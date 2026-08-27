Serena Resort Kim Bôi - “Ốc đảo xanh” giữa núi rừng

Nằm yên bình bên dòng sông Bôi thơ mộng, được bao bọc bởi những dãy núi trùng điệp, Serena Resort Kim Bôi (xã Hợp Kim) là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng sinh thái hấp dẫn ở khu vực phía Bắc. Không chỉ sở hữu không gian trong lành, nơi đây còn tạo dấu ấn với kiến trúc xanh, hài hòa với thiên nhiên và mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc.

Điểm nhấn tạo nên sức hút của Serena Resort Kim Bôi là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ mộc mạc và nét sang trọng trong không gian nghỉ dưỡng. Các khu villa, bungalow được thiết kế với vật liệu gần gũi thiên nhiên như tre, gỗ, đá, mái tranh, tạo cảm giác thân thiện, ấm cúng và hòa quyện với cảnh quan núi rừng.

Không gian kiến trúc tại đây được chăm chút từ những chi tiết nhỏ, trong đó nhiều công trình mang dấu ấn văn hóa bản địa. Nhà hàng Nón với thiết kế độc đáo là một trong những điểm nhấn, góp phần tạo nên nét riêng cho khu nghỉ dưỡng.

“Trái tim” của Serena Resort Kim Bôi là nguồn khoáng nóng Kim Bôi tự nhiên, với nhiệt độ khoảng 43°C. Đây là một trong những lợi thế đặc biệt để khu nghỉ dưỡng phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thư giãn.

Du khách có thể trải nghiệm tắm Onsen theo phong cách Nhật Bản, ngâm mình trong các bể khoáng trong nhà hoặc ngoài trời, tận hưởng không gian yên tĩnh giữa thiên nhiên và thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Bên cạnh dịch vụ nghỉ dưỡng, Serena Resort Kim Bôi còn xây dựng nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với cảnh quan và văn hóa địa phương như chèo thuyền kayak trên sông Bôi, đạp xe khám phá bản làng Mường, thưởng thức ẩm thực đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc bản địa, nguồn khoáng nóng và hệ thống dịch vụ đa dạng đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Serena Resort Kim Bôi. Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, đây còn là không gian để du khách tìm về sự thư thái, trải nghiệm văn hóa và hòa mình vào thiên nhiên.

Không gian nhà hàng Nón được thiết kế độc đáo, mang đậm nét văn hóa truyền thống, tạo điểm nhấn trong kiến trúc Serena Resort Kim Bôi.

Khu bể bơi ngoài trời nằm giữa không gian xanh, là nơi du khách thư giãn, vui chơi.

Thiếu nữ Mường giới thiệu những sản vật địa phương tại khu nghỉ dưỡng.

Toàn cảnh Serena Resort Kim Bôi giữa không gian núi rừng.

Một góc Serena Resort Kim Bôi.

Những công trình, chi tiết kiến trúc sử dụng vật liệu tự nhiên, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Khu tắm Onsen theo phong cách Nhật Bản tại Serena Resort Kim Bôi.

Du khách trẻ trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng tại Serena Resort Kim Bôi.

Serena Resort Kim Bôi có quy mô 155 phòng nghỉ, được phân thành nhiều hạng phòng.

Phòng nghỉ được thiết kế theo phong cách mộc mạc, sử dụng tre, trúc, gỗ và tầm vông, mang đậm nét kiến trúc vùng Tây Bắc.

Nguồn khoáng nóng Kim Bôi tự nhiên với nhiệt độ khoảng 43°C là điểm nhấn của khu nghỉ dưỡng.

Đội ngũ nhân viên phục vụ tại Serena Resort Kim Bôi.

Du khách tản bộ trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng.

Sảnh chính đón tiếp du khách.

Lối đi giữa các khu nghỉ dưỡng được thiết kế hài hòa với cảnh quan, sử dụng vật liệu gần gũi thiên nhiên.

Không gian xanh tạo điều kiện để du khách thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên.

Hàng tre tạo bóng mát, góp phần tô điểm không gian xanh tại Serena Resort Kim Bôi.

Hồng Trung