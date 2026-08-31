Phóng sự - Ghi chép
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đất Tổ rực sắc đỏ mừng Quốc khánh

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp các tuyến phố, làng quê. Từ trung tâm đô thị đến những bản làng vùng sâu, vùng xa, sắc đỏ hiện diện trong từng con đường, góc phố, mang theo niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước. Trong không khí rộn ràng của những ngày mùa thu lịch sử, mỗi lá cờ như một lời nhắc nhớ về chặng đường đấu tranh giành độc lập, đồng thời khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của quê hương Đất Tổ trên hành trình đổi mới.

Đất Tổ rực sắc đỏ mừng Quốc khánh

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 2/9/1945.

Đất Tổ rực sắc đỏ mừng Quốc khánhKhu vực trung tâm Việt Trì khang trang, hiện đại, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Đất Tổ rực sắc đỏ mừng Quốc khánhTuyến đường Nguyễn Tất Thành rực rỡ cờ hoa.

Đất Tổ rực sắc đỏ mừng Quốc khánhPa nô khẩu hiểu chào mừng Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại nhiều tuyến phố.

Đất Tổ rực sắc đỏ mừng Quốc khánhNhiều khu công sở trên địa bàn tỉnh treo khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Đất Tổ rực sắc đỏ mừng Quốc khánhCác tuyến đường chính tại phường Vĩnh Phúc được trang hoàng rực rỡ.

Đất Tổ rực sắc đỏ mừng Quốc khánhPa nô khẩu hiểu được đặt ở vị trí trang trọng tại các tuyến phố.

Đất Tổ rực sắc đỏ mừng Quốc khánhCác khẩu hiệu chào mừng Quốc khánh 2/9 lan tỏa niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Đất Tổ rực sắc đỏ mừng Quốc khánh

Các quán cà phê tạo không gian mang đậm sắc màu Quốc khánh, thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa.

Đất Tổ rực sắc đỏ mừng Quốc khánh

Đồng bào Dao ở Đồng Chụa, phường Thống Nhất treo cờ Tổ quốc, tạo không khí rộn ràng, phấn khởi trong dịp Quốc khánh 2/9.

Đất Tổ rực sắc đỏ mừng Quốc khánhCác tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp lễ tại xã Mường Thàng.

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chủ tịch Hồ Chí Minh Quốc khánh 2/9 Xây dựng đô thị văn minh Cách mạng tháng tám Đất Tổ Quảng trường ba đình Thống Nhất Mừng quốc khánh Vĩnh Phúc Tuyên ngôn độc lập
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những “đầu tàu” ở Mỹ Á

Những “đầu tàu” ở Mỹ Á
2026-08-29 08:15:00

baophutho.vn Từ trung tâm xã Thu Cúc, vượt hàng chục cây số đường đèo dốc, chúng tôi đến thôn Mỹ Á khi nắng chiều đổ xuống những vạt rừng xanh ngút ngàn. Ở...

Xã, phường mới - cách làm mới

Xã, phường mới - cách làm mới
2026-08-25 09:08:00

baophutho.vn Hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sự thay đổi ở cấp cơ sở không chỉ được nhìn thấy qua những địa giới hành chính mới...

Điền chủ xóm khai hoang

Điền chủ xóm khai hoang
2026-08-24 13:34:00

baophutho.vn Gần 5 thập niên trước, thôn 23 Hoàng Xá, xã Tu Vũ còn là vùng đất hoang hóa. Những người đầu tiên tìm đến đã phát cây, mở đất, dựng nhà, sinh...

Neo mình bên dòng Đà Giang

Neo mình bên dòng Đà Giang
2026-08-23 16:09:00

baophutho.vn Dưới chân cầu Thống Nhất (thuộc phường Hòa Bình), nơi dòng Đà Giang rời khỏi hồ thủy điện Hòa Bình để xuôi về hạ lưu, có một xóm nhỏ mà cuộc...

Công dân số trên bản Mường

Công dân số trên bản Mường
2026-08-22 06:46:00

baophutho.vn Cách trung tâm xã hơn chục cây số, nằm lọt giữa những dãy núi sừng sững che khuất tầm mắt, thôn Phú Lương có 162 nóc nhà của đồng bào dân tộc...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long