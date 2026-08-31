Đất Tổ rực sắc đỏ mừng Quốc khánh

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp các tuyến phố, làng quê. Từ trung tâm đô thị đến những bản làng vùng sâu, vùng xa, sắc đỏ hiện diện trong từng con đường, góc phố, mang theo niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước. Trong không khí rộn ràng của những ngày mùa thu lịch sử, mỗi lá cờ như một lời nhắc nhớ về chặng đường đấu tranh giành độc lập, đồng thời khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của quê hương Đất Tổ trên hành trình đổi mới.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 2/9/1945.

Khu vực trung tâm Việt Trì khang trang, hiện đại, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành rực rỡ cờ hoa.

Pa nô khẩu hiểu chào mừng Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại nhiều tuyến phố.

Nhiều khu công sở trên địa bàn tỉnh treo khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Các tuyến đường chính tại phường Vĩnh Phúc được trang hoàng rực rỡ.

Pa nô khẩu hiểu được đặt ở vị trí trang trọng tại các tuyến phố.

Các khẩu hiệu chào mừng Quốc khánh 2/9 lan tỏa niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Các quán cà phê tạo không gian mang đậm sắc màu Quốc khánh, thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa.

Đồng bào Dao ở Đồng Chụa, phường Thống Nhất treo cờ Tổ quốc, tạo không khí rộn ràng, phấn khởi trong dịp Quốc khánh 2/9.

Các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp lễ tại xã Mường Thàng.

Đức Anh