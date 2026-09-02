Những vùng đất chiến khu cách mạng vươn mình bứt phá

Từng là căn cứ cách mạng trên quê hương Đất Tổ, ghi dấu những năm tháng chiến đấu gian khổ, hôm nay những vùng chiến khu ấy khoác lên diện mạo mới. Những tuyến đường được mở rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện, làng quê ngày càng khởi sắc, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên. Phát huy truyền thống cách mạng và tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương vùng chiến khu đang nỗ lực khơi dậy tiềm năng, phát huy nội lực, biến giá trị lịch sử thành động lực phát triển, đưa quê hương vươn mình trong chặng đường mới.

Nơi lịch sử còn vang vọng

Cụ Bùi Văn Khự cùng con cháu ôn lại truyền thống cách mạng của quê hương Thạch Yên anh hùng.

Sáng 23/8/1945, từ căn cứ Thạch Yên, ông Khự cùng tiểu đội “tự vệ đỏ” mang theo súng kíp, giáo mác, hòa vào dòng người và đoàn quân cách mạng. Từ Lạc Sơn, đoàn quân xuôi dốc Cun, tiến vào Phương Lâm, vượt sông Đà sang phố Đúng. Khí thế cách mạng cuộn trào, cờ đỏ sao vàng tung bay trên mỗi chặng đường. Khởi nghĩa giành thắng lợi, cả tỉnh lỵ rực rỡ sắc cờ. Lực lượng cách mạng đồng loạt chiếm các công sở, trại lính, giành chính quyền về tay Nhân dân.

Nhắc lại những ngày tháng không thể nào quên, giọng cụ Khự vẫn đầy xúc động: “Ngày đó, chúng tôi đi bộ hàng chục km mà chẳng thấy mỏi. Ai cũng hừng hực khí thế. Đến khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước dinh tỉnh trưởng, tôi biết rằng Cách mạng đã giành thắng lợi”.

Di tích lịch sử Phục Cổ - căn cứ cách mạng làm nên thắng lợi của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Rời Thạch Yên, chúng tôi tìm về làng Phục Cổ, xã Minh Hòa - vùng căn cứ du kích nằm giữa địa thế lòng chảo. Nơi đây từng diễn ra những cuộc họp bí mật của Việt Minh, đồng thời là nơi ra đời tổ chức cơ sở Đảng đầu tiên, đánh dấu một mốc son trong quá trình xây dựng, phát triển phong trào cách mạng ở huyện Yên Lập (cũ).

Tháng 6/1945, từ 13 thanh niên ưu tú được giác ngộ cách mạng, căn cứ du kích Phục Cổ chính thức được thành lập. Cùng với căn cứ Vạn Thắng, Phục Cổ trở thành một trong những địa bàn đầu tiên xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh Phú Thọ.

Phối hợp với lực lượng du kích Chiến khu Vần - Hiền Lương, ngày 18/8/1945, trung đội du kích Phục Cổ gồm 70 chiến sĩ tiến về huyện Yên Lập (cũ), tham gia khởi nghĩa giành chính quyền.

Chỉ hai ngày sau, trung đội du kích Phục Cổ tiếp tục hành quân tham gia khởi nghĩa giành chính quyền tại huyện Cẩm Khê (cũ).

Những bước chân của người chiến sĩ từ căn cứ Phục Cổ đã hòa vào dòng thác cách mạng, góp phần làm nên thắng lợi của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, đưa chính quyền về tay Nhân dân.

Không chỉ Thạch Yên, Phục Cổ, trên quê hương Đất Tổ còn nhiều vùng căn cứ cách mạng ghi dấu những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng hào hùng. Mỗi chiến khu, mỗi địa danh đều lưu giữ những câu chuyện về lòng yêu nước, tinh thần quật khởi và sự hy sinh của các thế hệ cha ông trong những ngày đất nước đứng lên giành độc lập.

Từ truyền thống hào hùng đến khát vọng bứt phá

Phát huy truyền thống cách mạng của Chiến khu Ngọc Thanh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Xuân Hòa đang tiếp tục viết nên những trang mới trên quê hương giàu truyền thống. Từ mạch nguồn lịch sử, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường được hun đúc qua nhiều thế hệ trở thành điểm tựa để phường chủ động thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới phương thức quản trị, khơi dậy tiềm năng và sức mạnh nội sinh.

Khu du lịch nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải, phường Xuân Hòa - điểm nhấn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Với những thành tích nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển, cuối tháng 6/2026, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Xuân Hòa vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

ANhững kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 812 tỷ đồng, bằng 178% dự toán; 583 doanh nghiệp đang hoạt động, cho thấy sức sống mới của vùng đất cách mạng. Truyền thống kiên cường, cần cù, sáng tạo của Chiến khu Ngọc Thanh đang được tiếp nối bằng khát vọng vươn lên, xây dựng Xuân Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cùng với những bước chuyển mạnh mẽ tại Chiến khu Ngọc Thanh, phường Xuân Hòa, khu Căn cứ cách mạng Mường Diềm, xã Quy Đức cũng đang từng ngày đổi thay. Đây là một trong bốn khu căn cứ cách mạng quan trọng, có đóng góp vào cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945, đập tan âm mưu lập “Xứ Mường tự trị” của thực dân Pháp.

Hiện nay, dù còn nhiều khó khăn, cán bộ và Nhân dân xã Quy Đức đang nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, làm giàu chính đáng trên quê hương. Hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được hoàn thiện, đời sống người dân tiếp tục nâng lên. Giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường có nhiều chuyển biến; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhân dân xã Quy Đức tích cực phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Quy Đức khẳng định: Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động vượt qua khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với hoàn thiện hạ tầng, nâng cao đời sống Nhân dân, địa phương chú trọng giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống, tạo động lực để cán bộ, đảng viên và người dân chung sức xây dựng Quy Đức ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Từ những vùng đất từng ghi dấu lịch sử, tinh thần cách mạng được tiếp nối trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Những giá trị của quá khứ đang trở thành điểm tựa, nguồn động lực để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Phú Thọ chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống quê hương Đất Tổ.

Đức Anh