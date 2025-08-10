Một người đàn ông tử vong khi băng qua đường cao tốc bắt xe

{title}
Tối 9/8, tại Km40+700 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Tiên Lữ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là ông T.B.C quê huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).
Nguyên nhân được xác định, ông T.B.C trong lúc băng ra đường cao tốc để bắt xe khách đã bị ô tô mang biển kiểm soát 19A-815xx lưu thông theo hướng Nội Bài - Lào Cai lao trúng, tử vong tại chỗ. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu chiếc xe bị hư hỏng nặng.
Vụ tai nạn gây ra ùn tắc cục bộ và nhanh chóng được lực lượng chức năng xử lý kịp thời.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc.
Theo thống kê, từ năm 2015 đến nay, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn chết người do người dân tự ý lên cao tốc bắt xe khách. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Cơ quan chức năng khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không đi bộ, dừng đỗ hay bắt xe trên đường cao tốc. Hãy di chuyển đến các điểm dừng, bến xe hợp pháp để đảm bảo an toàn cho chính mình và người khác.
Lê Minh
