MU hạ đo ván Chelsea ngay tại Stamford Bridge

Manchester United đánh bại Chelsea 1-0 đầy kịch tính tại vòng 33 Premier League 2025/26, qua đó củng cố vị trí thứ 3, trong khi đội chủ nhà dần thất thế trong cuộc đua top 4.

Rạng sáng 19/4 (giờ Việt Nam), Manchester United có chuyến làm khách trên sân của Chelsea trong khuôn khổ vòng 33 Premier League 2025/26. Trận cầu căng thẳng đã khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho đội khách.

Ngay từ những phút đầu, Chelsea là đội kiểm soát thế trận tốt hơn với khả năng cầm bóng vượt trội. Tuy nhiên, các cơ hội nguy hiểm lại không được tận dụng hiệu quả. Phút 11, Estêvão có cú dứt điểm dội cột dọc, mở đầu cho một ngày thi đấu kém duyên của hàng công đội chủ nhà. Không lâu sau, Cole Palmer cũng ngã trong vòng cấm nhưng không được hưởng phạt đền.

The Blues tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, và họ đã phải trả giá cho điều đó. Phút 43, từ đường căng ngang của Bruno Fernandes, Matheus Cunha dứt điểm gọn gàng, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Cunha tỏa sáng giúp MU chạm một tay vào tấm vé dự Champions League mùa tới.

Sang hiệp hai, Chelsea dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Họ liên tục tạo ra sức ép với hàng loạt cơ hội đáng chú ý. Moises Caicedo, Liam Delap hay Wesley Fofana đều có những pha dứt điểm nguy hiểm nhưng đều đi chệch khung thành, hoặc bị xà ngang hoặc hàng thủ MU từ chối.

Ở chiều ngược lại, Manchester United chủ động chơi phòng ngự phản công và bảo vệ thành quả. Dù chịu sức ép lớn trong những phút cuối, họ vẫn đứng vững nhờ sự tập trung của hàng thủ.

Chung cuộc, Manchester United giành chiến thắng 1-0 đầy quả cảm. Kết quả này giúp “Quỷ đỏ” tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, hơn đội xếp sau 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, thất bại khiến Chelsea gặp bất lợi lớn trong cuộc đua top 4 khi vẫn đứng thứ 6 và kém nhóm dự Champions League tới 4 điểm.

Theo thethao247