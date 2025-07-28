Mua bán trẻ sơ sinh, 4 bị cáo lĩnh tổng cộng hơn 31 năm tù

TAND khu vực 12 - Phú Thọ vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử các bị cáo Nguyễn Lê Thanh Tâm (SN 1995, trú tại TP.HCM), Dương Thị Hoài Vân (SN 1991, trú tại Gia Lai), Dương Thị Thảo Sương (SN 1991, trú tại Vĩnh Long) và Bàn Mùi Pham (SN 1995, trú tại Tuyên Quang) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” theo điểm a, khoản 1, Điều 151 Bộ luật Hình sự. Tổng mức hình phạt cho cả bốn bị cáo là hơn 31 năm tù giam.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2024, thông qua mạng xã hội Zalo, Nguyễn Lê Thanh Tâm quen biết một đối tượng tên Hiền, sử dụng tài khoản “Voi con”. Qua trò chuyện, Hiền đặt vấn đề nếu Tâm tìm được trẻ sơ sinh mà gia đình không có điều kiện nuôi dưỡng, Hiền sẽ trả 60 triệu đồng/cháu; nếu chỉ giới thiệu thì được hưởng công từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/cháu. Nguyễn Lê Thanh Tâm đồng ý tham gia.

Đến tháng 9/2024, Tâm tham gia nhóm “nhận và xin con nuôi” trên Facebook và làm quen với Dương Thị Hoài Vân. Cả 2 thống nhất Vân tìm trẻ sơ sinh, giao lại cho Tâm để nhận tiền, với mức “hoa hồng” 50 triệu đồng/cháu. Vân sau đó lôi kéo Dương Thị Thảo Sương tham gia và hứa sẽ trả cho Sương 5 triệu đồng nếu tìm được trẻ sơ sinh.

Chủ toạ phiên toà đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Ngày 4/11/2024, Sương phát hiện tài khoản Facebook của chị Bùi Thị T. (SN 1989, trú tại xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) đăng tin tìm người nhận nuôi con vì hoàn cảnh khó khăn. Sương đã liên hệ, đặt vấn đề nhận nuôi và hứa bồi dưỡng 30 triệu đồng. Sau khi chị T. sinh con tại BVĐK Hòa Bình, ngày 6/11/2024, cả nhóm gồm Tâm, Vân và Sương đến nhận cháu bé. Tâm chuyển cho Vân 40 triệu đồng, trong đó Vân đã đưa chị T. 32,1 triệu đồng. Sau đó, chị T. giao con cho Vân và Sương.

Các bị cáo và những người tham dự đứng lên nghe Chủ toạ phiên toà tuyên án.

Ngày 11/11/2024, theo yêu cầu của Hiền, Tâm liên hệ với Bàn Mùi Pham là người được Hiền chỉ định đi nhận và đưa cháu bé lên Cao Bằng cho Hiền. Khoảng 22h30 cùng ngày, cả nhóm đưa cháu bé từ Hòa Bình về Hà Nội để Pham đưa lên Cao Bằng. Tuy nhiên, khi đi qua trạm thu phí Hòa Lạc - Hòa Bình, các đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa, Cả 4 bị cáo đều bị kết án về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Lê Thanh Tâm, Dương Thị Hoài Vân và Dương Thị Thảo Sương cùng mức án 8 năm tù. Bị cáo Bàn Mùi Pham bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù.

Đóng vai trò chính trong vụ án, Nguyễn Lê Thanh Tâm, Dương Thị Hoài Vân và Dương Thị Thảo Sương (từ phải qua) cùng bị tuyên phạt mức án 8 năm tù; Bàn Mùi Pham bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù.

Trong quá trình điều tra, Tâm và Pham khai nhận toàn bộ quá trình mua bán đều do Hiền là chủ tài khoản Zalo “Voi con” chỉ đạo. Tuy nhiên, các bị cáo và đối tượng này chỉ liên lạc qua mạng xã hội nên lực lượng chức năng chưa thể xác định được nhân thân, lai lịch cụ thể của đối tượng này. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định khi có đủ căn cứ.

Mạnh Hùng