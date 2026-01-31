Mùa Xuân có Đảng

Trong không khí rạo rực của đất trời đang bước vào mùa Xuân mới, năm 2026 đã mở ra một chương mới đầy kiêu hãnh với sự thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đánh dấu bước ngoặt đưa đất nước tiến vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Tại Đất Tổ, niềm vui ấy càng nhân lên gấp bội khi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ mới bước vào năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với tâm thế của một đơn vị hành chính hợp nhất đầy tiềm năng.

Không khí hân hoan chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống đang lan tỏa mạnh mẽ trên quê hương Đất Tổ. Ảnh: Phương Thanh

Đại hội XIV - Ngọn đuốc dẫn đường cho kỷ nguyên mới

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là lời hiệu triệu tinh thần đoàn kết, trí tuệ và khát vọng của hơn 100 triệu người dân Việt Nam. Với tư duy chiến lược và tầm nhìn dài hạn đến năm 2045, Đại hội đã mở ra hướng đi mới: Tập trung vào đột phá hạ tầng số, kinh tế xanh và hoàn thiện thể chế để giải phóng mọi nguồn lực xã hội.

Đây là kỳ Đại hội của sự kế thừa và đổi mới mạnh mẽ, khẳng định niềm tin sắt son của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Những quyết sách từ Đại hội XIV như một luồng gió xuân ấm áp, len lỏi vào từng công trình, xí nghiệp, thổi bùng ngọn lửa quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2026. Tiếp nối hào khí đất cội nguồn, trong bối cảnh lịch sử mới, sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) sau sáp nhập các đơn vị hành chính (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình) đã trở thành cột mốc vô cùng quan trọng.

Ý nghĩa của Đại hội lần thứ I này không chỉ dừng lại ở việc kiện toàn bộ máy mà còn là sự kết tinh của tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Việc gọi tên “Đại hội lần thứ I” mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, gợi nhắc về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần đầu tiên vào tháng 1/1947 tại Chùa Trò. Nếu năm 1947 là khởi đầu của cuộc kháng chiến kiến quốc gian khổ, thì Đại hội lần thứ I của tỉnh Phú Thọ mới năm 2025 chính là điểm xuất phát cho một hành trình chinh phục những đỉnh cao mới, đưa Phú Thọ trở thành “cực tăng trưởng” hàng đầu tại khu vực phía Bắc và vùng Thủ đô.

Tỉnh Phú Thọ mới bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Năm 2025 - Những con số “biết nói”

Bước đệm quan trọng nhất để Phú Thọ tự tin bước vào năm 2026 chính là những thành tựu kinh tế - xã hội ấn tượng của năm 2025. Những thách thức từ bối cảnh quốc tế và quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, Phú Thọ đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,52%, xếp thứ 4 cả nước và dẫn đầu khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Minh chứng cho những thành tựu phát triển kinh tế xã hội năm 2025 của tỉnh Phú Thọ mới đó là quy mô GRDP đạt trên 412 nghìn tỷ đồng, Phú Thọ mới hiện diện với vị thế của một “người khổng lồ” vùng trung du. GRDP bình quân đầu người đạt 111,4 triệu đồng, tăng 14,37% so với năm trước. Tỉnh đã trở thành “thỏi nam châm” với các nhà đầu tư nước ngoài. Tại các khu công nghiệp: Thụy Vân, Phú Hà, Bá Thiện II, Thăng Long... không khí lao động sản xuất diễn ra hối hả trong những ngày giáp Tết. Các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất linh kiện điện tử chất lượng cao không chỉ mở rộng quy mô mà còn tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần quan trọng vào ngân sách địa phương.

Những thành công này là minh chứng cho sự điều hành linh hoạt của chính quyền và sức sáng tạo không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp, tạo tâm lý phấn khởi cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà bước vào năm 2026 một cách tự tin và bản lĩnh.

Năm 2026 và khát vọng bứt phá

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Đây được xác định là năm “tăng tốc” để hiện thực hóa các mục tiêu sáp nhập, phát huy lợi thế cộng hưởng về địa lý, tài nguyên và con người của một vùng đất rộng lớn (diện tích hơn 9.300 km2, dân số trên 4 triệu người).

Đảng bộ tỉnh Phú Thọ mới xác định trọng tâm năm 2026 là hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối liên vùng để phát huy vai trò cầu nối giữa vùng Thủ đô và Tây Bắc. Đồng thời, tỉnh tập trung xây dựng chính quyền số, “chính quyền thân thiện” vì Nhân dân phục vụ. Các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Sự hài lòng của người dân là thước đo chính xác nhất cho năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước.

Mùa Xuân này, đi giữa những vùng quê trù phú từ phường Việt Trì, Vĩnh Yên, xã Hạ Hòa, Cao Phong, Đà Bắc đến những khu đô thị công nghiệp năng động... ta cảm nhận rõ sự đồng lòng của Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Niềm tin ấy được bồi đắp từ chính những thành quả hữu hình như trường học khang trang hơn, hạ tầng giao thông hiện đại hơn, đời sống văn hóa tinh thần phong phú hơn. Và hôm nay, khát vọng bứt phá không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Đó là khát vọng đưa Phú Thọ không chỉ là điểm đến tâm linh về cội nguồn dân tộc, mà còn là trung tâm kinh tế sôi động, một nơi đáng sống và phát triển bền vững.

Để cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Phú Thọ phải tiên phong trong kỷ nguyên mới. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, sứ mệnh của tỉnh là trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng, quốc phòng, an ninh và là cầu nối giữa vùng Thủ đô với vùng Tây Bắc, kết nối chặt chẽ với các cực tăng trưởng lớn của cả nước”. Những khẳng định này đã cho thấy một tầm nhìn chiến lược, sự quyết tâm và khát vọng bứt phá mạnh mẽ của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ ngay sau Đại hội XIV của Đảng. Với phương châm “Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả”, và quan điểm “Mọi quyết sách đều hướng đến lợi ích chung của hơn 4 triệu người dân Đất Tổ”, tỉnh Phú Thọ chắc chắn sẽ sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mỗi người dân.

Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đang viết tiếp những trang sử vàng. Mùa xuân có Đảng - Mùa xuân mới đang thôi thúc những người con Đất Tổ vững vàng trên con đường đổi mới, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình đầy tự hào.

Quốc Hội