Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Thành lập Chi hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 xã Lâm Thao

Ngày 30/1, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh tổ chức công bố Quyết định thành lập Chi hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 xã Lâm Thao. Dự hội nghị có lãnh đạo xã Lâm Thao, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh.

Thành lập Chi hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 xã Lâm Thao

Lãnh đạo xã Lâm Thao tặng hoa chúc mừng Chi hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 xã.

Chi hội được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 chi hội tại 3 địa phương trước sáp nhập của xã Lâm Thao là: thị trấn Hùng Sơn, thị trấn Lâm Thao và xã Thạch Sơn, với tổng số 32 hội viên. Đây là những cựu chiến sĩ từng trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Sau khi thành lập, chi hội thống nhất chia thành 3 tổ sinh hoạt theo địa bàn dân cư để thuận lợi trong công tác quản lý và chăm lo hội viên.

Thành lập Chi hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 xã Lâm Thao

Lãnh đạo Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh tặng hoa chúc mừng Chi hội.

Việc thành lập Chi hội không chỉ tạo điều kiện để các hội viên gặp gỡ, giao lưu, ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử cách mạng, tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường của cha anh.

Trong thời gian tới, Chi hội tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, sống có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân đồng đội, nghĩa tình đồng chí, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương.

Thành lập Chi hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 xã Lâm Thao

Các đại biểu trao quà cho hội viên.

Nhân dịp này, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh và Chi hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 xã Lâm Thao trao 4 suất quà cho các gia đình liệt sĩ và quà cho các hội viên.

Thu Hà


Thu Hà

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thành cổ Quảng Trị Lâm Thao chiến sĩ Thành lập Lãnh đạo xã Thạch Sơn Thống Nhất Hùng Sơn Đền ơn đáp nghĩa Công bố
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bài 2: Để bộ máy mạnh từ bên trong

Bài 2: Để bộ máy mạnh từ bên trong
2026-01-30 08:15:00

baophutho.vn Sau khi bộ máy đã được sắp xếp lại và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách bước sang giai đoạn khó hơn. Không còn là...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long