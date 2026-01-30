Thành lập Chi hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 xã Lâm Thao

Ngày 30/1, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh tổ chức công bố Quyết định thành lập Chi hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 xã Lâm Thao. Dự hội nghị có lãnh đạo xã Lâm Thao, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh.

Lãnh đạo xã Lâm Thao tặng hoa chúc mừng Chi hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 xã.

Chi hội được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 chi hội tại 3 địa phương trước sáp nhập của xã Lâm Thao là: thị trấn Hùng Sơn, thị trấn Lâm Thao và xã Thạch Sơn, với tổng số 32 hội viên. Đây là những cựu chiến sĩ từng trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Sau khi thành lập, chi hội thống nhất chia thành 3 tổ sinh hoạt theo địa bàn dân cư để thuận lợi trong công tác quản lý và chăm lo hội viên.

Lãnh đạo Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh tặng hoa chúc mừng Chi hội.

Việc thành lập Chi hội không chỉ tạo điều kiện để các hội viên gặp gỡ, giao lưu, ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử cách mạng, tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường của cha anh.

Trong thời gian tới, Chi hội tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, sống có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân đồng đội, nghĩa tình đồng chí, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương.

Các đại biểu trao quà cho hội viên.

Nhân dịp này, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh và Chi hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 xã Lâm Thao trao 4 suất quà cho các gia đình liệt sĩ và quà cho các hội viên.

Thu Hà