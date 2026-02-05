Mùa Xuân của niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm

Xuân Bính Ngọ 2026 đến trong một bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước và dân tộc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới về tư duy lý luận, tầm nhìn chiến lược và năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thời khắc giao hòa của đất trời và lòng người, khi Tết Nguyên đán trở thành điểm hội tụ sâu sắc nhất của các giá trị văn hóa, đạo lý và niềm tin xã hội, yêu cầu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên cấp thiết, vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa có ý nghĩa thời sự trực tiếp.

Thực tiễn cho thấy, sau mỗi kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt là Đại hội XIV, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại gia tăng hoạt động chống phá với cường độ cao hơn, phương thức tinh vi hơn. Chúng tập trung xuyên tạc kết quả Đại hội, bóp méo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; công kích Quốc hội và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tìm cách “phi chính trị hóa” Quân đội; lợi dụng thời điểm Tết Nguyên đán để kích động tâm lý bất mãn, làm xói mòn nền tảng văn hóa - tinh thần của xã hội.

Những luận điệu ấy không mới, song đặc biệt nguy hiểm ở chỗ được ngụy trang tinh vi dưới vỏ bọc “góp ý”, “phản biện xã hội”, “tự do học thuật”. Mục tiêu sâu xa của chúng là làm suy giảm niềm tin xã hội, từng bước làm lung lay vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đã lựa chọn bằng cả lịch sử đấu tranh gian khổ, bằng máu xương, trí tuệ và khát vọng độc lập, tự do.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, các thế lực thù địch cố tình đánh đồng những biểu hiện lệch lạc, sai phạm cá biệt với bản chất của Đảng, từ đó rêu rao rằng Đảng “xa dân”, “mất lý tưởng”, “suy giảm tính tiên phong”. Đây là sự xuyên tạc phi lịch sử, phi khoa học và trái ngược hoàn toàn với thực tiễn.

Sự trong sạch, vững mạnh của Đảng không phải là trạng thái tĩnh, mà là một quá trình tự thân, liên tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, được kiểm chứng bằng năng lực lãnh đạo và hiệu quả phục vụ nhân dân. Đại hội XIV đã nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh khuyết điểm, không tô hồng thành tích; chỉ rõ những nguy cơ, thách thức; thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; đề ra hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Chính điều đó là minh chứng thuyết phục nhất bác bỏ mọi luận điệu cho rằng Đảng “bảo thủ”, “trì trệ” hay “đánh mất sức chiến đấu”.

“Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động mang ý nghĩa an sinh xã hội, có giá trị chính trị - tư tưởng sâu sắc. Ảnh: qdnd.vn

Đối với Quốc hội Việt Nam, các thế lực thù địch cố tình bóp méo bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, áp đặt máy móc mô hình dân chủ phương Tây để vu cáo Quốc hội Việt Nam “hình thức”, “thiếu thực quyền”.

Thực chất, đó là sự phủ nhận một nền dân chủ lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu tối thượng. Thực tiễn hoạt động của Quốc hội ngày càng khẳng định rõ vai trò trung tâm trong lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước; ngày càng gần dân, sát dân, chịu sự giám sát chặt chẽ của cử tri; tinh thần đổi mới, trách nhiệm giải trình và lắng nghe ý kiến nhân dân không ngừng được nâng cao. Dân chủ ở Việt Nam không được đo bằng sự ồn ào hình thức, mà bằng hiệu quả bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, bằng ổn định chính trị - xã hội và phát triển bền vững. Mọi sự phủ nhận vai trò của Quốc hội Việt Nam, suy cho cùng, đều nhằm làm suy giảm niềm tin của cử tri, tiến tới phá hoại nền tảng chính trị của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Nguy hiểm hơn cả là những luận điệu nhằm bôi nhọ, “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam, tách Quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Đây là âm mưu thâm độc nhằm làm suy yếu bản chất cách mạng và sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Thực tiễn một lần nữa khẳng định: Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cả khi chiến tranh và hòa bình.

Những hình ảnh tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế; các hoạt động diễu binh, diễu hành kỷ niệm những mốc son lịch sử trọng đại của dân tộc; hay gần gũi hơn là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà bị hư hỏng cho đồng bào, hoàn thành toàn bộ trước Tết Nguyên đán, là câu trả lời sinh động, đanh thép và không thể phủ nhận. Một Quân đội “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu” không thể bị bóp méo thành lực lượng “xa dân” hay “thuần túy nghề nghiệp” như các luận điệu xuyên tạc.

Đặc biệt, Tết Nguyên đán - giá trị văn hóa thiêng liêng của dân tộc đang bị các thế lực thù địch tìm cách xuyên tạc, biến thành một “mặt trận” chống phá mới. Chúng lợi dụng Tết để thúc đẩy xu hướng tách rời Tết khỏi cội nguồn văn hóa - tư tưởng của dân tộc; cổ súy lối sống thực dụng, lai căng; thậm chí lợi dụng khó khăn, thiên tai để kích động tâm lý bất mãn xã hội.

Cần khẳng định rõ: Tết Nguyên đán không chỉ là một phong tục, mà là kết tinh của lịch sử, đạo lý và bản sắc văn hóa Việt Nam; là thước đo sinh động mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là những người chịu thiệt hại do hậu quả chiến tranh, do thiên tai, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong dịp Tết, chính là biểu hiện tập trung bản chất nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, “Chiến dịch Quang Trung” do Chính phủ phát động không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội, mà còn có giá trị chính trị - tư tưởng sâu sắc. Những mái nhà mới hoàn thành trước Tết là minh chứng thuyết phục cho một Nhà nước hành động, một Chính phủ vì dân, một Quân đội gắn bó máu thịt với nhân dân. Trước thực tiễn ấy, mọi luận điệu xuyên tạc về “Đảng xa dân”, “Nhà nước vô cảm”, “Quân đội bị chính trị hóa” đều trở nên vô nghĩa.

Vững vàng sau Đại hội XIV, với một Đảng trong sạch, bản lĩnh, một Quốc hội ngày càng thực chất, một Quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; cùng một nền văn hóa dân tộc được gìn giữ và phát huy, trong đó Tết Nguyên đán là biểu tượng kết tinh, chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng vững chắc vào tương lai của đất nước, trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Mùa Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ là mùa xuân của đất trời, mà còn là mùa xuân của niềm tin, của bản lĩnh, của trí tuệ và trách nhiệm. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hôm nay không phải là khẩu hiệu chung chung, mà là hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ và mỗi người dân yêu nước. Nói đúng, viết đúng, làm đúng; kiên quyết phản bác, lên án cái sai, cái xấu; chủ động lan tỏa những giá trị tích cực; không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa.

Với bản lĩnh được tôi luyện qua lịch sử, với trí tuệ và sự gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam nhất định sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước vững vàng vượt qua mọi thử thách, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên của hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc. Đó chính là thông điệp mạnh mẽ nhất của mùa xuân, thông điệp của niềm tin, của chính nghĩa và của tương lai.

Theo qdnd.vn