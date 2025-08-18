Mường Bi: Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đi vào chiều sâu

Mường Bi là xã thuộc vùng sâu của tỉnh Phú Thọ, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Phong Phú, Phú Cường và Mỹ Hòa. Xã có 4.560 hộ với 20.893 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mường và Kinh, trong đó người Mường chiếm 74%, được phân bố ở 29 xóm.

Xã Mường Bi bị chia cắt nhiều bởi các khe suối và đồi núi cao, có quốc lộ 6 và các tuyến tỉnh lộ ĐT436, ĐT440 và ĐT450 chạy qua thuận lợi cho việc giao thương, buôn bán hàng hóa. Tuy nhiên, đời sống nhân dân ở một số xóm còn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tuy đã được kiềm chế nhưng còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm do nguyên nhân xã hội như bạo lực gia đình, đánh nhau, gây mất trật tự công cộng vẫn còn xảy ra.

Trước những đặc điểm tình hình phức tạp của địa bàn xã; UBND xã tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, đặc biệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an xã Mường Bi thường xuyên xuống địa bàn nắm tình hình ANTT cơ sở

Hiện nay, Công an xã được bố trí 40 đồng chí Công an chính quy với 5 tổ công tác cùng 29 tổ ANTT cơ sở với 87 người, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ANTT được giữ vững.

Bà Hà Thị Quyền, xóm Tân Phong chia sẻ: Sau sáp nhập, lực lượng Công an chính quy bám sát địa bàn, người dân an tâm lao động sản xuất. Những mâu thuẫn được giải quyết có lý, có tình, người dân đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Khi có vụ việc xảy ra, các anh đến kịp thời, bắt giữ được đối tượng, nên người dân rất tin tưởng, đồng tình, ủng hộ.

Với vai trò nòng cốt, Công an xã đã chủ động tham mưu Đảng uỷ, UBND xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đối với công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH. Đồng thời, xây dựng các Kế hoạch phối hợp giữa Công an xã với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong giữ gìn ANTT cơ sở.

Công an xã đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể cùng với cơ quan, các nhà trường tổ chức được nhiều đợt tuyên truyền, vận động cho cán bộ, công nhân viên chức và học sinh trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về đảm bảo ANTT, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã phối hợp với các ban ngành và trường học tổ chức hơn 330 lượt tuyên truyền cho hơn 10.000 người về luật giao thông đường bộ; phòng chống cháy nổ; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và bạo lực học đường; tổ chức tuyên truyền cho ký cam kết không vi phạm pháp luật cho gần 90 trường hợp thanh thiếu niên cá biệt thường xuyên vi phạm pháp luật.

Công an xã Mường Bi phối hợp các lực lượng tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT cơ sở

Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phát triển rộng khắp trên địa bàn nên tình hình ANTT được giữ vững, ổn định, không xảy ra các vấn đề phát sinh tội phạm, không có điểm nóng.

Nhân dân trên địa bàn luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt xã đã huy động được cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa bàn cơ sở.

Hiện, xã duy trì 40 mô hình gồm 29 mô hình xóm an toàn về ANTT, 3 mô hình nhà trường an toàn về ANTT; 3 mô hình camera an ninh; 2 mô hình tổ liên gia PCCC; 1 mô hình cụm an ninh liên hoàn; 1 mô hình phòng ngừa, trợ giúp, giáo dục, cảm hoá người dưới 18 tuổi VPPL xâm hại tình dục; 1 mô hình cải cách hành chính.

Các mô hình trên đi vào hoạt động hiệu quả góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu và được quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng nhiệt tình. Hiện, xã đang khảo sát xây dựng mô hình “Xã đảm bảo bình yên” để đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Mô hình camera an ninh giúp Công an xã Mường Bi nắm tình hình ANTT cơ sở

Thiếu tá Phạm Văn Thành, Phó Trưởng Công an xã Mường Bi cho biết: Nhằm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong đảm bảo ANTT; Công an xã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân, vận động bà con cung cấp nguồn tin, tố giác tội phạm.

Công an xã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình mọi mặt trên địa bàn toàn xã, nhất là tình hình hoạt động của các đối tượng hình sự, ma túy. Đồng thời, luôn tìm hiểu, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Cùng với đó, lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, phát hiện, xử lý nghiêm những vụ việc xảy ra; gọi hỏi, răn đe đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên hư.

Công an xã Mường Bi kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn

Thời gian tới, xã tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả nhằm giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đinh Thắng