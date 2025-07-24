Mường Vang huy động tối đa nguồn vốn đầu tư để bứt phá

Mường Vang huy động tối đa nguồn vốn đầu tư ân Lập, Quý Hòa, Tuân Đạo của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, dù đối mặt với không ít thách thức từ thiên tai và dịch bệnh, nhưng với sự lãnh đạo tập trung của Đảng ủy, chính quyền, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã hoàn thành và vượt mức đề ra.

Nhiều gia đình ở xã Mường Vang chuyển đổi từ diện tích lúa một vụ sang trồng mía theo hướng hàng hóa cho thu nhập cao.

Cơ cấu kinh tế của xã có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp. Đến năm 2025, tỷ trọng nông, lâm nghiệp chiếm 55,8%; công nghiệp - xây dựng chiếm 17,4%; thương mại - dịch vụ chiếm 26,8%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 51,33 triệu đồng, đạt 100% so với nghị quyết.

Đặc biệt, công tác thu ngân sách Nhà nước luôn đạt và vượt chỉ tiêu, năm 2025 ước đạt 286,78 triệu đồng, tăng gấp 2,1 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 5 năm qua đạt 99,402 tỷ đồng, cho thấy việc huy động nguồn lực và khả năng thu hút đầu tư của địa phương. Hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt được quan tâm đầu tư, từng bước hiện đại hóa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ vượt bậc. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng cao, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng chống dịch bệnh được triển khai kịp thời, hiệu quả. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Chương trình giảm nghèo đạt kết quả ấn tượng, với tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 4%/năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Mường Vang xác định huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội là yếu tố then chốt. Theo đó, thu hút vốn đầu tư vào việc quy hoạch và phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến vào cải tạo, thâm canh để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang loại cây có giá trị kinh tế cao, phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng bán công nghiệp và công nghiệp có kiểm soát, từng bước hình thành các vùng trọng điểm chăn nuôi và chuỗi sản xuất - tiêu thụ bền vững. Đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp, phấn đấu hàng năm trồng rừng sau khai thác đạt 85 - 110ha. Tiếp tục thu hút vốn đầu tư để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo điều kiện cho các sản phẩm đặc trưng của Mường Vang nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là các ngành sản xuất, chế biến nông lâm sản và vật liệu xây dựng thân thiện môi trường. Các chính sách khuyến khích, hỗ trợ sẽ được triển khai đồng bộ để kích thích sự phát triển của các doanh nghiệp và làng nghề trên địa bàn, qua đó tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương. Khuyến khích và tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các khu dịch vụ, cửa hàng tiện lợi, đa dạng hóa các loại hình thương mại. Đặc biệt, xã sẽ kêu gọi vốn đầu tư để phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng, khai thác tối đa tiềm năng cảnh quan và bản sắc văn hóa Mường. Việc xây dựng và hình thành các cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương cũng là một hướng đi quan trọng để thu hút đầu tư. Tăng cường liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp để phát triển chuỗi sản phẩm du lịch hấp dẫn, mang lại nguồn thu lớn cho xã.

Đồng chí Doãn Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã Mường Vang cho biết: Nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, Đảng ủy, chính quyền cam kết tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào địa bàn xã. Thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan quản lý và tổ chức nghiên cứu để ứng dụng công nghệ vào sản xuất, chế biến nông sản, phát triển sản phẩm OCOP, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận vốn, công nghệ, chuyên gia; khuyến khích nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính sẽ được đẩy mạnh, nhằm khắc phục những nguyên nhân gây trở ngại, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh. Mường Vang tập trung cải thiện tác phong, lề lối làm việc và thái độ của cán bộ, công chức đối với nhà đầu tư, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân và cán bộ, biến Mường Vang thành điểm đến hấp dẫn và tin cậy cho mọi nguồn vốn đầu tư.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trong việc thu hút đầu tư, xã tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư ở tất cả các khâu, nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án. Kiên quyết xử lý thu hồi các dự án chậm tiến độ, không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích. Việc huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội sẽ là ưu tiên hàng đầu. Điều này bao gồm việc phát huy lợi thế vùng, các ngành và sản phẩm có giá trị cao, tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng văn hóa gắn với du lịch. Các dự án trọng điểm cấp tỉnh thực hiện trên địa bàn xã cũng sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, điện, các công trình phúc lợi xã hội.

Với những chiến lược rõ ràng và sự quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Mường Vang đang tạo nên một động lực mạnh mẽ để bứt phá, đưa xã đạt trình độ phát triển trung bình của tỉnh vào năm 2030.

Việt Lâm