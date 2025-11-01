Thêm một loa phản động bị “khóa miệng”

Sáng 31/10, cùng với Nhân dân Việt Nam, đông đảo người dân tiến bộ, văn minh trên thế giới đón nhận tin vui: Đài Châu Á Tự Do (RFA) ngừng hoạt động. Có vẻ như sau gần ba thập niên kể từ ngày phát sóng đầu tiên vào năm 1996, tổ chức được thành lập, nuôi dưỡng với mục đích tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam này đã hết giá trị sử dụng, bị ruồng bỏ, ném vào sọt rác lịch sử...

Trong thông báo ngày 29/10, RFA cho biết không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất tin tức, bắt đầu từ ngày 31/10 do Chính phủ Mỹ ngừng tài trợ trong đợt đóng cửa kéo dài gần một tháng hiện nay.

Thông báo của RFA trên trang facebook.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của RFA Bay Fang cho biết, quyết định này đồng nghĩa với việc số tiền còn lại có thể được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc cho nhân viên, những người sẽ chính thức bị sa thải. Đầu năm nay, RFA cũng đã phải sa thải hoặc cho nghỉ việc tạm thời hơn 90% nhân viên, đồng thời giảm mạnh các chương trình sản xuất do bị Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm hầu hết ngân sách tài trợ cho các phương tiện truyền thông. Mặc dù một số khoản cắt giảm đã được khôi phục sau khi RFA khiếu nại thành công tại tòa án nhưng việc Chính phủ Mỹ đóng cửa khiến RFA tiếp tục rơi vào khó khăn tài chính lớn.

Ngay từ khi thành lập, đi vào hoạt động, kết cục như ngày hôm nay của RFA cũng như các trang thông tin, đài phát thanh phản động ở hải ngoại đã được dự đoán trước. Trước đây, khi công nghệ còn lạc hậu, người dân chỉ có thể tiếp cận thông tin qua sóng phát thanh thì các trang thông tin phản động như RFA là trợ thủ chủ yếu của truyền thông bẩn dưới sự chỉ đạo của phương Tây như một phương tiện, thủ đoạn chính trị đen tối, chuyên nghề dựng chuyện, xuyên tạc, đưa tin sai sự thật về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, thậm chí cả lịch sử của Việt Nam với bè lũ các đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài làm con rối, tay sai đắc lực với nguồn tài trợ dồi dào từ nhiều cơ quan.

Thời gian gần đây, cuộc cách mạng về khoa học, công nghệ, thông tin phát triển nhanh như vũ bão, người dân ngày càng hướng tới các thông tin khách quan, đa chiều, đa nền tảng, cũng như nhận thức chính trị, sự hiểu biết về các vấn đề ngày càng cao hơn. Hồi chuông cáo chung cho các đài, trang thông tin phản động chuyên thông tin một chiều nhằm chống Đảng, Nhà nước và thành quả cách mạng của Việt Nam với các luận điệu tiêu cực cũng đã điểm.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký, ban hành Sắc lệnh hành pháp yêu cầu cắt giảm các cấu phần phi pháp định của Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM) - cơ quan liên bang tài trợ cho RFA và một số tổ chức tin tức toàn cầu độc lập khác. Trong một bài đăng trên Facebook, Giám đốc VOA Michael Abramowitz đã viết: “Sáng nay tôi biết rằng hầu như toàn bộ nhân viên của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ - hơn 1.300 nhà báo, nhà sản xuất và nhân viên hỗ trợ đã bị cho nghỉ hành chính ngày hôm nay. Tôi cũng vậy...”.

Trong 29 năm kể từ ngày thành lập, RFA thường xuyên thông tin bịa đặt, thể hiện thái độ hằn học, chống phá cách mạng Việt Nam.

Thời thế đã thay đổi, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định, nâng cao. Tính đến ngày 29/10, Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 14 nước, gồm: Trung Quốc, Liên bang Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Pháp, Malaysia, New Zealand, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Vương quốc Anh. Cách nhìn nhận, đánh giá, chiến lược quan hệ ngoại giao của phương Tây, đứng đầu là Mỹ với Việt Nam tất nhiên cũng phải có những chuyển biến theo hướng tích cực, hợp tác để đôi bên cùng có lợi.

Thời của thông tin một chiều, xuyên tạc, bịa đặt, chống phá đã kết thúc. Kết cục của những kẻ phản động, đi ngược lại lợi ích của dân tộc đã được định đoạt như những trang báo lá cải mà chúng từng bám vào để hưởng cơm thừa, canh cặn trong kiếp sống vong nô phản quốc.

Cẩm Ninh