Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I

Sáng 17/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, cho ý kiến vào một số nội dung chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Hà Đức Quảng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Đức Quảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Giai đoạn 2023 – 2025, các cấp công đoàn trong tỉnh đã cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Công đoàn của 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình cũ; tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, bám sát các chỉ tiêu, khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được chú trọng, góp phần bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các phong trào thi đua yêu nước đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh được tập trung thực hiện, thu hút người lao động gia nhập và tham gia hoạt động công đoàn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai đồng bộ và tiến hành thường xuyên. Các cấp công đoàn còn tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã thực hiện quy trình công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I; thông qua kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh giai đoạn 2023 – 2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh thực hiện quy trình công tác nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 được tổ chức vào ngày 26/12/2025 với sự tham gia của 300 đại biểu đại diện cho 1.275 công đoàn cơ sở trong toàn tỉnh.

Ngọc Anh - Nguyễn Toàn