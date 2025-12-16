Vết nhơ để đời

Cuối năm, trong khi dư luận đang hướng đến tổng kết những thành tựu đã đạt được sau một năm nỗ lực phấn đấu, cống hiến, vững tin cho năm mới tươi sáng thì phía bên kia đại dương, bè lũ khủng bố Việt Tân lại hậm hực giở chiêu trò chống phá quen thuộc với giải thưởng nhơ nhuốc mang tên kẻ tội phạm “Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng”. Và cũng như mọi năm, danh hiệu ô nhục này được trao cho một gia đình tai tiếng: Cấn Thị Thêu với các thành viên nhiều lần vi phạm pháp luật Việt Nam, đã bị xét xử công khai, đúng quy trình, đúng trình tự...

Thông báo trên trang fanpage của tổ chức khủng bố Việt Tân.

Cộng đồng người Việt không ai lạ gì cái tên Lê Đình Lượng. Y sinh năm 1965 tại Nghệ An, là đối tượng phản động đặc biệt nguy hiểm, thuộc tổ chức khủng bố Việt Tân. Trong thời gian dài, Lê Đình Lượng đã thực hiện hành vi tuyên truyền, lôi kéo các đối tượng có tư tưởng chống đối trên địa bàn tham gia vào tổ chức Việt Tân, có quan hệ mật thiết với các đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài địa bàn. Năm 2018, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Lê Đình Lượng 20 năm tù, 5 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân” quy định tại Điều 79, Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999.

Lấy tên một đối tượng bị kết án nặng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân để đặt cho cái gọi là “Giải thưởng nhân quyền” cũng đủ hiểu bản chất phi lý đến trơ trẽn, tráo trở của bè lũ khủng bố cùng danh xưng ô nhục này. Giải thưởng mang danh nhân quyền nhưng lại tôn vinh những kẻ phản quốc, hại dân, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, phá hoại trật tự xã hội, gây bất ổn cho cuộc sống Nhân dân thì thực chất chỉ là trò hề chính trị, xúc phạm nghiêm trọng đến giá trị chân chính của quyền con người. Xuất hiện từ năm 2018, danh sách của “giải thưởng” này là hàng dài những đối tượng cộm cán trong làng phản động, chống phá như: Hoàng Đức Bình, Trần Thị Nga, Phạm Đoan Trang, Y Krếc Byă... những kẻ đã có hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”; “Phá hoại chính sách đoàn kết” đang trả giá theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, bất cứ đối tượng nào càng vi phạm pháp luật nghiêm trọng, càng có hành vi chống phá Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc thì càng dễ được tổ chức khủng bố Việt Tân đưa lên bục “vinh danh”.

Bị cáo Lê Đình Lượng tại phiên tòa phúc thẩm ngày 18/10/2018. Ảnh tư liệu

Trong thông báo đăng tải trên trang fanpage, tổ chức khủng bố Việt Tân tung hô gia đình Cấn Thị Thêu “là một trong những biểu tượng kiên cường nhất của phong trào dân oan và đấu tranh cho quyền con người tại Việt Nam. Từ việc phản đối các vụ cưỡng chế đất đai bất công đến việc lên tiếng cho các nạn nhân của bạo lực Nhà nước, gia đình này đã gánh chịu nhiều năm tù đày, mất mát nhưng vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, nâng đỡ nhau và khơi dậy niềm hy vọng cho hàng ngàn dân oan và tù nhân lương tâm khác...”.

Trên thực tế, đây là một gia đình có truyền thống bất hảo với các thành viên liên tục vi phạm pháp luật, coi chống phá, bôi nhọ, vu khống chính quyền là nghề mưu sinh. Cụ thể, ngày 24/12/2021, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm Cấn Thị Thêu (sinh năm 1962) và Trịnh Bá Tư (con bị cáo Thêu, sinh năm 1989) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Trước đó, đầu tháng 5/2021, TAND tỉnh Hoà Bình đã tuyên án sơ thẩm mỗi bị cáo 8 năm tù. Đáng chú ý, Cấn Thị Thêu đã có 2 tiền án. Cụ thể, ngày 25/11/2014, Thêu bị TAND thành phố Hà Nội xử phạt 15 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và ngày 30/11/2016, tiếp tục bị TAND thành phố Hà Nội xử phạt 1 năm, 8 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hành vi lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, kích động chống đối, gây hoang mang trong xã hội tuyệt đối không phải “tự do ngôn luận”, càng không thể gọi là “đấu tranh nhân quyền”. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Hồ sơ pháp lý đã rõ ràng, minh bạch. Các vụ việc, hành vi vi phạm đã được xét xử công khai, đúng quy trình, đúng trình tự với bản án nghiêm minh nhưng cũng đầy tính nhân văn của pháp luật Việt Nam. Đáng tiếc, Cấn Thị Thêu và các con đã mù quáng nghe theo các đối tượng phản động lưu vong kích động, xuyên tạc, tự gán cái mác “tù nhân lương tâm”, tạo cớ để kêu gọi các tổ chức quốc tế can thiệp, tự huyễn hoặc bản thân để ngày càng sa chân sâu vào vũng bùn tội lỗi.

Bản chất của cái gọi là “Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng” không gì khác hơn là công cụ chính trị nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, phục vụ mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch.

Không chỉ Nhân dân Việt Nam mà cộng đồng các dân tộc tiến bộ, văn minh trên thế giới đều hiểu rõ nhân quyền, về bản chất phải là những giá trị phổ quát, thiêng liêng, gắn liền với hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Thực tiễn phát triển của đất nước, sự ổn định chính trị, đời sống ngày càng được nâng cao, quyền con người ngày càng được đảm bảo tốt hơn trên các lĩnh vực ở Việt Nam là câu trả lời rõ ràng, cụ thể, thuyết phục nhất cho đâu là giá trị nhân quyền đích thực, đâu là các chiêu trò mạo danh đen tối.

Nhận “giải thưởng” ô nhục của bè lũ khủng bố, phản động mà không biết hổ thẹn, thậm chí còn tỏ ra đắc chí, vênh váo, thêm một lần nữa gia đình Cấn Thị Thêu đã định danh mình vào hàng ngũ tội đồ phản quốc hại dân, đóng dấu vết nhơ khó gột, tự tay đóng lại cánh cửa quay về đường ngay nẻo chính, làm người lương thiện, công dân có ích cho cộng đồng, xã hội...

Trung Tín