Phụ nữ Phú Thọ phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, làm chủ công nghệ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; chung sức xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Những năm qua, phát huy truyền thống vẻ vang “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, làm tròn trách nhiệm của người công dân, người vợ, người mẹ trong gia đình và xã hội.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao sinh kế và kinh phí xây nhà “Mái ấm tình thương” tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh với cách chỉ đạo nghiêm túc, sáng tạo, vừa bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, vừa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ với nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn, tạo sự lan tỏa, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên phụ nữ, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đồng tình ủng hộ, ghi nhận, đánh giá cao.

Các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, các khâu đột phá, phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ thời đại mới: Có đạo đức, có kiến thức, có sức khoẻ, có trách nhiệm với gia đình và xã hội" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, tạo thêm động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên phụ nữ hăng hái thi đua đạt nhiều thành tích trong kinh tế, lao động sản xuất và tham gia các hoạt động xã hội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên, phụ nữ được đổi mới, sáng tạo; đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các trang mạng xã hội để định hướng dư luận, cung cấp thông tin chính thống, tăng tính tương tác giữa hội viên và tổ chức Hội. Cấp tỉnh thành lập fanpage “Hội LHPN tỉnh Phú Thọ”, chuyên mục “Phụ nữ và cuộc sống”; 100% Hội LHPN cơ sở thành lập fanpage, facebook, các nhóm zalo.

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các cấp Hội đã chủ động đề xuất, đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện 2.855 công trình/hoạt động/phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu, nâng cao, đô thị văn minh; duy trì, nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả. Thông qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, từng bước thay đổi diện mạo làng quê.

Chú trọng triển khai các hoạt động nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia và đề án của Chính phủ; chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia các mô hình kinh tế tập thể, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, thành lập các mô hình phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chuỗi sản phẩm chủ lực của tỉnh. Hỗ trợ thành lập mới 34 hợp tác xã; thành lập mới 201 tổ/nhóm liên kết, tổ hợp tác phát triển kinh tế; duy trì 295 mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình; duy trì, quản lý hiệu quả các nguồn vốn với tổng dư nợ trên 6.000 tỷ đồng cho trên 123.800 hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo đa chiều, phối hợp rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo, giúp đỡ 13.125 hộ giảm nghèo; vận động, cấp vốn hỗ trợ 87 mô hình sinh kế với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng.

Làm tốt công tác an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, các cấp Hội đã kết nối các nguồn lực xã hội hóa, vận động 112 tỷ đồng tổ chức tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách; thăm hỏi, tặng quà phụ nữ, trẻ em nghèo, cán bộ tuyến đầu chống dịch Covid-19; xây dựng và sửa chữa 436 nhà "Mái ấm tình thương”. Thực hiện hiệu quả Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, toàn tỉnh đã kết nối và nhận đỡ đầu 1.208 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về vật chất, chăm sóc tinh thần... đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, khẳng định vai trò của Hội trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em.

Thực hiện tốt chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” gắn với hoạt động kết nghĩa với Bộ đội Biên phòng Lai Châu, các cấp Hội tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, động viên, trao kinh phí hỗ trợ sinh kế, học bổng; các hoạt động hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ, trẻ em các xã biên giới tỉnh Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang và chiến sĩ các đồn biên phòng với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách ngày càng đi vào thực chất. Hội LHPN tỉnh đã chủ trì giám sát trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Các cấp Hội đã chủ trì giám sát 212 cuộc về thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các hoạt động hỗ trợ thực hành dân chủ, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ chức Hội được đẩy mạnh, sáng tạo với nhiều hình thức; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các luật, bộ luật, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Với phương châm hướng về cơ sở, “ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, các cấp Hội tiếp tục đa dạng hình thức sinh hoạt, tập hợp phụ nữ, trong đó, tập trung thu hút hội viên tham gia hoạt động Hội thông qua việc thành lập các mô hình thu hút đặc thù như: Câu lạc bộ Hát Xoan (phường Việt Trì); Câu lạc bộ Nữ quân nhân (xã Minh Hòa), Câu lạc bộ Nữ tiểu thương (xã Vạn Xuân, xã Yên Lập, phường Hòa Bình, xã Bắc Phong); Chi hội Phụ nữ lão bà (xã Trạm Thản, xã Lập Thạch, phường Phúc Yên, xã Cao Phong, xã Yên Thủy...); mô hình Phụ nữ Công giáo (xã Lạc Thủy); mô hình Phụ nữ đi làm ăn xa (xã Lương Sơn). Đến nay, toàn tỉnh có 534.505 hội viên. Đặc biệt, là nhiệm kỳ đầu tiên công nhận hội viên danh dự, toàn tỉnh có 6.746 hội viên danh dự là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân đồng hành cùng Hội Phụ nữ các cấp trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.

Đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngày nâng cao về chất lượng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Hiện nay, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 đạt 25%; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường đạt 17,95%; 13 cán bộ nữ giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã, phường (8,78%). Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đạt 17,5%; có 49 cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, sẵn sàng cho một nhiệm kỳ mới, toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kịp thời nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra, góp phần xây dựng Phú Thọ vững về chính trị, phồn vinh về kinh tế, đẹp về văn hóa, cao về trí tuệ, mạnh về quốc phòng, an ninh, trở thành tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh