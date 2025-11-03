Tiếp tục đổi mới giáo dục theo hướng tinh gọn, hiện đại, thiết thực

Trên cơ sở nghiên cứu, đồng chí Nguyễn Thế Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tam Dương nhất trí cao với các nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Dự thảo Báo cáo chính trị có nhiều điểm mới, từ chủ đề đến cấu trúc, nhất là thông điệp rõ, ngắn gọn trong từng nội dung của định hướng chiến lược. Điểm mới nổi bật là những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra mang tính phấn đấu cao, đòi hỏi tư duy đổi mới, cải cách mạnh mẽ và hành động tạo đột phá phát triển.

Để góp phần hoàn chỉnh hơn các nội dung định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030, đồng chí có góp ý về lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Đất nước ta đang đứng trước vận hội lịch sử để phát triển bứt phá, trong đó, đòi hỏi phải đột phá phát triển GD&ĐT, góp phần xây dựng con người Việt Nam có lòng yêu nước và tự hào dân tộc, đủ bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, trình độ, sức khỏe để đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Nhằm đột phá phát triển GD&ĐT, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đổi mới mạnh mẽ GD&ĐT theo hướng tinh gọn, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề. Tăng cường các hoạt động và thời lượng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Cùng với đổi mới chương trình, nội dung giáo dục, cần đổi mới công tác biên soạn sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu dạy học... Có giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân luồng; định hướng nghề nghiệp cho học sinh, quan tâm công tác đào tạo, đào tạo lại cho người lao động để thích ứng với sự thay đổi của nhu cầu thị trường và công nghệ sản xuất. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về GD&ĐT theo hướng khoa học, hiện đại, đồng bộ, liên thông, phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, bảo đảm khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT...

Hoàng Nga (Ghi)