Thông báo truy tìm tung tích lai lịch nạn nhân

{title}
{publish}
{head}
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ:
Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 23/9/2025, Công an xã Tam Đảo nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện 1 tử thi chết trong tư thế bị treo cổ, không rõ lai lịch (không có các giấy tờ tùy thân mang theo) tại khu rừng phòng hộ (Km20+750) thuộc thôn 2, xã Tam đảo, tỉnh Phú Thọ; thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.
Đặc điểm cụ thể như sau: Tử thi được xác định là nam giới; chiều cao: 170cm; màu tóc: đen điểm bạc, hói phía trước đầu; dáng vóc người: trung bình; quần áo: mặc quần nâu dài, tối màu và áo phông cộc tay, cổ bẻ màu xanh. Gần khu vực tử thi có 1 đôi giày giả da màu đen hiệu OHO, 1 túi ví vải màu đen hiệu YODY.
Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đến Cục C02 - Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công an các xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Trung tâm Văn hóa truyền thông xã Tam Đảo để phối hợp truy tìm tung tích lai lịch nạn nhân.
Nếu phát hiện thông tin về nạn nhân, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ, đồng chí Trương Văn Hùng, điều tra viên, số điện thoại 0973.765.488 hoặc Cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.
TUQ. Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra
Điều tra viên
Thượng tá Nguyễn Hồng Quang
Cũng như ở nhiều tỉnh, thành khác, xu hướng mua hoa online đang ngày càng phổ biến tại Phú Thọ. Nắm bắt nhu cầu đó, Hoa88.com đã bắt đầu cung cấp dịch vụ điện hoa tại Phú Thọ...
Tốn hàng tỷ đồng để vận chuyển thùng carton: Giải pháp nào cho doanh nghiệp?
Giữ không khí trong lành, tiết kiệm điện năng - giải pháp từ Điện Lạnh SAPA
Cùng với tốc độ đô thị hóa và nhu cầu mở rộng không gian làm việc, các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại và khách sạn hiện nay ngày càng chú trọng đến việc đầu tư hệ...
Ở những khu đô thị sôi động như Cầu Giấy hay Thanh Xuân, nơi mật độ dân cư cao và các tòa nhà mọc san sát, một sự cố nhỏ như tắc cống cũng có thể gây ra chuỗi bất tiện lớn: mùi...
Công Ty Nội Thất DIGIlà đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm nội thất chất lượng cao dành cho doanh nghiệpvà gia đìnhtrên toàn quốc. Với định hướng “Mang giải pháp nội thất tối...
Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam càng chú trọng hơn về các thiết bị liên lạc nội bộ an toàn và ổn định khi làm việc, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đang đầu tư vào thiết bị...