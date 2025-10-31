Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ:

Thông báo truy tìm tung tích lai lịch nạn nhân

Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 23/9/2025, Công an xã Tam Đảo nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện 1 tử thi chết trong tư thế bị treo cổ, không rõ lai lịch (không có các giấy tờ tùy thân mang theo) tại khu rừng phòng hộ (Km20+750) thuộc thôn 2, xã Tam đảo, tỉnh Phú Thọ; thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Đặc điểm cụ thể như sau: Tử thi được xác định là nam giới; chiều cao: 170cm; màu tóc: đen điểm bạc, hói phía trước đầu; dáng vóc người: trung bình; quần áo: mặc quần nâu dài, tối màu và áo phông cộc tay, cổ bẻ màu xanh. Gần khu vực tử thi có 1 đôi giày giả da màu đen hiệu OHO, 1 túi ví vải màu đen hiệu YODY.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đến Cục C02 - Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công an các xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Trung tâm Văn hóa truyền thông xã Tam Đảo để phối hợp truy tìm tung tích lai lịch nạn nhân.

Nếu phát hiện thông tin về nạn nhân, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ, đồng chí Trương Văn Hùng, điều tra viên, số điện thoại 0973.765.488 hoặc Cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.

TUQ. Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra

Điều tra viên

Thượng tá Nguyễn Hồng Quang