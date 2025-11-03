Đảng bộ xã Thanh Sơn: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Sau sáp nhập, Đảng bộ xã Thanh Sơn có quy mô lớn với hơn 3.000 đảng viên, sinh hoạt tại 36 chi, đảng bộ cơ sở và 67 chi bộ trực thuộc. Địa bàn rộng, dân cư đa dạng, nhiều dân tộc cùng sinh sống, điều kiện phát triển không đồng đều, tỷ lệ lao động làm ăn xa cao, tạo ra những khó khăn không nhỏ trong quản lý và duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Thời gian qua, các chi bộ đã duy trì sinh hoạt thường kỳ theo đúng hướng dẫn, nội dung từng bước đổi mới, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, một số chi bộ vẫn còn hình thức, thiếu chiều sâu trong nội dung, công tác chuẩn bị chưa kỹ, nhất là một số chi bộ khu dân cư chưa kết nối chặt chẽ với đời sống nhân dân. Việc quản lý đảng viên đi làm xa còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến sự thống nhất và tính liên tục trong sinh hoạt. Những tồn tại này khiến chất lượng sinh hoạt chưa đồng đều, chưa đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.

Nhận rõ thực trạng này, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy xã đã nhanh chóng xây dựng và ban hành Nghị quyết số 07 về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới” nhằm cụ thể hóa tinh thần Chỉ thị số 50 của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TU của BTV Tỉnh ủy Phú Thọ.

Đây là một trong những nghị quyết chuyên đề đầu tiên được BTV Đảng ủy xã ban hành ngay sau sáp nhập, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng cơ sở.

Đồng chí Đào Thị Hồng Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã nhấn mạnh: “Quy mô Đảng bộ lớn, số lượng chi bộ và đảng viên đông, nếu không đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt, không nâng cao năng lực, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ, sinh hoạt dễ trở nên hành chính hóa, giảm tính chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng. BTV Đảng uỷ xã xác định đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong công tác xây dựng Đảng”.

Triển khai Nghị quyết số 07, BTV Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo thực hiện 3 nhóm giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, chuẩn hóa đội ngũ bí thư chi bộ, nâng cao năng lực điều hành, kỹ năng sinh hoạt, bồi dưỡng phương pháp gợi mở thảo luận, tổng hợp ý kiến, ban hành nghị quyết sát thực tế. 100% chi bộ xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề hằng năm.

Thứ hai, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và đời sống nhân dân. Chi bộ khu dân cư tập trung xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, công tác dân vận; chi bộ cơ quan, đơn vị gắn với cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, tinh thần trách nhiệm công vụ.

Thứ ba, tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng sinh hoạt, đưa kết quả vào tiêu chí xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Điển hình cho đổi mới sinh hoạt chi bộ là Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Thanh Sơn.

Trước khi Nghị quyết 07 được ban hành, chi bộ đã chủ động nâng cao chất lượng sinh hoạt bằng cách duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, chú trọng thảo luận sâu các nhiệm vụ chuyên môn, liên kết chặt chẽ với nhân viên và người dân để phản ánh kịp thời khó khăn trong hoạt động tín dụng chính sách.

Chi bộ tập trung nâng cao nhận thức của đảng viên về vai trò trách nhiệm trong công tác tín dụng ưu đãi, qua đó góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ giao dịch lưu động tại xã.

Sau khi Nghị quyết 07 được ban hành, Chi bộ tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt, xây dựng các chuyên đề sát thực, như: “Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách”, “Tăng cường quản lý, kiểm soát nguồn vốn tín dụng”, “Thực hiện công tác dân vận trong tín dụng chính sách”.

Đồng chí Bùi Đức Thắng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Sơn chia sẻ: “Việc đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt đã giúp đảng viên nhận rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Các ý kiến đóng góp được chuyển thành các giải pháp cụ thể, thúc đẩy hoạt động tín dụng chính sách ngày càng hiệu quả, thiết thực với người dân.”

Từ thực tiễn triển khai Nghị quyết số 07, nhiều chuyển biến tích cực đã được ghi nhận khi các chi bộ đã duy trì nền nếp sinh hoạt, tỷ lệ đảng viên tham gia đạt trên 90%; không khí sinh hoạt cởi mở, dân chủ hơn; tinh thần tự phê bình và phê bình được phát huy; năng lực lãnh đạo của chi ủy, chi bộ được nâng cao rõ nét. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đảng ủy xã Thanh Sơn đặt mục tiêu đến năm 2030: 100% khu dân cư có chi bộ độc lập; trên 90% chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 80% chi bộ được đánh giá sinh hoạt đạt chất lượng tốt; 100% chi bộ thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”...

Cán bộ đảng viên Chi bộ Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Sơn luôn tận tình phục vụ nhân dân

Với quyết tâm chính trị cao và sự chỉ đạo sát sao của BTV Đảng ủy xã, cùng tinh thần chủ động của các chi bộ, công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Thanh Sơn đang tạo chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025–2030.

Anh Thơ