Chống DBHB Đại hội XIV:

Cảnh giác thủ đoạn “ném đá giấu tay”

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng đang được triển khai thực hiện là tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong bối cảnh đó, bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, tại một số nơi có dấu hiệu phát sinh đơn thư tố cáo mạo danh, nặc danh không đúng sự thật nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân, gây tư tưởng hoài nghi, mất đoàn kết nội bộ.

Theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc tổ chức đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu cấp cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 30-6-2025; đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và đảng bộ xã, phường, đặc khu hoàn thành trước ngày 31-8-2025; đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành trước ngày 31-10-2025.

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Bên cạnh việc tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp, một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được thực hiện tại đại hội là công tác nhân sự, bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Bắt nguồn từ nhiều lý do khác nhau, tại một số nơi đã xuất hiện tình trạng gửi đơn thư tố cáo mạo danh (sử dụng họ, tên, địa chỉ của người khác để tố cáo), nặc danh (không ghi rõ họ, tên, địa chỉ trong đơn tố cáo hoặc ghi họ, tên, địa chỉ không có thật để tố cáo). Trong đó, nhiều đối tượng bị tố cáo là nhân sự được chuẩn bị cho đại hội.

Tố cáo là một trong những cách thức để phát huy “tai mắt” của nhân dân, là việc cá nhân theo thủ tục quy định của pháp luật báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đây là quyền của tất cả mọi người, đã được quy định trong Hiến pháp và cụ thể hóa trong Luật Tố cáo. Việc tố cáo với động cơ và mục đích trong sáng, trên tinh thần xây dựng là điều hết sức cần thiết, thể hiện rõ trách nhiệm cũng như vai trò giám sát của người dân đối với hoạt động của các cơ quan công quyền. Thời gian qua, thông qua tố cáo, nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến cán bộ, đảng viên đã được phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ.

Cùng với việc khuyến khích người dân thực hiện quyền tố cáo, pháp luật nước ta cũng nghiêm cấm các hành vi tố cáo sai sự thật; cưỡng ép, lôi kéo, kích động, dụ dỗ, mua chuộc người khác tố cáo sai sự thật, sử dụng họ tên của người khác để tố cáo; lợi dụng quyền tố cáo để tuyên truyền chống Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, gây rối an ninh, trật tự công cộng; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác... Vậy nhưng thực tế, vẫn có không ít đối tượng lợi dụng việc tố cáo để triệt hạ, bôi nhọ uy tín, danh dự người khác, phá rối nội bộ. Những kẻ này thường sử dụng chiêu trò “ném đá giấu tay”, tung ra các đơn thư tố cáo nặc danh, mạo danh với nội dung thất thiệt, bịa đặt, không đúng sự thật để vu khống, hãm hại người bị tố cáo.

Tố cáo sai sự thật gây ra nhiều hệ lụy xấu, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mệnh chính trị, danh dự, uy tín của đối tượng bị tố cáo, gây ra sự hoài nghi, mất đoàn kết nội bộ. Thực tiễn nhiều kỳ đại hội cũng cho thấy, các đối tượng xấu thường cố tình đưa ra các nội dung xuyên tạc về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực lãnh đạo của những người được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo cũng như đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Không chỉ dừng lại ở việc gửi đơn đến các cơ quan chức năng, nhiều kẻ còn lợi dụng mạng xã hội để lan truyền các thông tin tố cáo vô căn cứ, hình thành dư luận xấu, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Chúng ta không phủ nhận rằng tố cáo có vai trò quan trọng trong quản lý xã hội. Thậm chí, không ít tố cáo mạo danh, nặc danh nhưng với nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật đã giúp cơ quan chức năng kịp thời xác minh, phục vụ hiệu quả công tác cán bộ trước mỗi kỳ đại hội. Đây là những trường hợp đáng trân trọng. Ngược lại, với những đối tượng cố tình lợi dụng tố cáo để trục lợi, gây chia rẽ nội bộ cần có chế tài xử lý nghiêm minh, tạo sức răn đe.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân, tuyệt đối không thực hiện các hành vi tố cáo mạo danh, nặc danh, sai sự thật; luôn luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cơ quan, tổ chức và trong nhân dân; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm; sống có nghĩa tình, chân thành, thương yêu, đối xử, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và mọi người theo lẽ phải, phù hợp với đạo lý dân tộc!

Nguồn huongsenviet.com