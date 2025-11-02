Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Đoan Hùng

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 * 18/11/2025) và Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, chiều 2/11, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tới dự và chung vui với Nhân dân khu 9, xã Đoan Hùng. Cùng dự có đồng chí Hoàng Xuân Giao - TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, xã Đoan Hùng.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại ngày hội

Khu 9, xã Đoan Hùng có 217 hộ với 652 nhân khẩu. Năm 2025, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, Nhân dân trong khu luôn đoàn kết, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng/năm; 100% số hộ đạt tiêu chí gia đình văn hóa; 100% người dân sử dụng nước sạch; 100% số hộ dùng điện lưới và dùng thiết bị nghe nhìn chất lượng cao...

Công tác chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trong khu được chú trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi tặng hoa chúc mừng Nhân dân khu 9

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Nhân dân khu 9 đã đạt được trong năm 2025. Nhấn mạnh trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ đang trong giai đoạn phát triển mới, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn về vai trò tự quản của cộng đồng và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới bà con Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần “tương thân, tương ái”, quan tâm giúp đỡ đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Lãnh đạo Sở Tư pháp tặng quà cho khu dân cư

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội MTTQ các cấp đã đề ra.

Lãnh đạo xã Đoan Hùng trao quyết định công nhận Khu dân cư văn hóa cho đại diện khu 9

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đoan Hùng; UBND xã trao quyết định công nhận Khu dân cư văn hóa năm 2025 cho khu 9; đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong khu dân cư.

Huy Thắng