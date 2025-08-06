Mỹ, Canada và Mexico lần đầu nhóm họp cấp cao chuẩn bị cho FIFA World Cup 2026

{title}
{publish}
{head}
Giới chức Mỹ, Canada và Mexico đã tiến hành Hội nghị điều phối cấp cao ba bên lần thứ nhất nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA World Cup 2026 dự kiến sẽ diễn ra tại ba quốc gia Bắc Mỹ này vào năm tới.
World Cup 2026 sẽ diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico. Ảnh: IT
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, thông cáo ngày 5/8 của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tại hội nghị, cả Mỹ, Canada và Mexico đều một lần nữa khẳng định VCK World Cup 2026 là một sự kiện mang tính lịch sử, kết nối giữa ba quốc gia cũng như giới thiệu những điều tốt đẹp nhất của khu vực Bắc Mỹ với thế giới. Đây cũng là cơ hội để củng cố quan hệ đối tác khu vực vững chắc và đầy năng động.
Trong khuôn khổ hội nghị, một chương trình trao đổi chuyên gia kéo dài 3 ngày do Mỹ chủ trì đã được tổ chức nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa giới chức chính phủ, lãnh đạo ngành công nghiệp và các chuyên gia an ninh để thảo luận về nỗ lực chung trong việc ứng phó mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái. Các chuyên gia từ các quốc gia đối tác cũng chia sẻ thực tiễn và trao đổi chuyên môn nhằm nâng cao nỗ lực chung của ba nước để đảm bảo một kỳ World Cup an toàn.
Cả 3 quốc gia Bắc Mỹ đồng tổ chức World Cup 2026 cũng cam kết tăng cường phối hợp đối tác công - tư để giải quyết các lỗ hổng chính sách và công nghệ có thể ảnh hưởng đến khả năng ứng phó hiệu quả các thách thức chung.
Một hội thảo bàn tròn với sự tham gia của các công ty hàng đầu đến từ Mỹ, Canada và Mexico cũng được tổ chức, tạo nên một nền tảng đối thoại và đổi mới để rút ra các bài học kinh nghiệm, khám phá các giải pháp hiện đại và nâng cao mức độ sẵn sàng ứng phó những mối đe dọa ngày càng biến đổi.
Hội nghị điều phối cấp cao giữa Mỹ, Canada và Mexico trong là sự kiện đầu tiên trong chuỗi hoạt động nhằm thể hiện cam kết chung của ba nước đối với an ninh khu vực và xây dựng các chiến lược nhằm tận dụng và giảm thiểu các mối đe dọa mà những công nghệ mới đặt ra.
Thông qua sự phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin và lập kế hoạch chung, Mỹ, Canada và Mexico cam kết sẽ đảm bảo VCK FIFA World Cup 2026 không chỉ là một ngày hội thể thao mà còn là minh chứng cho sức mạnh của quan hệ đối tác và các giá trị chung của ba nước.
VCK World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico sẽ là kỳ World Cup lần thứ 23 trong lịch sử của bóng đá thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có sự tham dự của 48 đội tuyển quốc gia, sau lần gần nhất tổ chức với 32 đội ở World Cup 2022 tại Qatar. Giải đấu sẽ được tổ chức tại 16 thành phố ở 3 quốc gia đồng chủ nhà.
Nguồn baotintuc.vn
baophutho.vn Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, tối 10/8, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh, Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ...
baophutho.vn 19h30 ngày 10/8, trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra trận đấu tâm điểm ở lượt trận thứ 2 tại Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á -...
baophutho.vn Chiều 10/8, Đội tuyển nữ Myanmar đã bước vào trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - Asean MSIG Serenity Cup...
Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko được kỳ vọng giúp HLV Ruben Amorim giải quyết triệt để vấn đề và làm "lột xác" hàng công Man Utd.
baophutho.vn Ngày 9/8, tại giải Vô địch Điền kinh Quốc gia năm 2025 tổ chức ở thành phố Đà Nẵng, vận động viên Tạ Ngọc Tưởng của Phú Thọ đã lập nên kỳ tích...
baophutho.vn Sáng 9/8, CLB Bóng bàn Đoan Hùng tổ chức khai mạc Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ mở rộng năm 2025 tranh cup UNREX...
Chelsea đạt thỏa thuận cá nhân với Alejandro Garnacho, nhưng vẫn cần trả mức phí chuyển nhượng theo yêu cầu của Man Utd để hoàn tất thương vụ.
baophutho.vn Đêm 5/8, Đội tuyển nữ Australia và Đội tuyển nữ Timor - Leste đã có mặt tại Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ để chuẩn bị cho các trận thi đấu tại...
Vòng loại U20 nữ châu Á 2026 bảng B sẽ khởi tranh từ ngày mai (6/8) tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với sự tham dự của 4 đội: U20 nữ Việt Nam, Singapore, Kyrgyzstan...
Với lợi thế sân nhà, lực lượng hùng hậu, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có nhiều cơ hội để vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á (ASEAN Cup) 2025.
LĐBĐ Indonesia ra quyết định quan trọng, U23 Việt Nam gặp khó tại SEA Games 33?
baophutho.vn Tối 4/8, Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Myanmar dưới sự dẫn dắt của HLV Uki Tetsuro đã tới Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ để chuẩn bị cho...