Mỹ, Canada và Mexico lần đầu nhóm họp cấp cao chuẩn bị cho FIFA World Cup 2026

Giới chức Mỹ, Canada và Mexico đã tiến hành Hội nghị điều phối cấp cao ba bên lần thứ nhất nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA World Cup 2026 dự kiến sẽ diễn ra tại ba quốc gia Bắc Mỹ này vào năm tới.

World Cup 2026 sẽ diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico. Ảnh: IT

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, thông cáo ngày 5/8 của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tại hội nghị, cả Mỹ, Canada và Mexico đều một lần nữa khẳng định VCK World Cup 2026 là một sự kiện mang tính lịch sử, kết nối giữa ba quốc gia cũng như giới thiệu những điều tốt đẹp nhất của khu vực Bắc Mỹ với thế giới. Đây cũng là cơ hội để củng cố quan hệ đối tác khu vực vững chắc và đầy năng động.

Trong khuôn khổ hội nghị, một chương trình trao đổi chuyên gia kéo dài 3 ngày do Mỹ chủ trì đã được tổ chức nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa giới chức chính phủ, lãnh đạo ngành công nghiệp và các chuyên gia an ninh để thảo luận về nỗ lực chung trong việc ứng phó mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái. Các chuyên gia từ các quốc gia đối tác cũng chia sẻ thực tiễn và trao đổi chuyên môn nhằm nâng cao nỗ lực chung của ba nước để đảm bảo một kỳ World Cup an toàn.

Cả 3 quốc gia Bắc Mỹ đồng tổ chức World Cup 2026 cũng cam kết tăng cường phối hợp đối tác công - tư để giải quyết các lỗ hổng chính sách và công nghệ có thể ảnh hưởng đến khả năng ứng phó hiệu quả các thách thức chung.

Một hội thảo bàn tròn với sự tham gia của các công ty hàng đầu đến từ Mỹ, Canada và Mexico cũng được tổ chức, tạo nên một nền tảng đối thoại và đổi mới để rút ra các bài học kinh nghiệm, khám phá các giải pháp hiện đại và nâng cao mức độ sẵn sàng ứng phó những mối đe dọa ngày càng biến đổi.

Hội nghị điều phối cấp cao giữa Mỹ, Canada và Mexico trong là sự kiện đầu tiên trong chuỗi hoạt động nhằm thể hiện cam kết chung của ba nước đối với an ninh khu vực và xây dựng các chiến lược nhằm tận dụng và giảm thiểu các mối đe dọa mà những công nghệ mới đặt ra.

Thông qua sự phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin và lập kế hoạch chung, Mỹ, Canada và Mexico cam kết sẽ đảm bảo VCK FIFA World Cup 2026 không chỉ là một ngày hội thể thao mà còn là minh chứng cho sức mạnh của quan hệ đối tác và các giá trị chung của ba nước.

VCK World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico sẽ là kỳ World Cup lần thứ 23 trong lịch sử của bóng đá thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có sự tham dự của 48 đội tuyển quốc gia, sau lần gần nhất tổ chức với 32 đội ở World Cup 2022 tại Qatar. Giải đấu sẽ được tổ chức tại 16 thành phố ở 3 quốc gia đồng chủ nhà.

