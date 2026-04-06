Mỹ xây dựng xưởng sản xuất dữ liệu sản phẩm khổng lồ phục vụ mua sắm bằng AI

Chuyên gia phân tích Internet Nathan Feather nhận định với việc mua sắm qua AI, các đặc điểm cụ thể của hàng hóa như chiều rộng của giày hay mô tả chính xác cách sử dụng sẽ trở nên quan trọng hơn.

Công ty Eko tại Mỹ đang vận hành một cơ sở rộng lớn nhằm số hóa hàng triệu sản phẩm, tạo ra các tệp dữ liệu chính xác giúp trí tuệ nhân tạo tư vấn mua sắm hiệu quả hơn cho người tiêu dùng.

Tại một nhà kho ở Bentonville có diện tích lớn hơn hai sân bóng đá, hàng trăm nhân viên Eko đang làm việc trong một cơ sở được gọi là "nhà máy ghi hình."

Tại đây, các máy ảnh kỹ thuật số xoay quanh mọi thứ từ bình vitamin đến xe đẩy trẻ em để tạo ra danh mục kỹ thuật số cho tương lai bán lẻ dựa trên AI của các đối tác như Walmart và Best Buy.

Chủ tịch Ben Kaufman thuộc Eko cho biết: "Đầu ra của AI chỉ tốt khi có đầu vào tốt nhưng hiện tại chưa có đầu vào nào thực sự chất lượng."

Sự nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh các nền tảng như ChatGPT của OpenAI hay Gemini của Google đang cạnh tranh gay gắt để thay đổi cách người tiêu dùng tìm kiếm và mua hàng trực tuyến.

Chuyên gia phân tích Internet Nathan Feather thuộc Morgan Stanley nhận định rằng với việc mua sắm qua AI, các đặc điểm cụ thể của hàng hóa như chiều rộng của giày hay mô tả chính xác cách sử dụng sẽ trở nên quan trọng hơn vì các chatbot thường tập trung vào những chi tiết đó để gợi ý sản phẩm.

Kể từ năm 2018, Walmart đã đầu tư hơn 300 triệu USD vào Eko thông qua một liên doanh. Doanh nghiệp này hiện sở hữu toàn bộ thông tin sản phẩm mà họ tạo ra và cho các thương hiệu thuê lại dưới dạng “tệp Eko” để đảm bảo tính chính xác. Doanh thu của Eko hiện đạt hàng chục triệu USD mỗi năm và đang tiếp tục tăng trưởng.

Người sáng lập Yoni Bloch thuộc Eko chia sẻ rằng các hình ảnh thực tế có thể giảm tỷ lệ trả hàng của các nhà bán lẻ và thúc đẩy doanh số nếu món đồ đúng như mong đợi của khách hàng.

Quy trình tạo ra một tệp dữ liệu có thể mất từ 10 phút cho một lọ vitamin đến nửa ngày cho một chiếc tủ lạnh phức tạp. Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Amy Long chia sẻ về sự khó khăn khi phải loại bỏ dấu vân tay và ánh sáng lóa trước mỗi lần chụp: "Việc điều chỉnh một ngăn kệ tủ lạnh sao cho đẹp và tự nhiên là một thách thức lớn."

Trong khi đó, Trưởng bộ phận bán hàng Talia Halperin thuộc Eko nhấn mạnh mục tiêu của họ là thể hiện sản phẩm một cách trung thực nhất, chẳng hạn như cách một loại bột giặt mới hòa tan trong nước để giải quyết nỗi lo của khách hàng.

Hiện tại, các công ty như PayPal và Salsify cũng đang quảng bá những công cụ nhằm chuẩn bị danh mục sản phẩm sẵn sàng cho kỷ nguyên AI.

Theo Vietnam+