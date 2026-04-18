Nạn nhân của tinh tinh trở thành nhà vô địch đấu vật

12 năm sau khi bị đàn tinh tinh tấn công khiến khuôn mặt biến dạng, Dunia Sibomana-Rodriguez trở thành nhà vô địch đấu vật cấp trung học.
Khi lên 6 tuổi, trong một cuộc tấn công của đàn tinh tinh tại CHDC Congo, Sibomana-Rodriguez bị mất một ngón tay, bị thương nặng ở môi, mặt và tai phải. Anh ruột của cậu bé cũng bị thương, còn anh họ không may qua đời.
“Khi lần đầu nhìn thấy gương mặt mình, tôi đã bị sốc”, Sibomana-Rodriguez nhớ lại.
Hai năm sau, Sibomana-Rodriguez được đưa tới Mỹ, trải qua 16 ca phẫu thuật với sự tài trợ của Quỹ Nụ cười trẻ em. Đến nay, sự cố vẫn khiến nạn nhân phải mang sẹo lớn ở vùng miệng và chỉ có thể phát ra âm lượng nhỏ.
Sibomana-Rodriguez (phải) trở thành nhà vô địch đấu vật cấp trung học Mỹ 2026. Ảnh: Instagram
Do cha mẹ đã qua đời, Sibomana-Rodriguez được một số gia đình nhận nuôi khi đến Mỹ. Cuộc sống của cậu thay đổi khi đến Long Beach sống cùng gia đình của HLV đấu vật Miguel Rodriguez.
Dưới sự chỉ dạy của bố nuôi, Sibomana-Rodriguez thể hiện xuất sắc. Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu bé giành năm chức vô địch hạt Nassau, ba chức vô địch cấp bang và chức vô địch trung học Mỹ vào tháng 3 vừa qua.
“Đừng để người khác quyết định bạn là ai, mà nên tự tạo câu chuyện của riêng mình”, Sibomana-Rodriguez nói trong cuộc phỏng vấn trên WABC hôm 16/4.
Sibomana-Rodriguez cho biết sẽ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật khác ở vùng miệng. Cậu đã được cấp học bổng của đại học Chapel Hill và có kế hoạch theo học. “Hy vọng câu chuyện của tôi có thể truyền cảm hứng cho người khác vượt qua nghịch cảnh”, cậu bé nói thêm.
Theo vnexpress.net
