Nâng cao chất lượng chuyển đổi quản trị ở Phú Thọ

Sau 3 tháng vận hành bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dù lợi ích ban đầu mang lại là không thể phủ nhận nhưng để đạt được những kết quả quan trọng và bền vững hơn, tỉnh cần vượt qua những thử thách đáng kể về công tác quản trị, điều hành và phục vụ Nhân dân.

3 tháng qua, bộ máy chính quyền từ tỉnh tới cơ sở đã nỗ lực cao độ trong việc sắp xếp lại tổ chức, rà soát chức năng, nhiệm vụ và điều chuyển nhân sự.

Hiện tại, với diện tích trên 9.000km2 và dân số hơn 4 triệu người, Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh có quy mô lớn hàng đầu cả nước. Cũng bởi vậy, việc ổn định hệ thống hành chính, đảm bảo mọi dịch vụ công không bị gián đoạn là nhiệm vụ hàng đầu được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt.

Gần dân, sát dân và phục vụ dân ngày càng tốt hơn là tiêu chí hàng đầu của tỉnh Phú Thọ (Ảnh chụp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Yên)

Ngay từ đầu, tỉnh đã ban hành kế hoạch 100 ngày hành động, trong đó nhấn mạnh 3 ưu tiên: duy trì ổn định bộ máy, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu và bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức sau sáp nhập.

Tới cuối tháng 9, hơn 85% các phòng, ban cấp sở đã hoàn tất sắp xếp tổ chức, 70% trụ sở các cơ quan hành chính cấp xã được bố trí ổn định, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn.

Ở cấp xã, việc giải quyết thủ tục hành chính trong những ngày đầu còn xảy ra tình trạng chồng chéo, người dân ở một số vùng sâu, vùng xa đôi khi phải di chuyển xa hơn để hoàn tất hồ sơ. Song, nhờ áp dụng hệ thống “một cửa điện tử liên thông” trên toàn tỉnh, tình trạng ùn tắc giấy tờ đã dần được khắc phục.

Tính đến hết quý III/2025, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn tỉnh đạt hơn 62%, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Đây được coi là bước khởi đầu tích cực cho mục tiêu chuyển đổi số toàn diện mà tỉnh đặt ra.

Một điểm nhấn khác là việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. UBND tỉnh đã ủy quyền cho cấp xã trong phê duyệt dự án hạ tầng, cấp phép xây dựng, thẩm định đầu tư quy mô vừa và nhỏ. Thời gian giải quyết trung bình giảm từ 25 ngày xuống còn 15 ngày. Doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng đánh giá đây là bước tiến quan trọng giúp họ tiết kiệm chi phí, nắm bắt cơ hội thị trường nhanh hơn.

Tại nhiều xã vùng cao khu vực tỉnh Hòa Bình cũ, chính quyền địa phương bố trí trụ sở ở những địa điểm thuận lợi nhất về giao thông, đồng thời đồng bộ nhiều trang thiết bị kết nối liên thông với tỉnh đã tạo thuận lợi cho người dân không còn phải di chuyển xa để hoàn thành thủ tục.

Trong khi đó, tại phường Vĩnh Yên, việc sáp nhập cơ quan chuyên môn được thực hiện từng bước, tránh gây xáo trộn lớn trong đội ngũ công chức. Nhiều cán bộ chia sẻ rằng, tuy khối lượng công việc tăng lên do địa bàn rộng hơn, nhưng sự phối hợp liên ngành đã linh hoạt hơn trước.

Tuy vậy, khó khăn vẫn hiện hữu. Việc đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu đất đai, dân cư từ 3 hệ thống cũ về một hệ thống thống nhất gặp không ít trở ngại. Nhiều hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị chậm tiến độ. Cán bộ địa chính ở một số xã thừa nhận phải xử lý hồ sơ thủ công, vừa nhập dữ liệu vừa tra cứu trên hệ thống cũ.

Ngoài ra, một bộ phận cán bộ cơ sở chưa được tập huấn kịp thời về quy trình mới, dẫn đến việc xử lý hồ sơ còn sai sót, thậm chí phải trả lại cho người dân. Đây là những điểm nghẽn mà tỉnh xác định cần tháo gỡ sớm để tránh ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân.

Cùng với cải cách hành chính, tỉnh chú trọng phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ quản lý. Dự án nâng cấp hệ thống mạng diện rộng (WAN) kết nối 100% sở, ngành, địa phương đã hoàn thành giai đoạn 1, dự kiến đưa vào vận hành thử trong tháng 10. Khi hệ thống này đi vào hoạt động, dữ liệu từ các khu vực miền núi xa xôi như Đà Bắc hay Lạc Sơn sẽ được cập nhật tức thời, rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa trung tâm tỉnh và các địa phương.

Ở lĩnh vực tài chính công, việc hợp nhất ngân sách 3 tỉnh ban đầu gây áp lực lớn do chênh lệch nguồn thu chi. Ví như khu vực Vĩnh Phúc trước đây có nguồn thu từ công nghiệp và dịch vụ khá dồi dào, trong khi nhiều nơi miền núi của tỉnh Hòa Bình cũ phụ thuộc chủ yếu vào trợ cấp ngân sách trung ương.

Đến nay, tỉnh đã bước đầu cân đối, phân bổ lại nguồn lực theo hướng ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục cho các vùng khó khăn, đồng thời duy trì mức tăng trưởng công nghiệp ở khu vực Việt Trì, Vĩnh Yên.

Đời sống người dân cũng dần cảm nhận được sự thay đổi. Tại các xã ven hồ Hòa Bình, nhiều hộ dân cho biết thủ tục vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã được rút ngắn thời gian nhờ sự phối hợp giữa chi nhánh cũ và mới. Hay tại khu vực Tam Nông, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện nhanh gọn hơn nhờ liên thông dữ liệu với ngành Y tế tỉnh.

Dẫu còn nhiều việc phải làm, nhưng sau 3 tháng sáp nhập, có thể khẳng định Phú Thọ đã đi những bước đầu vững chắc. Các chỉ số quản trị điện tử, giải quyết thủ tục hành chính, phân cấp quản lý đều có dấu hiệu tích cực.

Tuy nhiên, thách thức phía trước là không nhỏ, từ việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đồng bộ, cải cách hành chính triệt để, đến đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu mới. Song, niềm tin đã dần hình thành khi người dân nhìn thấy sự thay đổi cụ thể trong từng dịch vụ công, từng bước đi của bộ máy quản lý.

Điều mà Nhân dân kỳ vọng không chỉ là một bộ máy được mở rộng về quy mô, mà quan trọng hơn là một chính quyền biết lắng nghe, gần dân, sát dân và phục vụ dân ngày càng tốt hơn. Đó chính là thước đo thực sự cho thành công của quá trình hợp nhất và là nền tảng để Phú Thọ khẳng định vị thế trong chặng đường phát triển sắp tới.

Quang Nam