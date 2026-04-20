Nâng cao chất lượng dự báo, nắm bắt dư luận xã hội

Ngày 20/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2026. Đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH) cấp tỉnh; Quy chế hoạt động của cộng tác viên DLXH cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong quý I/2026, công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ, kịp thời và có nhiều đổi mới. Với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ 70 cộng tác viên cấp tỉnh đã phát huy tốt vai trò là “cánh tay nối dài”, kịp thời phản ánh trung thực, khách quan tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tâm điểm dư luận trong quý tập trung vào các sự kiện chính trị trọng đại như kết quả Đại hội XIV của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp... Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như việc nắm bắt thông tin có thời điểm chưa sâu sát; công tác định hướng thông tin trên không gian mạng còn có lúc bị động.

Các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ các phương pháp, kinh nghiệm trong nắm bắt, phản ánh DLXH, định hướng thông tin, đồng thời phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế; đề ra những giải pháp đảm bảo việc nắm bắt, phản ánh thông tin được kịp thời, toàn diện; việc cung cấp và định hướng thông tin chính thống trước các luồng thông tin đa chiều, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cộng tác viên trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong quý II/2026, đồng chí nhấn mạnh 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác nắm bắt dư luận xã hội. Trong đó, yêu cầu các cộng tác viên dư luận xã hội và cơ quan chuyên trách nâng cao chất lượng dự báo; chủ động nắm bắt tư tưởng “từ sớm, từ xa”; tuyệt đối không để xảy ra “điểm nóng”, không rơi vào tình trạng bị động, bất ngờ trước các tình huống phức tạp.

Đội ngũ cán bộ, cộng tác viên cần tích cực bám sát cơ sở, theo dõi chặt chẽ từng vụ việc, sự kiện phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất. Nội dung nắm bắt tập trung vào các sự kiện chính trị lớn như Đại hội Đảng, bầu cử; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm; các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, đơn thư khiếu nại, dân tộc, tôn giáo...

Cùng với đó, phát huy tốt vai trò tham mưu; kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp để có biện pháp xử lý hiệu quả các vấn đề nhạy cảm, bảo đảm luôn chủ động, làm chủ tình hình.

Để nâng cao chất lượng dự báo dư luận, đồng chí yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số; khai thác hiệu quả các trang, nhóm mạng xã hội trong theo dõi, phân tích dư luận một cách khoa học.Đồng thời, tiếp tục kiện toàn đội ngũ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chú trọng chất lượng hơn số lượng; xây dựng đội ngũ cộng tác viên có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, tận tụy. Đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đinh Vũ