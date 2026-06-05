Kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026):

Từ Bến Nhà Rồng đến khát vọng hùng cường

Ngày 5/6/1911 đã trở thành một trong những dấu mốc đặc biệt của lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành mang theo hành trang là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí cứu dân, cứu nước và khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do cho dân tộc đã bước lên con tàu Amiral Latouche Tréville, bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước. Từ quyết định mang tính lịch sử ấy, ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin đã đến với cách mạng Việt Nam, mở ra con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người; đưa đất nước từ thân phận nô lệ trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, đang vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bác Hồ về thăm công trường xây dựng cầu Việt Trì ngày mùng 1 Tết Bính Thân năm 1956. Ảnh tư liệu

Ngược dòng lịch sử, cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, phong trào yêu nước ở Việt Nam diễn ra sôi nổi với nhiều khuynh hướng đấu tranh khác nhau. Tuy nhiên, trước sự thống trị của thực dân Pháp, các phong trào lần lượt thất bại, cách mạng Việt Nam lâm vào cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước. Với tư duy độc lập, tầm nhìn vượt thời đại và lòng yêu nước thiết tha, Nguyễn Tất Thành sớm nhận thấy những con đường mà các bậc tiền bối đã lựa chọn chưa thể đưa dân tộc tới thắng lợi cuối cùng. Không lặp lại lối mòn của những người đi trước, Người quyết định ra nước ngoài để tận mắt tìm hiểu thế giới, nghiên cứu những học thuyết tiến bộ và tìm cho dân tộc một con đường giải phóng đúng đắn. Đó là quyết định đầy bản lĩnh và cũng là lựa chọn mang ý nghĩa lịch sử đối với vận mệnh dân tộc Việt Nam.

Ngày 5/6/1911, từ cảng Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình bôn ba qua nhiều châu lục. Với sự nhạy bén chính trị đặc biệt, Người không sang Nhật Bản như nhiều nhà yêu nước đương thời mà lựa chọn đến nước Pháp và các nước phương Tây để tìm hiểu tận gốc nguyên nhân sức mạnh của các quốc gia tư bản cũng như bản chất của chủ nghĩa thực dân. Trong suốt hành trình ấy, Người đã trải qua biết bao khó khăn, gian khổ, làm nhiều nghề để sinh sống và hoạt động. Nhưng chính thực tiễn phong phú ở nhiều quốc gia đã giúp Người nhận thức sâu sắc hơn bản chất của chủ nghĩa đế quốc, về số phận của các dân tộc thuộc địa cũng như sức mạnh của phong trào công nhân quốc tế. Người tranh thủ mọi điều kiện để học tập, nghiên cứu, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và tìm kiếm lời giải cho bài toán độc lập dân tộc.

Chính chủ nghĩa yêu nước chân chính cùng quá trình tìm tòi, khảo nghiệm không ngừng trong thực tiễn đã đưa người thanh niên Nguyễn Tất Thành đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, trở thành nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc Nguyễn Ái Quốc. Năm 1917, Nguyễn Ái Quốc trở lại Pháp, tích cực tham gia phong trào công nhân và hoạt động trong Đảng Xã hội Pháp. Bước ngoặt quyết định đến với Người khi tiếp cận Luận cương của V.I.Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng xúc động nhớ lại: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao”. Từ chủ nghĩa yêu nước, Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin; từ khát vọng giải phóng dân tộc, Người tìm thấy con đường giải phóng triệt để cho dân tộc và Nhân dân lao động. Người khẳng định chân lý có ý nghĩa lịch sử đối với cách mạng Việt Nam: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Đó chính là ánh sáng mà Nguyễn Ái Quốc đã kiên trì tìm kiếm trong suốt hành trình bôn ba hơn một thập kỷ và cũng là ánh sáng mở đường cho cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi.

Sau 30 năm xa Tổ quốc, ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. Một trang sử mới được mở ra, đánh dấu bước chuyển căn bản của cách mạng Việt Nam từ quá trình tìm đường sang giai đoạn tổ chức lực lượng và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Nhân dân Việt Nam đã làm nên những thắng lợi vĩ đại của thế kỷ XX. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; là Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội...

Nhìn lại chặng đường hơn một thế kỷ kể từ ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, lịch sử đã chứng minh giá trị trường tồn của lựa chọn ấy. Từ một dân tộc mất nước, Việt Nam đã giành được độc lập, thống nhất non sông; từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề đã vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, có quy mô nền kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ nền kinh tế khép kín, lạc hậu, đất nước đã vươn lên mạnh mẽ với quy mô GDP năm 2025 ước đạt hơn 500 tỷ USD; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; chất lượng giáo dục, y tế và an sinh xã hội được cải thiện rõ rệt. Từ một quốc gia từng bị bao vây, cấm vận, Việt Nam ngày nay đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, mở rộng quan hệ kinh tế - thương mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Những thành tựu đó không chỉ phản ánh sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam mà còn là minh chứng sinh động cho tính đúng đắn của con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn và Đảng ta kiên trì lãnh đạo thực hiện: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Cán bộ, Nhân dân xã Hy Cương tự hào ôn lại ký ức chuyến thăm của Bác Hồ về với Đền Hùng. Ảnh: Nguyễn Yến

Cùng với cả nước, Phú Thọ - vùng Đất Tổ cội nguồn dân tộc đang phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại; quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng. Tỉnh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô và vùng Trung du miền núi phía Bắc, góp phần cùng cả nước thực hiện khát vọng phát triển nhanh và bền vững.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Trong đó nhấn mạnh: “Càng trong bước chuyển lớn của lịch sử, chúng ta càng phải giữ vững tư tưởng Hồ Chí Minh. Càng tiến bước trên con đường hiện đại hóa, chúng ta càng phải trở về sâu sắc hơn với những giá trị nền tảng mà Người để lại...”.

Kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước không chỉ là dịp để tri ân công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại một trang sử hào hùng của dân tộc mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với tương lai đất nước. Trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến nhanh chóng với những thời cơ và thách thức đan xen, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến và đổi mới sáng tạo; đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước.

Hành trình từ Bến Nhà Rồng năm 1911 đến cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam hôm nay là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của một dân tộc biết lựa chọn đúng con đường phát triển. Ánh sáng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm thấy cách đây 115 năm vẫn đang soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến lên, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường; cùng nhân loại tiến bộ viết tiếp những trang sử vẻ vang trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Cẩm Ninh