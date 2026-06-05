Tạo đột phá trong công tác cán bộ

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ tỉnh; là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược và lâu dài. Đây cũng là khâu đột phá trong nâng cao năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Xác định tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ cơ sở, ngày 14/4/2026, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 27 về “giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở để thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đảm bảo tăng trưởng 2 con số, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về sự cần thiết, mục tiêu và những cách làm mới, mang tính đột phá của tỉnh Phú Thọ để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết sự cần thiết và mục tiêu của Nghị quyết số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “ giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở để thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đảm bảo tăng trưởng 2 con số, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ”.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp (từ ngày 1/7/2025), tỉnh Phú Thọ đã chủ động, nghiêm túc, khẩn trương thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ nói chung, cán bộ cấp cơ sở nói riêng đảm bảo tiến độ, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, thống nhất với quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu, thực tiễn của tỉnh.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ sở của tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, cơ bản đủ về số lượng, hầu hết có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn theo quy định, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chủ động thích ứng với yêu cầu.

100% cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kỳ Sơn có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và vượt chuẩn, đáp ứng tốt yêu cầu công việc được giao.

Tuy nhiên, chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều; năng lực lãnh đạo, quản lý và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm của một bộ phận cán bộ ở cơ sở chưa thật sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Vẫn còn tình trạng thừa, thiếu cán bộ; mất cân đối giữa các ngành, nghề.

Do đó, để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, ngày 14/4/2026, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 27 về “giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở để thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đảm bảo tăng trưởng 2 con số, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".

Quan điểm của tỉnh là công tác nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cơ sở phải được tiến hành thường xuyên, khoa học và hiệu quả; chuyển mạnh từ tư duy bổ sung nhân sự, bồi dưỡng chung chung sang tư duy quản trị cán bộ hiện đại. Chuẩn hóa năng lực cán bộ, công chức, viên chức cơ sở theo vị trí việc làm, đánh giá bằng kết quả đầu ra, siết chặt kiểm soát quyền lực. Đồng thời, tạo động lực để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, đột phá vì lợi ích chung.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ sở đảm bảo đủ về số lượng, đúng về chuyên môn, cân đối về cơ cấu là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp ủy, tổ chức Đảng mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu của cấp ủy. Quan trọng nhất là các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở phải giải quyết được những khó khăn hiện tại, đáp ứng yêu cầu nội tại của mô hình tổ chức mới và yêu cầu chuyển đổi số gắn với thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đảm bảo tăng trưởng 2 con số, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Mục tiêu của tỉnh là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ sở của tỉnh giai đoạn 2026-2030 chủ động kiến tạo, dẫn dắt phát triển kinh tế số, xã hội số, đảm bảo hai yếu tố cốt lõi: Đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng, liêm chính, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Có cơ cấu phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những cách làm mới mang tính đột phá trong công tác cán bộ sẽ được tỉnh Phú Thọ tập trung triển khai để hoàn thành mục tiêu nêu trên.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh: Xác định công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", Đảng bộ tỉnh xác định công tác cán bộ luôn phải được thực hiện dân chủ, công khai, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, theo phương châm "động", "mở", "có vào, có ra", "có lên, có xuống". Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, bảo đảm đúng quy định, sát thực tiễn gắn với phát huy trách nhiệm của tổ chức và người đứng đầu cấp ủy. Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, tỉnh Phú Thọ đã xác định và triển khai một số cách làm mới, mang tính đột phá trong công tác cán bộ nói chung, cán bộ cơ sở nói riêng.

Trước tiên là xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, trách nhiệm, trí tuệ, tận tụy, gắn bó mật thiết với Nhân dân, phấn đấu thực hiện chuẩn mực “ba không”, đồng thời đạt “ba có”. Tại Nghị quyết số 27-NQ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định quan điểm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở giai đoạn 2026- 2030 đảm bảo ba không: “Không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không xa dân; không trì trệ”, ba có: “Có trách nhiệm, có năng lực thực thi mọi nhiệm vụ được giao; có uy tín”.

Đây là quyết sách có tính chiến lược, thể hiện rõ tầm nhìn, quyết tâm chính trị và vai trò định hướng xuyên suốt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm thực hiện thành công, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, kiến tạo phát triển và phục vụ người dân tốt hơn, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số và đáp ứng yêu cầu “cấp xã mạnh về thực thi”.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng phường Tân Hoà rà soát chất lượng cán bộ để có căn cứ tham mưu cho Đảng uỷ phường triển khai các nội dung Nghị quyết 27.

Thứ hai là chuẩn hóa đánh giá cán bộ theo KPI, dữ liệu số và “đo lường bằng kết quả đầu ra”. Tại Nghị quyết số 27-NQ/TU, tỉnh đã chuyển mạnh từ đánh giá định tính sang đánh giá định lượng, lấy hiệu quả công việc và dữ liệu số làm căn cứ trung tâm trong quản lý cán bộ, với các nhiệm vụ cụ thể là xây dựng hệ thống đánh giá cán bộ theo 4 nhóm chỉ số KPI: kết quả thực hiện nhiệm vụ; mức độ phục vụ người dân và doanh nghiệp; năng lực phối hợp liên ngành; kỷ luật, kỷ cương và liêm chính công vụ.

Từng bước triển khai chấm điểm năng lực trên nền tảng số, tích hợp dữ liệu: Tiến độ công việc, sản phẩm đầu ra, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, mức độ hài lòng của người dân qua QR code. Kết quả đánh giá được sử dụng trực tiếp trong quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển và khen thưởng cán bộ.

Thứ ba là đột phá trong luân chuyển, điều động và bố trí cán bộ theo hướng “đúng người - đúng việc - đúng địa bàn”. Tại Nghị quyết số 27-NQ/TU và Nghị quyết số 14-NQ/TU, tỉnh triển khai đồng bộ cơ chế điều động, luân chuyển mang tính chiến lược nhằm khắc phục tình trạng mất cân đối cán bộ giữa các vùng, lĩnh vực với các việc làm cụ thể: Tăng cường điều động cán bộ từ cấp tỉnh về cơ sở; thí điểm bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ từ sở, ngành về làm cán bộ chủ chốt cấp xã; thực hiện chủ trương Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương; ưu tiên điều chuyển cán bộ có chuyên môn công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng, y tế, giáo dục về vùng khó khăn.

Thứ tư là đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và chuyển đổi số, gắn “học với thực hành tại cơ sở”. Tại Nghị quyết số 27-NQ/TU, tỉnh đã xác định rõ mục tiêu chuyển đổi căn bản phương thức đào tạo cán bộ từ “bồi dưỡng chung” sang “đào tạo theo năng lực và vị trí việc làm”, với yêu cầu cụ thể: Xây dựng học liệu số bắt buộc cho từng nhóm vị trí (đất đai, ngân sách, đầu tư công, hành chính công). Tổ chức bồi dưỡng trực tuyến kết hợp hỗ trợ tại chỗ giữa cán bộ giàu kinh nghiệm và cán bộ trẻ. Bắt buộc cập nhật kỹ năng số: Dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu số, điều hành trên nền tảng số. Đào tạo gắn với yêu cầu thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Thứ năm là lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo trung tâm trong đánh giá cán bộ. Tỉnh xác lập rõ nguyên tắc “Nhân dân là trung tâm đánh giá cán bộ”, chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị phục vụ với các nội dung cụ thể: Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân hằng năm về thái độ, trách nhiệm và chất lượng phục vụ của cán bộ. Trên 90% người dân tham gia đánh giá mức độ hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính. Kết quả hài lòng của người dân được sử dụng làm căn cứ đánh giá, xếp loại và bổ nhiệm cán bộ. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả phục vụ Nhân dân tại cơ sở.

Thứ sáu là xây dựng cơ cấu cán bộ theo hướng trẻ hóa, số hóa và hội nhập quốc tế. Theo đó, tỉnh đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp và chủ động thiết kế cơ cấu cán bộ có tính chiến lược dài hạn, hướng tới đội ngũ tinh gọn, hiện đại. Đặt chỉ tiêu cụ thể về cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học - công nghệ trong quy hoạch và bổ nhiệm. Mở rộng tỷ lệ cán bộ có khả năng làm việc trong môi trường số và môi trường quốc tế. Ưu tiên phát triển nguồn cán bộ trong các lĩnh vực chiến lược: Chuyển đổi số, đầu tư công, pháp chế, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, công nghiệp.

Các cách làm trên thể hiện rõ định hướng đổi mới của tỉnh Phú Thọ trong công tác cán bộ theo hướng: Quản trị cán bộ hiện đại, dựa trên dữ liệu và kết quả đầu ra; gắn chặt đào tạo - sử dụng - đánh giá - đãi ngộ; tăng cường phân cấp gắn với kiểm soát quyền lực; lấy người dân làm trung tâm đánh giá chất lượng đội ngũ; chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng mô hình chính quyền hai cấp và mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Dương Liễu (thực hiện)