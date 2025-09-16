Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, cải thiện môi trường kinh doanh

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã đổi mới tư duy, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời nắm bắt, triển khai các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng, đặt doanh nghiệp và người dân vào vị trí trung tâm của sự phát triển.

Ngay từ những ngày đầu năm 2025, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số”, cấp ủy và chính quyền tỉnh đã thể hiện một tầm nhìn chiến lược và sự chủ động đáng ghi nhận. Nền tảng cho sự bứt phá này được xây dựng vững chắc trên việc triển khai sâu rộng các nghị quyết then chốt của Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 25/NQ-CP và Nghị quyết số 154/NQ-CP, với định hướng tăng trưởng cả nước đạt từ 8% trở lên. Quyết định số 554/QĐ-UBND ban hành ngày 7/8/2025, ngay sau khi ổn định bộ máy mới, đã giao chỉ tiêu tăng trưởng lên đến 10,3% so với năm 2024.

Công ty TNHH Ban Dai, 100% vốn Nhật Bản hoạt động hiệu quả tại Khu công nghiệp bờ trái sông Đà, phường Hòa Bình

Quyết định đã phân bổ trách nhiệm rõ ràng với 8 nhóm nhiệm vụ chung, 72 nhóm nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành và 33 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Hàng trăm dự án đầu tư, cả mới và đang triển khai, được đưa vào danh sách đôn đốc tiến độ. Cách làm này đã biến mục tiêu vĩ mô thành các hành động vi mô, có thể đo lường, giám sát và đánh giá, tạo ra một khung khổ làm việc hiệu quả, minh bạch.

Cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, coi đây là “chìa khóa” để khơi thông các nguồn lực phát triển. Tỉnh đã nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân bằng Kế hoạch số 10-KH/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 2547/KH-UBND của UBND tỉnh để tập trung chỉ đạo, cho thấy sự nhất quán từ chủ trương của Đảng đến hành động của chính quyền, tạo sự yên tâm và tin tưởng cho các nhà đầu tư.

Người dân đến tìm hiểu thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Sơn Lương

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai bằng những hành động thực tế. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát mọi biến động của chính sách vĩ mô, đặc biệt là các chính sách thuế đối ứng phức tạp từ các thị trường quốc tế, để kịp thời đưa ra giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Chính nhờ sự đồng hành này, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh không chỉ duy trì hoạt động ổn định mà nhiều doanh nghiệp còn mạnh dạn tăng vốn, mở rộng sản xuất, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất nhập khẩu và tăng trưởng chung.

Tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số như hai trụ cột song hành. Công tác rà soát, hoàn thiện thể chế được ưu tiên, đặc biệt là các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sau sáp nhập, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, không chồng chéo. Mô hình chính quyền hai cấp được triển khai bài bản, giúp ổn định tổ chức và đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo mô hình mới đã chứng minh hiệu quả vượt trội. Với 2.201 TTHC được công khai, minh bạch, hệ thống đã trở thành một kênh tương tác hiệu quả giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp. Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 84,88%, đưa Phú Thọ xếp thứ 12/34 tỉnh, thành, cùng với việc 100% bộ phận một cửa cấp huyện và xã triển khai số hóa hồ sơ, là những chỉ dấu rõ ràng cho sự thành công của quá trình chuyển đổi số trong hành chính công.

Việc cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia bằng Chương trình hành động số 02-CTr/TU cho thấy tầm nhìn dài hạn của tỉnh đang hướng đến một nền hành chính thông minh, liên thông và đồng bộ, không chỉ giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp mà còn cung cấp dữ liệu, thông tin để hỗ trợ quá trình ra quyết định kinh doanh.

Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ. Chỉ riêng tháng 8/2025, tỉnh đã thu hút hơn 205 triệu USD vốn FDI. Lũy kế 8 tháng, con số này lên tới 857,5 triệu USD, một kết quả ấn tượng. Đáng chú ý là dòng vốn không chỉ đến từ các dự án mới (39 dự án) mà còn từ sự tin tưởng của các nhà đầu tư hiện hữu khi có tới 47 dự án điều chỉnh tăng vốn. Dòng vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt 54,8 nghìn tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng nhận được sự quan tâm của các tập đoàn lớn từ Nhật Bản, Australia, Singapore, Hàn Quốc... cho thấy cho môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện.

Mục tiêu đưa 99 dự án vào hoạt động trong năm 2025 đang dần trở thành hiện thực. 8 tháng đầu năm đã có 40 dự án chính thức đi vào sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm và giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Đặc biệt, sự ra đời của gần 3.420 doanh nghiệp mới (tăng 62,9%) và sự trở lại của 770 doanh nghiệp cho thấy niềm tin của thị trường và sức sống mãnh liệt của cộng đồng doanh nghiệp.

Với việc giao kế hoạch vốn từ sớm và các giải pháp quyết liệt, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Phú Thọ đạt 90,8% kế hoạch Trung ương giao, cao hơn nhiều so với mức bình quân cả nước (43,9%) và đứng thứ 6/34 địa phương, góp phần huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, cho thấy hiệu quả đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Thời gian tới, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm để duy trì đà tăng trưởng và tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách, bảo đảm tính đồng bộ và ổn định. Nhiệm vụ cốt lõi là khơi thông các điểm nghẽn về nguồn lực, đặc biệt là trong giải phóng mặt bằng, xác định giá thuê đất, cung ứng vật liệu xây dựng và xử lý các dự án đô thị chậm tiến độ.

Hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, nhắm đến các đối tác chiến lược từ các quốc gia phát triển, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ nguồn và công nghệ “xanh”. Song song đó, việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đổi mới sáng tạo, và tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường sẽ là những trụ cột bảo đảm sự phát triển bền vững.

Lê Chung