Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động nhanh, xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ cùng với yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, Phú Thọ coi việc nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là yêu cầu nội tại mà còn là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Động lực từ những chủ trương mới

Năm 2026 được xem là năm bản lề trong triển khai các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân. Đặc biệt, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân tiếp tục tạo xung lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp với hàng loạt cơ chế hỗ trợ theo hướng cởi mở hơn, minh bạch hơn và thực chất hơn. Tinh thần xuyên suốt của nghị quyết là chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình cải cách thể chế.

Công ty TNHH Quốc tế Cerie, Khu công nghiệp Bình Xuyên luôn chú trọng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của đối tác nước ngoài.

Bám sát định hướng đó, Phú Thọ đã chủ động xây dựng nhiều chương trình hành động nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Theo đó, Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2026-2030 cùng định hướng thu hút nhà đầu tư chiến lược đang được triển khai với mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, hấp dẫn đối với doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Những nỗ lực đó đang dần tạo ra hiệu ứng tích cực. Đến hết tháng 5/2026, toàn tỉnh có khoảng 2.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc khi tổng vốn FDI đăng ký đạt gần 1,4 tỷ USD, tạo thêm nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và mở rộng cơ hội liên kết sản xuất đối với doanh nghiệp trong nước.

Nâng cao năng lực nội sinh

Ông Lê Bá Linh - Giám đốc Công ty TNHH VITTO-VP, Khu công nghiệp Tam Dương 2, cho biết, trước đây doanh nghiệp chủ yếu sản xuất các mặt hàng phổ thông cho thị trường trong nước. Tuy nhiên, từ khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, yêu cầu về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn môi trường và quản trị sản xuất ngày càng cao buộc doanh nghiệp phải thay đổi.

Theo ông Linh, công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng nâng cấp dây chuyền sản xuất, ứng dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp, triển khai hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và đào tạo lại đội ngũ lao động kỹ thuật. Nhờ đó, doanh nghiệp từng bước mở rộng thị trường, ký kết được các hợp đồng cung ứng sản phẩm cho thị trường nước ngoài.

Câu chuyện của Công ty VITTO-VP phản ánh xu hướng chung của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, lợi thế về lao động giá rẻ hay vị trí địa lý không còn là yếu tố quyết định. Thay vào đó, năng lực công nghệ, chất lượng sản phẩm, khả năng đổi mới sáng tạo và trình độ quản trị mới là những yếu tố tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Không chỉ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ ở khu vực nông thôn cũng đang chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh để thích ứng với yêu cầu của thị trường. Ông Dương Quang Thành - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Khải Thành, xã Tam Hồng cho biết, trước đây sản phẩm của doanh nghiệp chủ yếu tiêu thụ qua các đầu mối trong tỉnh. Tuy nhiên, những năm gần đây, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống đóng gói, truy xuất nguồn gốc, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm và đẩy mạnh kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử.

"Từ khi áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số, sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Chúng tôi nhận thấy muốn phát triển bền vững thì phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường", ông Thành chia sẻ.

Sản phẩm cửa thép chống cháy của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thành Tiến, Cụm công nghiệp Đồng Sóc được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng.

Thực tế cho thấy phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn thuộc nhóm nhỏ và vừa. Đây là khu vực có khả năng thích ứng nhanh nhưng cũng gặp nhiều khó khăn về vốn, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, nâng cao năng lực cạnh tranh không đơn thuần là câu chuyện đầu tư máy móc mà còn là quá trình đổi mới toàn diện từ tư duy quản trị đến chiến lược phát triển.

Trong xu thế cạnh tranh mới, chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu bắt buộc. Nhiều doanh nghiệp tại Phú Thọ đã ứng dụng các nền tảng số vào quản lý sản xuất, quản trị nhân sự, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Việc số hóa dữ liệu giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị và phản ứng nhanh hơn trước những biến động của thị trường.

Bên cạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cũng đang trở thành “tấm vé thông hành” để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các thị trường lớn như châu Âu, Bắc Mỹ hay Nhật Bản ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về môi trường, phát thải carbon và trách nhiệm xã hội. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động đầu tư công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và xây dựng mô hình sản xuất bền vững.

Nhận thức rõ điều đó, tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới đã được triển khai, góp phần tạo nền tảng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Đồng hành cùng doanh nghiệp vươn ra thị trường lớn

Trong nền kinh tế hội nhập, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của bản thân doanh nghiệp mà còn gắn chặt với chất lượng điều hành của chính quyền địa phương.

Những năm gần đây, Phú Thọ duy trì nhiều kênh đối thoại trực tiếp giữa chính quyền và doanh nghiệp. Các hội nghị gặp mặt doanh nhân, chương trình đối thoại định kỳ hay mô hình “Cà phê doanh nhân” đã trở thành cầu nối hiệu quả giúp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Song song với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của bộ máy công quyền, xây dựng chính quyền số và môi trường đầu tư minh bạch. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần giảm chi phí không chính thức, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất.

Việc đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước cũng đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Các dự án FDI quy mô lớn không chỉ bổ sung nguồn vốn cho nền kinh tế mà còn mang theo công nghệ hiện đại, phương thức quản trị tiên tiến và mạng lưới thị trường quốc tế. Nếu tận dụng tốt cơ hội liên kết, doanh nghiệp trong tỉnh hoàn toàn có thể từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Với không gian phát triển rộng lớn sau hợp nhất, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện cùng quyết tâm đồng hành của chính quyền các cấp, Phú Thọ đang có nhiều điều kiện thuận lợi để hình thành đội ngũ doanh nghiệp năng động, sáng tạo và có khả năng cạnh tranh cao.

Quang Nam