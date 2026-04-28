Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở Lạc Sơn

Trong những năm qua, Đảng bộ xã Lạc Sơn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ then chốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Điểm sáng từ chi bộ cơ sở

Một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác phát triển đảng viên là Chi bộ xóm Chum. Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn và bồi dưỡng quần chúng, từ đầu năm đến nay, chi bộ đã kết nạp được 2 đảng viên, nâng tổng số lên 48 đồng chí.

Đồng chí Bùi Văn Dành - Bí thư Chi bộ xóm Chum cho biết: “Chi bộ chủ động phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ cũng như bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú cũng như tạo điều kiện để họ tham gia các phong trào tại địa phương. Nhờ đó, quần chúng được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn. Sau khi được kết nạp, các đảng viên mới đều tích cực tham gia công tác ở thôn, đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào tổ chức Đảng.”

Tương tự, chi bộ Trường Mầm non Vũ Lâm cũng là điểm sáng trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng. Chi bộ đã chú trọng phát hiện những giáo viên trẻ, nhiệt huyết trong công tác chuyên môn để bồi dưỡng.

Từ đầu năm đến nay, chi bộ đã giới thiệu và kết nạp được 2 đảng viên, đưa tổng số đảng viên chi bộ lên 15 đồng chí, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng môi trường giáo dục vững mạnh từ cơ sở.

Tiêu biểu như cô giáo Bùi Thị Điệp, công tác tại Trường mầm non Vũ Lâm từ năm 2014, hiện phụ trách lớp 4-5 tuổi. Trong quá trình giáo dục và chăm sóc trẻ, cô luôn thể hiện tinh thần yêu nghề, mến trẻ, tận tụy với công việc.

Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện (ở giai đoạn trước), tích cực tham gia các phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt”, đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ. Sau thời gian rèn luyện, phấn đấu, cô đã vinh dự được kết nạp vào Đảng, trở thành hạt nhân tích cực trong chi bộ.

Cô giáo Bùi Thị Điệp chia sẻ: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, đồng thời cũng là động lực để tôi không ngừng nỗ lực phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, tận tâm hơn với nghề và cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp trồng người.”

Cô Bùi Thị Điệp (áo trắng) trong giờ ngoại khoá gói bánh chưng với các cháu.

Chủ động tạo nguồn, chú trọng chất lượng

Đảng bộ xã Lạc Sơn hiện có 62 tổ chức cơ sở Đảng với 1.639 đảng viên. Thực tế cho thấy, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở Lạc Sơn gặp không ít thách thức như: lực lượng lao động trẻ thường xuyên đi làm ăn xa; việc bồi dưỡng, phát triển đảng viên là học sinh THPT còn khó khăn. Một số cấp ủy viên trong chi bộ và đảng viên được phân công công tác phát triển Đảng chưa thật sự quan tâm, nghiệp vụ công tác còn hạn chế... Để hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên, Đảng ủy xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung rà soát, phát hiện những quần chúng ưu tú từ các phong trào thi đua ở cơ sở.

Trong năm 2025 các chi bộ đã phát hiện, bồi dưỡng 46 quần chúng ưu tú, giới thiệu, kết nạp 17 đảng viên, đạt 116,67% kế hoạch đề ra. Đội ngũ đảng viên sau khi được kết nạp hầu hết đã phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Năm 2026, tổng số nguồn phát triển đảng viên trong Đảng bộ là 145 quần chúng ưu tú, trong đó đã có 79 quần chúng được cấp giấy chứng nhận và dự kiến cử 69 quần chúng đi học lớp tìm hiểu về Đảng.

Tính đến ngày 28/4/2026, Đảng bộ xã kết nạp được 10 đảng viên, đạt 20% kế hoạch năm 2026 của Đảng ủy.

Chi bộ xóm Trung Quyền, xã Lạc Sơn tổ chức lễ kết nạp đảng viên.

Đáng chú ý, tỷ lệ đảng viên trẻ, có trình độ học vấn, chuyên môn ngày càng tăng. Nhiều đảng viên mới là đoàn viên thanh niên, giáo viên, cán bộ không chuyên trách ở thôn, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho hệ thống chính trị cơ sở.

Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên, đầu tháng 4/2026, Đảng ủy xã Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ. Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong tạo nguồn, nhất là ở các chi bộ nông thôn.

Nhiều giải pháp thiết thực về công tác phát triển đảng viên được đề xuất, như tăng cường phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên.

Hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên năm 2026 của Đảng uỷ xã Lạc Sơn.

Đồng chí Hoàng Đức Chính - Bí thư Đảng ủy xã Lạc Sơn cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Đảng ủy không chạy theo số lượng mà coi nhẹ chất lượng kết nạp đảng. Mỗi đảng viên khi đứng vào hàng ngũ của Đảng phải thực sự gương mẫu, có uy tín trong tổ chức, trong Nhân dân.”

Nhờ chú trọng công tác phát triển đảng viên, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của các chi bộ ở Lạc Sơn ngày càng được nâng lên. Nhiều chi bộ liên tục hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng được triển khai hiệu quả.

Thời gian tới, xã Lạc Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng thời đổi mới phương thức tạo nguồn, trong đó chú trọng tới lực lượng lao động trẻ, doanh nghiệp và các mô hình kinh tế mới.

Với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, công tác phát triển đảng viên ở Lạc Sơn đang góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo tiền đề cho địa phương phát triển toàn diện, bền vững.

Đinh Thắng