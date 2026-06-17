Nâng tầm đội ngũ cán bộ - nền tảng cho “tăng trưởng 2 con số”

Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực tiễn tại tỉnh đã cho thấy những chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu quản trị hiện đại ngày càng cao đang đặt ra áp lực không nhỏ đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Trong bối cảnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt, quyết định hiệu quả vận hành của bộ máy chính quyền, tạo động lực thực hiện mục tiêu “tăng trưởng 2 con số” trong những năm tới.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Bình được đầu tư hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ làm việc và người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Áp lực từ thực tiễn vận hành mô hình mới

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã góp phần tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao tính chủ động của cơ sở. Tuy nhiên, cùng với đó là sự gia tăng đáng kể về phạm vi quản lý và khối lượng công việc. Theo đánh giá của tỉnh, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương phải đảm nhận thêm chức năng, nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở vẫn còn thiếu về số lượng và chưa đồng đều về chất lượng, nhất là ở các lĩnh vực chuyên môn sâu như công nghệ thông tin, quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên - môi trường và y tế.

Để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực cho cơ sở, từ ngày 1/7/2025 đến hết tháng 4/2026, tỉnh đã điều động, biệt phái và tăng cường 1.031 công chức, viên chức về các xã, phường, trong đó có 503 công chức từ các sở, ngành được điều động trực tiếp về cơ sở. Đồng thời, tỉnh chủ động rà soát, sắp xếp hơn 750 công chức về công tác tại xã, phường và cho chủ trương tăng thêm 74 đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch UBND tại 74 xã, phường nhằm giảm tải áp lực điều hành. Nhờ những giải pháp kịp thời, năng lực lãnh đạo, quản lý ở nhiều địa phương từng bước được nâng lên; phương thức làm việc được đổi mới theo hướng khoa học, linh hoạt và sát thực tiễn.

Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Bình bố trí cán bộ hướng dẫn người dân lấy số thứ tự để thực hiện giao dịch hành chính.

Thực tế cho thấy tình trạng thiếu hụt nhân lực vẫn chưa được giải quyết triệt để. Phường Hòa Bình là một ví dụ điển hình. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương có quy mô dân số trên 78 nghìn người. Từ ngày 1/7/2025 đến tháng 5/2026, phường tiếp nhận hơn 10.477 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 99,7% là hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,3%. Những con số này phản ánh rõ hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số, đồng thời cho thấy áp lực công việc rất lớn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Hiện địa phương vẫn thiếu khoảng 10 cán bộ ở các lĩnh vực xây dựng, đất đai và quản lý trật tự đô thị.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình cho biết, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10% trở lên, địa phương xác định đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó công tác cán bộ giữ vai trò quyết định. Phường tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ công việc; gắn trách nhiệm cá nhân với chất lượng thực hiện nhiệm vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Không chỉ ở khu vực đô thị, áp lực nhân lực cũng hiện hữu tại nhiều địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đồng chí Bùi Ngọc Đại- Chủ tịch UBND xã Tân Mai cho biết, sau khi tiếp nhận toàn bộ chức năng, nhiệm vụ từ cấp huyện chuyển về, khối lượng công việc tăng mạnh trong khi địa phương vẫn thiếu 7 biên chế so với chỉ tiêu được giao. Có thời điểm cán bộ xã phải làm việc cả ngày lẫn đêm, kể cả ngày nghỉ để bảo đảm tiến độ xử lý công việc.

Mặc dù còn thiếu cán bộ, xã Nật Sơn vẫn bố trí cán bộ chuyên trách hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở trình độ chuyên môn mà còn đòi hỏi khả năng thích ứng nhanh với môi trường số, năng lực xử lý công việc đa ngành, đa lĩnh vực và tinh thần phục vụ Nhân dân. Tuy nhiên, việc bố trí cán bộ ở một số nơi vẫn chưa thực sự phù hợp với chuyên môn, sở trường. Cán bộ có chuyên ngành công nghệ thông tin, quản lý đất đai, tài nguyên - môi trường trong số cán bộ được điều động về xã chỉ chiếm khoảng 1,5%. Bên cạnh đó, cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao về vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều hạn chế; nhiều lĩnh vực đang thiếu nhân lực nghiêm trọng, trong khi một số lĩnh vực khác lại dư thừa cục bộ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tầm cho mục tiêu tăng trưởng

Trước yêu cầu phát triển mới, ngày 14/4/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU về giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và bảo đảm mục tiêu “tăng trưởng 2 con số”.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, cán bộ UBND xã Mường Động làm thêm giờ để giải quyết công việc phục vụ Nhân dân.

Nghị quyết xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ sở đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, liêm chính, gần dân, có tư duy đổi mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đây cũng là bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2030, 100% cán bộ chủ chốt cấp xã có khả năng làm việc thành thạo trong môi trường số; đội ngũ lãnh đạo, quản lý cơ sở đủ năng lực tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. 100% cán bộ, công chức, viên chức cơ sở đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ theo quy định.

Để thực hiện mục tiêu này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng rà soát, đánh giá toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ; hoàn thiện các quy định về tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; đồng thời khuyến khích, bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Cùng với đó, các đề án vị trí việc làm sẽ được hoàn thiện theo hướng gắn với chức năng, nhiệm vụ mới của chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm; tăng cường kỹ năng số, kỹ năng quản trị hiện đại và năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Các cơ chế hỗ trợ, động viên cán bộ công tác tại vùng khó khăn cũng sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện.

Mặc dù còn thiếu cán bộ ở nhiều vị trí nhưng đội ngũ cán bộ xã Mường Vang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đây chính là chìa khóa để tỉnh phát huy hiệu quả mô hình chính quyền mới, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ mới.

Mạnh Hùng