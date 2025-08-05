Nật Sơn: Tiêu hủy hơn 30 tấn lợn bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi

{title}
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Nật Sơn (tỉnh Hoà Bình cũ), thời điểm này dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục lan rộng trên địa bàn và để lại hậu quả nặng nề.
Tổng đàn lợn toàn xã Nật Sơn là 662 con, trong đó, 116 con lợn nái, 237 con lợn thịt và 309 lợn con theo mẹ. Tính đến ngày 4/8, UBND xã đã tiêu hủy 543 con lợn, tương đương 30.067 kg lợn. Trong đó, có 106 con lợn nái, 245 con lợn thịt, 192 lợn con theo mẹ. Riêng ngày 4/8, trên địa bàn xã phát sinh 125 con lợn mắc bệnh và tiêu hủy 204 con lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.
Điều đáng nói, sau khi xảy ra dịch bệnh, nhiều hộ dân trên địa bàn không thực hiện nghiêm các quy định về chôn lấp, tiêu hủy, còn hiện tượng vứt lợn bệnh ra suối và các nơi công cộng.
Lực lượng chức năng trục vớt và xử lý xác lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi do người dân vứt ra suối.
UBND xã Nật Sơn chỉ đạo người dân thực hiện nghiêm việc chôn lấp, tiêu hủy đối với lợn bị mắc dịch tả lợn Châu Phi.
UBND xã đã cấp bách triển khai các biện pháp phòng chống dịch, hướng dẫn người chăn nuôi phun tiêu độc, khử trung chuồng trại chăn nuôi tại hộ có dịch và các hộ xung quanh, hạn chế đến mức thấp nhất vi – rút bệnh lan rộng. Đồng thời, thành lập trạm chốt túc trực giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho phép vận chuyển lợn ra, vào khu vực có ổ dịch, nghiêm cấm tình trạng giết mổ lợn ốm, xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác lợn chết ra môi trường làm lây lan mầm bệnh; triển khai tiêm phòng, thực hiện nghiêm việc xử lý chôn lấp, tiêu hủy và đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao ý thức phòng dịch cho người dân.
Đinh Hòa
