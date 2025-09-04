Nepal cấm hàng chục mạng xã hội vì hoạt động không phép

{title}
Ngày 4/9, Chính phủ Nepal ra thông báo chặn truy cập nhiều nền tảng truyền thông xã hội, trong đó có Facebook, X, YouTube cùng hơn 20 dịch vụ khác, do không hoàn tất thủ tục đăng ký theo quy định mới.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nepal Subba Gurung cho biết, các nền tảng này đã không tuân thủ nghị định “Quản lý việc sử dụng mạng xã hội năm 2023”. Thời hạn đăng ký, có hiệu lực từ ngày 28/8, đã kết thúc nhưng cơ quan quản lý không nhận được phản hồi từ phía doanh nghiệp. Vì vậy, chính phủ buộc phải áp dụng biện pháp chặn ngắn hạn.
Ảnh minh họa: Reuters
Trái lại, một số ứng dụng như Tiktok, Viber và Popo Live đã hoàn tất đăng ký và tiếp tục hoạt động bình thường. Các nền tảng khác như Telegram và Global Diary vẫn đang trong quá trình chờ phê duyệt.
Trước đó, Tòa án Tối cao Nepal đã yêu cầu tất cả nền tảng mạng, bất kể trong hay ngoài nước, phải được cấp phép chính thức mới được hoạt động. Chính phủ nước này khẳng định, nếu các dịch vụ nộp đủ hồ sơ đăng ký, lệnh chặn sẽ được gỡ ngay trong ngày. Theo chính quyền Nepal, mục tiêu của quy định là tăng tính minh bạch, đảm bảo trách nhiệm pháp lý và kiểm soát tốt hơn không gian mạng.
Nguồn vov.vn
