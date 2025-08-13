Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Nga - Mỹ thảo luận công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh

Ngày 15/8 tới, thành phố Anchorage ở bang Alaska (Mỹ) sẽ trở thành tâm điểm chính trị toàn cầu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ gặp nhau tại đây. Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ “phá băng” quan hệ hai nước và mở ra triển vọng mới cho tiến trình đàm phán về Ukraine.

Nga - Mỹ thảo luận công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc điện đàm ngày 12/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đã thảo luận các công tác chuẩn bị, đồng thời tái khẳng định mong muốn tổ chức thành công sự kiện này.

Cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ thăm Nga trong tương lai, song trước mắt Alaska sẽ là điểm hẹn của hai nhà lãnh đạo.

Nhận định về cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp tới, Giáo sư Timothy Kneeland, chuyên ngành lịch sử, chính trị và luật tại Đại học Nazareth (New York, Mỹ), cho rằng cuộc gặp “khó đạt một thỏa thuận cuối cùng”, nhưng có thể đặt nền móng cho khuôn khổ đàm phán sâu hơn, hướng tới việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, chuyên gia này cảnh báo vấn đề Ukraine sẽ là phép thử khó khăn hơn cho ông Trump so với ông Putin. Theo Giáo sư Kneeland, Tổng thống Mỹ “không thể rời bàn đàm phán với hình ảnh một người nhượng bộ” trước những đề xuất của Moskva, bởi điều đó có thể gây bất lợi cho Kiev và ảnh hưởng tới hình ảnh chính trị của ông trước người ủng hộ.

Nguồn baotintuc.vn


