Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình thông báo

Về việc Chấm dứt hoạt động Phòng Giao dịch Đồng Tiến

Kính gửi: Quý Khách hàng!

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình trân trọng thông báo v/v chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch, cụ thể:

  • - Tên Phòng giao dịch chấm dứt hoạt động: PHÒNG GIAO DỊCH ĐỒNG TIẾN
  • - Địa chỉ: Số 706, đường Cù Chính Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.
  • - Điện thoại: 3888.728.
  • - Thời giam chấm dứt: Kể từ ngày 15/11/2025.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÒA BÌNH cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quyền lợi, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan của Quý khách hàng Phòng giao dịch Đồng Tiến.

Mọi giao dịch phát sinh, Quý Khách vui lòng liên hệ với trụ sở Chi nhánh và các phòng giao dịch của chúng tôi để được phục vụ:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 555, đường Cù Chính Lan, tổ 13, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

ĐT: 0218.3897.186

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH :

Phòng Giao dịch Sông Đà

Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

ĐT: 0218.3888.659

Phòng Giao dịch Kỳ Sơn

Địa chỉ: Số nhà 522, đường Nguyễn Văn Linh, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0218.3841.868

Phòng Giao dịch Hữu Nghị

Địa chỉ: Số nhà 364, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0218.3853.010

Phòng Giao dịch Lương Sơn

Địa chỉ: Số nhà 657, đường Trần Phú, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0218.3906.199



