Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình thông báo

Kính gửi: Quý Khách hàng!
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình trân trọng thông báo v/v chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch, cụ thể:
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÒA BÌNH cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quyền lợi, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan của Quý khách hàng Phòng giao dịch Đồng Tiến.
Mọi giao dịch phát sinh, Quý Khách vui lòng liên hệ với trụ sở Chi nhánh và các phòng giao dịch của chúng tôi để được phục vụ:
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình
Địa chỉ: Số 555, đường Cù Chính Lan, tổ 13, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.
ĐT: 0218.3897.186
MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH :
Phòng Giao dịch Sông Đà
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.
ĐT: 0218.3888.659
Phòng Giao dịch Kỳ Sơn
Địa chỉ: Số nhà 522, đường Nguyễn Văn Linh, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0218.3841.868
Phòng Giao dịch Hữu Nghị
Địa chỉ: Số nhà 364, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0218.3853.010
Phòng Giao dịch Lương Sơn
Địa chỉ: Số nhà 657, đường Trần Phú, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0218.3906.199
