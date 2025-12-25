Quy trình dán phim cách nhiệt cho nhà kính​ tại NND

Ngày nay, các công trình nhà kính ngày càng trở nên phổ biến. Chính vì vậy mà việc lựa chọn phim cách nhiệt cũng ngày càng được quan tâm. Vậy thì quy trình để dán phim cách nhiệt đúng chuẩn là như thế nào? Hãy cùng NND tìm hiểu trong bài viết dưới đây:

Giới thiệu về phim cách nhiệt nhà kính

Cấu tạo phim cách nhiệt nhà kính

Phim cách nhiệt nhà kính được làm từ vật liệu công nghiệp dạng phim (film) với thành phần chính là màng polyester (PET). Thông thường, phim cách nhiệt nhà kính được cấu tạo từ 3 đến 5 lớp, bao gồm:

- Lớp nền PET: tạo độ bền và độ trong

- Lớp cản nhiệt (IR): có thể là kim loại, phún xạ hoặc nano gốm

- Lớp chống tia UV

- Lớp keo chuyên dụng: giúp phim bám chắc lên kính

- Lớp phủ bảo vệ bề mặt: chống trầy xước, dễ vệ sinh

Số lượng và công nghệ lớp phủ sẽ quyết định hiệu quả cách nhiệt và độ bền của phim. Mà trong đó, lớp cản nhiệt (IR) đóng vai trò quyết định khả năng cách nhiệt của phim. Các dòng phim sử dụng công nghệ phún xạ kim loại hoặc nano gốm thường có hiệu suất cách nhiệt cao và ổn định hơn so với phim nhuộm màu thông thường.

Giấy dán kính NND - Đơn vị dán phim cách nhiệt nhà kính​ uy tín, chuyên nghiệp

Giấy dán kính NND là đơn vị uy tín với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thi công dán phim cách nhiệt cho nhà kính. NND sở hữu đội ngũ thợ có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm thực tế và luôn thi công tỉ mỉ, chính xác. Đồng thời, NND là đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm phim cách nhiệt nổi tiếng, đảm bảo chất lượng và nguồn gốc rõ ràng.

Quy trình dán phim cách nhiệt nhà kính​ tại NND

Quy trình dán phim cách nhiệt cho nhà kính của đội ngũ NND

Tại Giấy dán kính NND, chúng tôi luôn tuân thủ theo quy trình làm việc chuyên nghiệp, đảm bảo đem đến cho khách hàng sự hài lòng.

Bước 1: Khảo sát hiện trạng

Khảo sát hiện trạng là bước quan trọng nhất trong toàn bộ quy trình dán phim cách nhiệt cho nhà kính. Trước khi tư vấn loại phim phù hợp, kỹ thuật viên cần khảo sát các yếu tố như loại kính, vị trí, hướng đón nắng, mục đích sử dụng cũng như tình trạng bề mặt.

Bước 2: Chuẩn bị bề mặt kính trước khi dán phim cách nhiệt

Chuẩn bị bề mặt kính là bước bắt buộc và không thể rút gọn trong quy trình dán phim cách nhiệt cho nhà kính.

Dù sử dụng phim chất lượng cao đến đâu, nếu bề mặt kính không được xử lý đúng cách thì độ bám phim, tính thẩm mỹ và tuổi thọ sử dụng đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bước 3: Cắt phim và căn chỉnh theo kích thước nhà kính

Cắt phim và căn chỉnh theo kích thước nhà kính

Sau khi bề mặt kính đã được làm sạch hoàn toàn, bước tiếp theo trong quy trình dán phim cách nhiệt cho nhà kính là cắt phim và căn chỉnh theo đúng kích thước từng ô kính. Đây là bước quyết định lớn đến tính thẩm mỹ, độ bền và độ kín mép của phim sau khi dán.

Trong đó, việc cắt phim có thể được thực hiện bằng cách thủ công hoặc bằng máy.

Bước 4: Tiến hành dán phim cách nhiệt cho nhà kính

Sau khi phim đã được cắt và căn chỉnh chính xác, bước tiếp theo trong quy trình dán phim cách nhiệt cho nhà kính là tiến hành dán phim lên bề mặt kính. Sau khi dán, phim cách nhiệt không ổn định ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để lớp keo bám hoàn toàn vào kính. Thông thường, phim bắt đầu ổn định sau khoảng 24–48 giờ và bám chắc hoàn toàn sau khoảng 3–7 ngày.

Bước 5: Kiểm tra, hoàn thiện và bàn giao nhà kính

Sau khi phim cách nhiệt đã được dán lên toàn bộ bề mặt kính, bước cuối cùng trong quy trình dán phim cách nhiệt cho nhà kính là kiểm tra, hoàn thiện và bàn giao. Đây là bước đảm bảo công trình đạt chất lượng kỹ thuật, thẩm mỹ và độ bền lâu dài trước khi đưa vào sử dụng.

Tuổi thọ trung bình của phim cách nhiệt nhà kính dao động từ 5 đến 10 năm, tùy thuộc vào chất lượng phim, công nghệ lớp phủ, điều kiện môi trường và kỹ thuật thi công.

Với quy trình làm việc chuyên nghiệp, tư vấn tận tình theo nhu cầu của từng khách hàng cùng giá cả hợp lý, minh bạch, NND cam kết mang đến giải pháp dán phim cách nhiệt hiệu quả, bền đẹp và sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

