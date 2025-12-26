Tân Thanh Container 2025: Hành trình bản lĩnh - Tự hào thương hiệu Việt

Năm 2025 ghi dấu một hành trình đầy tự hào và xúc động của Tân Thanh Container. Giữa bối cảnh kinh tế đầy biến động, Tân Thanh không chỉ khẳng định vị thế của một doanh nghiệp tỏa sáng như một biểu tượng của tinh thần trách nhiệm, gắn kết chặt chẽ với sự phát triển của cộng đồng và vận mệnh đất nước.

1. Vị thế Thương hiệu Quốc gia và Bảng vàng Thành tích Xuyên thế kỷ

Với hệ thống quản trị chất lượng đạt chứng chỉ ISO 9001 xuyên suốt từ năm 2000 đến nay, Tân Thanh khẳng định uy tín qua những danh hiệu cao quý:

- Tầm vóc Quốc gia: Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2 kỳ liên tiếp (2022–2024 và 2024–2026).

- Top đầu ngành: Sao Vàng Đất Việt – Top 100 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (các năm 2013, 2015, 2021).

- Uy tín tại TP.HCM:Là Thương hiệu Vàng TP.HCM, "Doanh nghiệp tiêu biểu TP.HCM 2025" và "Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu TP.HCM 2025".

- Dấu ấn tiên phong:Vinh danh "Dấu ấn thương hiệu Việt tiên phong 2025" và đạt chỉ số hài lòng khách hàng toàn cầu (Global Trade Alliance).

2. Dấu ấn lịch sử tại Triển lãm Thành tựu Đất nước (A80)

Việc tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là một cột mốc lịch sử. Tân Thanh đã khẳng định mạnh mẽ vị thế của một thương hiệu Việt tự chủ, đóng góp quan trọng vào sự phồn vinh của nền công nghiệp nước nhà.

3. Bước tiến mới trong vai trò lãnh đạo và Kết nối cộng đồng

Năm 2025 ghi nhận sự tín nhiệm cao dành cho Ban lãnh đạo Tân Thanh tại các tổ chức uy tín:

- Bà Trần Diệu Canh – Tổng Giám đốc: Đắc cử Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí – Điện TP.HCM (HAMEE) và nhận danh hiệu "Doanh nhân tiêu biểu TP.HCM 2025".

- Bà Kiều Ngọc Phương – Phó Tổng Giám đốc: Khẳng định vai trò lãnh đạo đa dạng khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch tại: Hội Doanh nghiệp Đông Sài Gòn, Hội Doanh nghiệp phường Linh Xuân và Hội Doanh nghiệp phường Bình Trưng. Đặc biệt, vào ngày 27/12, bà đã chính thức đắc cử vị trí Chủ tịchHiệp hội Doanh nghiệp phường Long Trường. Bà đồng thời là thành viên BCH Hiệp hội Logistics & Cảng biển TP.HCM (HLA).

4. Lan tỏa văn hóa sẻ chia: Trách nhiệm với Cộng đồng và Người lao động

Đúng với danh hiệu "Doanh nghiệp cống hiến vì cộng đồng 2025", Tân Thanh xem việc chăm lo cho con người là giá trị cốt lõi:

- Hành trình cứu trợ khẩn cấp:Những chuyến xe nghĩa tình kịp thời có mặt tại Thái Nguyên, Tuyên Quang, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi... để hỗ trợ đồng bào. Tổng ngân sách hỗ trợ cộng đồng đạt trên 300 triệu đồng.

- Hỗ trợ khẩn cấp cho Công nhân viên chịu thiệt hại do bão lũ:Với truyền thống "tương thân tương ái", Tân Thanh đã trao tặng gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 70 triệu đồng dành riêng cho những Công nhân viên có gia đình tại các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Đây là sự động viên kịp thời, giúp người lao động vững tâm vượt qua nghịch cảnh.

- Chăm lo nhân văn: Duy trì Học bổng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ 16, trao tặng 126 suất (riêng năm 2025 là 125 suất).

+ Tặng quà và gạo dịp Vu Lan cho toàn thể Công nhân viên; tổ chức tham quan Bảo tàng TP.HCM dịp 8/3.

+ Sẵn sàng kế hoạch chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho người nghèo và đội ngũ nhân sự công ty.

5. Kết nối Thể thao và Văn hóa Doanh nghiệp

Tháng 4/2025, giải Cầu lông TBA lần thứ 3 tranh Cúp Tân Thanh Container đã tổ chức thành công, thu hút hơn 80 vận động viên, tạo sự gắn kết bền chặt trong cộng đồng doanh nghiệp khu vực Đông Sài Gòn.