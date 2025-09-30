Ngập úng cục bộ tại phường Vĩnh Phúc sau mưa lớn do bão Bualoi

Ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, sau các trận mưa lớn đêm 29 và sáng 30/9, trên địa bàn phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ) đã xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến phố, khu dân cư.

Các điểm ngập tập trung tại khu vực Chợ Tổng, tuyến đường Mê Linh đoạn qua khách sạn Crowne Plaza, tuyến đường Tôn Đức Thắng đoạn qua Trung tâm thương mại Co.opmart Vĩnh Phúc, tuyến đường Mê Linh đoạn vòng xuyến vào Trường Chính trị khu vực Vĩnh Phúc, tuyến đường Mê Linh qua đoạn Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 88.01S.

Tuyến đường Nguyễn Văn Linh nhiều điểm ngập sâu 1m, khiến phương tiện không thể di chuyển.

Mực nước dâng cao từ 40–50cm, nhiều điểm bị ngập sâu khoảng 1m khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều xe ô tô bị chết máy, một số hộ kinh doanh buộc phải tạm thời đóng cửa. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, hệ thống thoát nước ở nhiều tuyến đường không kịp tiêu thoát, cống rãnh ách tắc, gây ngập sâu kéo dài nhiều giờ mới rút. Người dân địa phương cho biết, cứ đến mùa mưa bão, các vị trí này thường xuyên rơi vào tình cảnh tương tự.

Tình trạng ngập úng không chỉ gây đảo lộn đời sống, ảnh hưởng đến kinh doanh và giao thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, tai nạn giao thông, bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua những tuyến đường ngập sâu, chú ý an toàn khi sử dụng thiết bị điện, đồng thời theo dõi sát thông tin cảnh báo thời tiết để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Một số hình ảnh ghi nhận sáng ngày 30/9 tại phường Vĩnh Phúc:

Phố Phan Bội Châu cũng trong tình trạng tương tự.

Đường Ngô Gia Tự ngập sâu trong nước.

Trước cửa siêu thị Coorpmart, giao thông hoàn toàn bị tê liệt, không thể đi qua.

Lê Minh