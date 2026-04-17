Ngày 17/4: Bắc Bộ chuyển mát, nhiều nơi mưa dông, đề phòng lốc sét, mưa đá

Do ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ chuyển mát, xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông; nhiều khu vực khác cũng có mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 17/4, nhiều khu vực có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đối với diễn biến không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm; đêm mưa giảm dần. Bắc Bộ trời chuyển mát.

Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Ngoài ra, chiều tối và tối 17/4, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

"Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước như sau:

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh .Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc (Thanh Hóa và Hà Tĩnh) chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam 32-35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Theo TTXVN