Ngày hội đại đoàn kết tại khu 8 Sơn Cương, xã Chí Tiên

Ngày 10/11, Thiếu tướng Trần Anh Du - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tới dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con Nhân dân khu 8 Sơn Cương, xã Chí Tiên.

Thiếu tướng Trần Anh Du tặng hoa, quà chúc mừng khu 8 Sơn Cương

Khu 8 Sơn Cương có 190 hộ dân với 684 nhân khẩu. Năm 2025, Ban công tác Mặt trận khu đã phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Nhân dân trong khu luôn đoàn kết, phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khắc phục khó khăn để vươn lên, xây dựng khu dân cư ổn định và ngày càng phát triển về mọi mặt. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong khu không ngừng được nâng lên; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 62 triệu đồng/người; số hộ nghèo giảm còn 8 hộ; tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn hộ Gia đình văn hoá trong khu đạt 92%; khu đạt Khu dân cư văn hóa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn duy trì ổn định; các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố kiện toàn, hoạt động có nền nếp, hiệu quả.

Thiếu tướng Trần Anh Du tặng quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn khu 8 Sơn Cương.

Phát biểu chúc mừng tại Ngày hội, Thiếu tướng Trần Anh Du biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà cán bộ và Nhân dân khu 8 Sơn Cương đạt được trong thời gian qua.Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách, các hộ còn khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo Sở Tư pháp tặng quà cho bà con khu 8 Sơn Cương

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mỗi gia đình, mỗi người dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Bà con Nhân dân tiếp tục tìm hiểu, tuân thủ pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống của mỗi người dân; tích cực tham gia giám sát việc thực thi pháp luật và đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Chí Tiên tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quá, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội MTTQ các cấp đã đề ra.

Lãnh đạo xã Chí Tiên trao tặng danh hiệu Khu dân cư văn hoá năm 2025 cho khu 8 Sơn Cương

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Thiếu tướng Trần Anh Du đã tặng quà cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn trong khu. Sở Tư pháp tặng quà cho khu; xã Chí Tiên trao tặng danh hiệu Khu dân cư văn hoá năm 2025.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân khu 8 Sơn Cương

Hương Giang