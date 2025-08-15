Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Doanh nghiệp”

{title}
Sáng 15/8, tại Công ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc HT và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 2, Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Doanh nghiệp”.
Các đại biểu tặng hoa động viên các tình nguyện viên tham gia hiến máu.
Chương trình đã thu hút hàng trăm tình nguyện viên là cán bộ, nhân viên, khách hàng thân thiết của Công ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc HT và đông đảo người dân tham gia. Kết quả, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tiếp nhận hơn 120 đơn vị máu tại Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc HT; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận hơn 400 đơn vị máu tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 2.
Các tình nguyện viên tại Công ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc HT đã hiến 120 đơn vị máu trong buổi sáng 15/8.
Tính từ đầu tháng 8 đến 15/8, Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo đã vận động hơn 1.000 doanh nghiệp nước ngoài tham gia hiến máu, tổ chức 21 buổi tiếp nhận được gần 4.200 đơn vị máu, góp phần cứu chữa người bệnh.
Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) tặng hoa cảm ơn Công ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc HT vì đã tích cực đồng hành cùng chương trình.
Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Thời gian gần đây công tác vận động hiến máu ở nhiều địa phương gặp khó khăn, trong khi nhu cầu máu phục vụ cấp cứu, điều trị vẫn rất cao. Hoạt động lần này không chỉ bổ sung nguồn máu kịp thời cho bệnh viện mà còn lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp nhân ái, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân đạo quốc tế.
Quang Nam
