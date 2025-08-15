Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Doanh nghiệp”

Sáng 15/8, tại Công ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc HT và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 2, Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Doanh nghiệp”.

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Doanh nghiệp”

Các đại biểu tặng hoa động viên các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Chương trình đã thu hút hàng trăm tình nguyện viên là cán bộ, nhân viên, khách hàng thân thiết của Công ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc HT và đông đảo người dân tham gia. Kết quả, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tiếp nhận hơn 120 đơn vị máu tại Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc HT; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận hơn 400 đơn vị máu tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 2.

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Doanh nghiệp”

Các tình nguyện viên tại Công ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc HT đã hiến 120 đơn vị máu trong buổi sáng 15/8.

Tính từ đầu tháng 8 đến 15/8, Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo đã vận động hơn 1.000 doanh nghiệp nước ngoài tham gia hiến máu, tổ chức 21 buổi tiếp nhận được gần 4.200 đơn vị máu, góp phần cứu chữa người bệnh.

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Doanh nghiệp”

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) tặng hoa cảm ơn Công ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc HT vì đã tích cực đồng hành cùng chương trình.

Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Thời gian gần đây công tác vận động hiến máu ở nhiều địa phương gặp khó khăn, trong khi nhu cầu máu phục vụ cấp cứu, điều trị vẫn rất cao. Hoạt động lần này không chỉ bổ sung nguồn máu kịp thời cho bệnh viện mà còn lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp nhân ái, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân đạo quốc tế.

Quang Nam


Quang Nam

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ Vĩnh Phúc Doanh nghiệp Trung tâm Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ngày hội hiến máu tình nguyện Hiroshima Dịch vụ Toyota
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thực đơn tham khảo cho người tăng huyết áp

Thực đơn tham khảo cho người tăng huyết áp
2025-08-15 09:25:00

Chế độ dinh dưỡng trong phòng và điều trị tăng huyết áp cần cung cấp đủ năng lượng, các vitamin và khoáng chất, ít natri, giàu kali, giàu chất xơ, giảm lượng acid béo bão hòa...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long