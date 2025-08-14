Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Xuân Lãng

Sáng 14/8, xã Xuân Lãng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) (19/8/2005 - 19/8/2025). Tham dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, cấp uỷ, chính quyền địa phương, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và đông đảo cán bộ, Nhân dân địa phương.

Xã Xuân Lãng được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính, gồm: thị trấn Thanh Lãng, thị trấn Đạo Đức, xã Tân Phong và xã Phú Xuân. Ngay sau khi đi vào hoạt động, Công an xã Xuân Lãng nhanh chóng nắm bắt tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn được duy trì ổn định, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng. Toàn xã đang duy trì hoạt động hiệu quả 28 mô hình; trong đó, nhiều mô hình sáng tạo, huy động sự vào cuộc của toàn dân như: “Tổ an ninh tự quản”, “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng”. Đặc biệt, mô hình “Camera an ninh” kết hợp với sự hỗ trợ của quần chúng, lực lượng công an đã tiếp nhận và xử lý nhiều nguồn tin có giá trị, kịp thời điều tra, xác minh nhiều vụ việc, góp phần giữ vững ổn định ANTT, tạo môi trường an toàn, văn minh cho các gia đình, khu dân cư.

Đại diện các phòng, ban Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng lực lượng Công an xã Xuân Lãng.

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo UBND xã Xuân Lãng đánh giá cao kết quả hoạt động của lực lượng Công an xã từ khi sáp nhập đến nay. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, tận tụy phục vụ Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Lãng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Lực lượng Công an xã chủ động nghiên cứu, tham mưu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Từ đó, đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội toàn diện của địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nhân dịp này, tập thể Công an xã Xuân Lãng và 14 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND xã vì có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Lê Minh