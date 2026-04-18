“Ngày thứ Bảy cùng dân” - Khi cán bộ thực sự “xuống dân, cùng dân”

Từ sáng sớm ngày 18/4, khi sương núi còn bảng lảng trên những nếp nhà sàn, tại xóm Cha, xã Mai Châu đã rộn ràng tiếng chổi tre, tiếng máy cắt cỏ và những câu chuyện thân tình giữa cán bộ với người dân. Không còn khoảng cách hành chính thường thấy, thay vào đó là hình ảnh đội ngũ cán bộ xã - từ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đến cán bộ, công chức, lực lượng công an, quân sự, đoàn viên thanh niên - cùng xắn tay lao động với Nhân dân.

Thực hiện mô hình dân vận khéo “Ngày thứ Bảy cùng dân”, cán bộ xã Mai Châu cùng xắn tay lao động với Nhân dân.

Khi cán bộ thực sự “cùng dân”

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình của mô hình dân vận khéo “Ngày thứ Bảy cùng dân” - cách làm đang tạo chuyển biến rõ nét trong mối quan hệ giữa chính quyền cơ sở với Nhân dân tại Mai Châu. Không mang tính thời điểm, phong trào, chương trình được cấp ủy, chính quyền xã duy trì thường xuyên vào mỗi tuần, với sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị: Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ, lãnh đạo UBND xã, cán bộ, công chức các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng công an, Ban Chỉ huy quân sự, các chi bộ trường học, Trạm Y tế, cùng cấp ủy, trưởng xóm, Ban công tác Mặt trận và đông đảo người dân.

Tham gia chương trình “Ngày thứ Bảy cùng dân”, các cán bộ xã Mai Châu từ đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã... không chỉ đến với dân mà họ còn thực sự làm cùng dân.

Điểm khác biệt cốt lõi của mô hình nằm ở chỗ cán bộ không chỉ “đến với dân” mà thực sự “làm cùng dân”. Mỗi người khi tham gia đều chủ động mang theo ít nhất một dụng cụ lao động như cuốc, xẻng, chổi, dao phát, máy cắt cỏ... để trực tiếp bắt tay vào việc. Từ trồng hoa ven đường, phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh môi trường đến chỉnh trang cảnh quan nông thôn... tất cả đều được thực hiện bằng sức lao động chung.

Chia sẻ về cách làm này, đồng chí Hà Trung Thảo - Chủ tịch UBND xã Mai Châu cho biết: Chúng tôi xác định, muốn dân tin thì cán bộ phải gần dân, hiểu dân. Không có cách nào hiệu quả hơn là cùng lao động với dân. Khi cùng làm, mọi khoảng cách được xóa nhòa. Việc tuyên truyền, vận động người dân về các chính sách, pháp luật cũng trở nên tự nhiên, dễ đi vào lòng người hơn.

Từ mô hình, cách làm này mọi khoảng cách giữa cán bộ và người dân đã bị xóa nhòa.

Thực tế cho thấy, chính trong những buổi lao động như vậy, nhiều vấn đề nảy sinh từ cơ sở đã được cán bộ xã nắm bắt kịp thời. Không cần hội trường, không cần giấy mời. Ngay trong quá trình lao động, người dân có thể trực tiếp trao đổi, phản ánh những băn khoăn về đời sống, sản xuất, môi trường hay an ninh trật tự. Cán bộ vừa làm, vừa nghe, vừa giải thích, hướng dẫn, tạo nên một kênh dân vận linh hoạt, hiệu quả.

Việc nhỏ tạo niềm tin lớn

Trước khi triển khai mô hình, những con đường tại xóm Cha nói riêng và nhiều con đường tại các xóm trên địa bàn xã từng bị cỏ dại phủ kín. Nhưng nay, với sự tham gia cải tạo, dọn dẹp của cán bộ và người dân. Những con đường đã thông thoáng, sạch sẽ. Hai bên đường được trồng thêm hoa, cây xanh, tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư. Hơn nữa, ý thức giữ gìn môi trường của người dân đã có chuyển biến rõ rệt.

Anh Hà Công Nhoa, người dân xóm Nhót chia sẻ: Trước đây chúng tôi cũng có các đợt dọn vệ sinh nhưng không thường xuyên. Nay tuần nào cán bộ cũng xuống cùng làm, bà con thấy rất gần gũi. Mình cũng tự giác hơn, không ai muốn đứng ngoài khi cán bộ đã xắn tay làm cùng.

Nhờ sự đồng hành của đội ngũ cán bộ xã, những tuyến đường ở xóm Cha đã được trồng thêm hoa, cây xanh.

Từ sự đồng hành đó, tinh thần cộng đồng được khơi dậy mạnh mẽ. Nhiều xóm không còn chờ đợi sự vận động mà chủ động đăng ký phần việc, chuẩn bị dụng cụ, phân công cụ thể. Từ một cách làm, đến nay “Ngày thứ Bảy cùng dân” dần trở thành thói quen, nếp sinh hoạt chung của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, xã Mai Châu đã tổ chức được 16 buổi “Ngày thứ Bảy cùng dân”. Bình quân mỗi buổi có khoảng 120-130 lượt cán bộ xã cùng cán bộ chiến sỹ Công an, Quân sự, đoàn viên thanh niên và người dân tham gia trồng hoa ven đường, phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn, giúp đỡ các hộ gia đình chính sách cải tạo vườn tạp, thu hoạch mùa màng...

Cán bộ xã Mai Châu trực tiếp tham gia giúp dân thu hoạch lúa vụ chiêm Xuân.

Đánh giá hiệu quả mô hình, đồng chí Hà Văn Di - Bí thư Đảng ủy xã Mai Châu khẳng định: Từ một hoạt động dân vận, “Ngày thứ Bảy cùng dân” đã trở thành cầu nối gắn kết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Quan trọng hơn, mô hình đã góp phần thay đổi phương thức lãnh đạo ở cơ sở theo hướng gần dân, sát dân, thực chất. Cán bộ không còn “nghe báo cáo” đơn thuần, mà trực tiếp “ba cùng” với dân. Từ đó hiểu rõ hơn thực tiễn đời sống để có cách điều hành, xử lý, giải quyết những công việc liên quan đến người dân một cách phù hợp, hiệu quả.

Bên cạnh lực lượng cán bộ, đông đảo đoàn viên thanh niên cũng tích cực tham gia chương trình, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.

Có thể nói, mô hình “Ngày thứ Bảy cùng dân” ở Mai Châu không chỉ đơn thuần là hoạt động lao động tập thể. Mà nó còn là biểu hiện sinh động của một phương thức dân vận mới, cách làm mới khi cán bộ thực sự “xuống dân, cùng dân”. Chính từ sự gần gũi ấy, niềm tin được củng cố, sự đồng thuận trong nhân dân được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục phát triển bền vững.

Mạnh Hùng