Nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo của người Mường

Với nền văn hoá lâu đời, người Mường ở Phú Thọ còn gìn giữ được nhiều loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo như: Trình tấu chiêng, hát ví, Thường rang, Bộ mẹng, hát Đúp, múa mỡi, xênh tiền, đâm đuống, chạm ống, múa trống đu... Trong đó có hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là Nghệ thuật Chiêng Mường và Thường rang, bộ mẹng cùng nhiều loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian khác được trình diễn trong các không gian lễ hội - những di sản văn hóa độc đáo của người Mường.

Trong kho tàng di sản văn hóa của dân tộc Mường, chiêng có vai trò rất quan trọng. Nghệ thuật Chiêng Mường là đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trong các ngày lễ, Tết không thể thiếu tiếng chiêng, đặc biệt là trong các lễ hội của bốn vùng Mường cổ: Bi - Vang - Thàng - Động.

Trong ngày hội, chiêng Mường được kết hợp với một số loại hình trình diễn dân gian tạo nên những tiết mục giàu bản sắc văn hóa.

Để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, các học sinh Trường THCS Thạch Khoán, xã Thanh Sơn múa xênh tiền trong Lễ hội Đình Thạch Khoán.

Điệu múa xênh tiền của những cô gái Mường.

Với người Mường, những làn điệu dân ca là nét đặc trưng không thể thiếu trong văn hóa mạch nguồn của đồng bào Mường như hát đối giao duyên, hát ví, hát Đúp và Thường rang, Bộ mẹng.

Đâm đuống hay chàm đuống là nét văn hóa độc đáo của người Mường. Đối với người Mường, tiếng đuống càng vang, càng rộn ràng thì năm đó sẽ mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mọi điều may mắn.

Nghệ nhân Hà Ngọc Bảo, xã Hương Cần là một trong số rất ít người còn biết làm và biểu diễn trống đất.

Múa Trống đu thu hút người xem bởi tiếng trống vui nhộn và tạo hình độc đáo, sắc thái của nghệ nhân biểu diễn qua các động tác lăn trống, vần trống, tung trống, vê trống.

Nghệ thuật chạm ống được trình diễn trong các lễ hội, ngày lễ tết quan trọng của người Mường ở các xã Khả Cửu, Xuân Đài, Võ Miếu...

Múa quạt của phụ nữ Mường ở xóm Ải, xã Mường Bi phục vụ đoàn du khách nước ngoài đến thăm quan, trải nghiệm.

Múa bông trong ngày hội.

Sắc màu thổ cẩm truyền thống được đưa vào điệu múa của dân tộc Mường.

Phương Thanh - Hồng Duyên


Phương Thanh - Hồng Duyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Mường Di sản văn hóa phi vật thể ảnh nghệ thuật dân Độc đáo Chiêng Không gian Quốc gia Phú thọ Lễ hội
Hấp dẫn du lịch cộng đồng bản Ké

Hấp dẫn du lịch cộng đồng bản Ké
2025-09-18 07:24:00

baophutho.vn Lưu giữ gần như vẹn nguyên vẻ đẹp hoang sơ và bình dị, bản Ké - xã Đà Bắc là một trong những điểm đến thu hút trên hành trình khám phá Khu du...

