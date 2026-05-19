Ngoại khóa “Phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước” - Cách làm thiết thực ở Trường THCS Xuân Lũng

Phòng, chống đuối nước là nội dung giáo dục kỹ năng sinh tồn quan trọng và là bài học bắt buộc đối với học sinh, nhất là trong dịp hè , khi nguy hiểm do đuối nước luôn rình rập nếu không có kỹ năng phòng tránh.

Nhận thức được điều đó, thời gian qua Trường THCS Xuân Lũng đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ngoại khóa nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh với chủ đề “Phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước” dành cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Tuyên truyền cách phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích bắt đầu từ việc hướng dẫn học sinh mặc áo phao đúng cách và ghi nhớ những yêu cầu, cảnh báo an toàn trước khi xuống nước.

Tại các buổi ngoại khóa, học sinh đã được đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục HTQ tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước; nhận diện các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi gặp người bị đuối nước và các biện pháp tự bảo vệ bản thân trong mùa hè.

Việc tự thiết kế, luyện tập và trình diễn tiểu phẩm liên quan đến công tác phòng chống đuối nước do học sinh thực hiện là bài học hấp dẫn, có tính thuyết phục và cảnh báo cao.

Bên cạnh đó, nhiều nội dung thực hành kỹ năng sơ cứu ban đầu, kỹ năng cứu hộ an toàn cũng được truyền đạt trực quan, sinh động thông qua hình thức giao lưu, hỏi đáp và xử lý tình huống thực tế, giúp học sinh dễ tiếp thu, ghi nhớ và vận dụng trong cuộc sống.

Điểm nhấn của các chương trình là những tiểu phẩm tuyên truyền do nhà trường phối hợp xây dựng và biểu diễn, tái hiện các tình huống đuối nước thường gặp đối với trẻ em, học sinh trong dịp hè. Với nội dung gần gũi, cách thể hiện sinh động, tiểu phẩm không chỉ tạo sức lan tỏa trong học sinh mà còn góp phần truyền tải những kỹ năng cần thiết về phòng tránh tai nạn đuối nước một cách trực quan, dễ hiểu và hiệu quả.

Học sinh được trực tiếp nghe hướng dẫn và thực hành các kỹ năng sinh tồn quan trọng khi gặp tình huống đuối nước.

Nhà trường cũng đã tổ chức cho 100% học sinh ký cam kết chấp hành các quy định về phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước; không tự ý tắm sông, suối, ao, hồ khi không có người lớn đi cùng; nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong dịp nghỉ hè.

Minh Tự