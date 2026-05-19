Trưng bày lưu động chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm công trường khôi phục cầu Việt Trì và hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng, trong hai ngày 18-19/5, Bảo tàng Hùng Vương phối hợp với Trường THPT Yên Lập tổ chức trưng bày lưu động chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”. Hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới thế hệ trẻ Đất Tổ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước, ý chí cách mạng và khát vọng độc lập dân tộc. Từ người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước năm 1911 đến vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, cuộc đời Người là hành trình cống hiến không ngừng nghỉ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh Trường THPT Yên Lập tham quan trưng bày

Không chỉ là lãnh tụ thiên tài, danh nhân văn hóa thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là hiện thân của lối sống giản dị, thanh cao và lòng nhân ái bao la. Cuộc đời và sự nghiệp của Người luôn là nguồn cảm hứng lớn lao để các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

Học sinh nghe cán bộ Bảo tàng Hùng Vương thuyết minh, giới thiệu các nội dung của phòng trưng bày lưu động.

Thông qua gần 200 hình ảnh, tư liệu và hiện vật được giới thiệu tại chuyên đề, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên chân thực, xúc động và gần gũi. Nội dung trưng bày tái hiện hành trình hoạt động cách mạng của Người, những dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc gắn với vai trò lãnh đạo của Bác; đồng thời khắc họa sâu sắc tình cảm yêu thương mà Người dành cho đồng bào cả nước.

Đông đảo học sinh nhà trường tham quan phòng trưng bày, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các tư liệu, hiện vật, hình ảnh.

Thầy giáo Hà Thành Hưng - Hiệu trưởng Trường THPT Yên Lập nhấn mạnh: Chương trình là hoạt động giáo dục truyền thống thiết thực, góp phần giúp cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những hình ảnh, tư liệu được giới thiệu không chỉ bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần giáo dục lý tưởng sống, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên trong học tập và rèn luyện của học sinh.

Đại diện Bảo tàng Hùng Vương trao tặng bức ảnh Bác Hồ làm việc tại Phủ Chủ tịch cho tập thể lãnh đạo, học sinh nhà trường.

Chương trình trưng bày lưu động chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra trong hai ngày 18-19/5 với các hoạt động như trưng bày, thuyết minh và chiếu phim tư liệu phục vụ toàn thể học sinh nhà trường.

Minh Tự