Ngoại trưởng Nga: Yêu cầu tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Putin - Zelensky là không khả thi

Theo đài RT ngày 24/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin là không khả thi.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với NBC, ông Lavrov cho biết Tổng thống Putin sẵn sàng gặp người đồng cấp Ukraine Zelensky, “với điều kiện là cuộc gặp này thực sự quyết định được điều gì đó”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng những bước chuẩn bị cần thiết cho một cuộc họp như vậy vẫn chưa được thực hiện, bởi hiện nay chưa có bất kỳ chương trình nghị sự thực sự nào cho một cuộc gặp cấp cao như vậy.

“Khi ông Zelensky nói ưu tiên trước mặt là gặp (Tổng thống) Putin, thì đó về cơ bản chỉ là một trò chơi... Ông ấy không quan tâm đến bản chất”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Theo ông Lavrov, Moskva không thấy có lý do gì để tham gia các cuộc đàm phán vốn sẽ không đem lại kết quả. Ông cũng dẫn chứng lại những phát biểu mà Tổng thống Zelensky từng công khai bác bỏ, thách thức các đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra. “Ông Zelensky đã nói không với tất cả mọi thứ... Ông ấy tuyên bố rõ ràng rằng không ai có thể cấm ông ấy gia nhập NATO... và ông ấy công khai tuyên bố sẽ không bàn đến bất kỳ vùng lãnh thổ nào”, Ngoại trưởng Nga cho biết.

Ngoại trưởng Nga cho rằng mục đích Tổng thống Zelensky muốn gặp Tổng thống Putin là để củng cố “tính chính danh” của mình. Phía Nga cho rằng nhiệm kỳ tổng thống Ukraine của ông Zelensky đã kết thúc được hơn một năm và ông đang viện dẫn lý do thiết quân luật để tổ chức một cuộc bầu cử mới. Tuy nhiên, điều này đã bị phía Ukraine và chính Tổng thống Zelensky đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ.

Trong bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Lavrov cũng thừa nhận rằng ông Zelensky vẫn là “người đứng đầu chế độ trên thực tế”, đồng thời cho biết Moskva sẵn sàng đàm phán với ông trên cương vị này. Tuy vậy, ông cũng cho biêt: “Vấn đề ai sẽ ký vào thỏa thuận từ phía Ukraine là một vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng tôi cần sự hiểu rõ ràng từ tất cả rằng người ký kết đó là hợp pháp”.

Nga khẳng định bất kỳ giải pháp nào cho xung đột Ukraine cũng phải giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng. Moskva yêu cầu Kiev phải cam kết trung lập, phi quân sự hóa, “phi phát xít hóa” và công nhận thực tế lãnh thổ trên thực địa.

Trong khi đó, phía Kiev cho biết Tổng thống Zelensky sẵn sàng thảo luận về lãnh thổ với Nga, nhưng Ukraine “không có ý định công nhận” những phần lãnh thổ đang thuộc quyền kiểm soát của Moskva.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vào ngày 21/8 cho biết Tổng thống Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Zelensky nếu tất cả các vấn đề cần trao đổi ở cấp cao nhất được giải quyết ổn thỏa.

Hãng tin RIA Novosti khi đó dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ Tổng thống Putin nhiều lần khẳng định sẵn sàng gặp, trong đó có Tổng thống Ukraine Zelensky, với nhận thức rằng tất cả các vấn đề cần xem xét ở cấp cao nhất sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng và các chuyên gia, bộ trưởng sẽ đưa ra những khuyến nghị phù hợp.

Ngoại trưởng Nga cho rằng khi tiến tới khả năng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Ukraine, việc xác định cơ chế thực thi và bảo đảm tính lâu dài của văn kiện sẽ là yếu tố quan trọng.

Ông Lavrov cho biết lựa chọn tốt nhất để đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ dựa trên các cuộc thảo luận trước đây giữa Moskva và Kiev vào tháng 3/2022 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng nhận định bất kỳ nỗ lực nào đi chệch khỏi khuôn khổ cuộc thảo luận nói trên sẽ khó đạt được kết quả.

Cùng ngày 21/8, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông có thể gặp Tổng thống Nga Putin, nhưng chỉ sau khi các đồng minh của Ukraine nhất trí về những biện pháp bảo đảm an ninh cho Ukraine nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái diễn xung đột trong tương lai. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh bất kỳ cuộc gặp nào với Tổng thống Nga cũng cần diễn ra tại một quốc gia châu Âu “trung lập”.

Gần đây, các nước châu Âu cũng đang gấp rút hoàn tất các kế hoạch đảm bảo an ninh cho Ukraine nhằm thúc đẩy cuộc gặp có thể diễn ra giữa Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga trong những tuần tới.

Nga và Ukraine đưa ra những thông điệp trên sau các cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Ukraine Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng hôm 18/8 vừa qua, thảo luận về những nỗ lực nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine. Sau các cuộc họp này, Tổng thống Trump cho biết ông đang thúc đẩy tổ chức cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, sau đó là một cuộc họp ba bên có sự tham gia của nhà lãnh đạo Mỹ.

Nguồn baotintuc.vn