Ngược dòng thắng Thái Lan 3-2, U22 Việt Nam giành huy chương Vàng SEA Games 33

Màn trình diễn bùng nổ trong hiệp 2 và thời gian thi đấu hiệp phụ giúp đoàn quân của HLV Kim Sang-sik ngược dòng đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2, qua đó trở lại ngôi vương tại SEA Games.

Đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương Vàng môn Bóng đá Nam SEA Games 33. Ảnh: TTXVN

Tối 18/12, Đội tuyển U22 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại SEA Games 33, đối đầu với đội chủ nhà U22 Thái Lan trong trận chung kết môn Bóng đá Nam.

U22 Thái Lan là đội tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên với pha ra chân của đội trưởng Seksan Ratree, dù vậy cú sút của tiền vệ mang áo số 5 đưa bóng đi quá cao so với khung thành của thủ môn Trung Kiên.

U22 Việt Nam cũng lập tức đưa ra lời đáp trả. Từ quả phạt góc được thực hiện bởi Khuất Văn Khang, Đình Bắc tung cú đánh đầu ngược nhưng bóng đi chệch khung thành.

Sau gần 20 phút thi đấu giằng co, U22 Thái Lan được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 30m. Trên chấm đá phạt, tiền đạo mang áo số 9 là Yotsakon Burapha thực hiện cú sút đẳng cấp làm bó tay thủ môn Trung Kiên, đưa “Voi chiến” vượt lên dẫn trước 1-0.

Chưa kịp “hoàn hồn” sau bàn thua đầu tiên, hàng thủ của U22 Việt Nam tiếp tục bộc lộ sơ hở để đối phương trừng phạt. Nhận bóng từ giữa sân, Kakana Khamyok mở bóng để sang cánh phải cho đội trưởng Seksan Ratree.

Sau pha ngoặt bóng loại bỏ trung vệ Nhật Minh, thủ quân của U22 Thái Lan thực hiện cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đi chìm và lần thứ 2 đánh bại thủ thành Trung Kiên. Cách biệt được nhân đôi cho đoàn quân của huấn luyện viên Thawathchai sau hơn nửa giờ đồng hồ thi đấu của trận chung kết.

Nhận 2 bàn thua chóng vánh, huấn luyện viên Kim Sang-sik lập tức điều chỉnh chiến thuật khi đưa Thái Sơn vào thay Quốc Cường để tăng “chất thép” cho tuyến giữa.

Dù đã nỗ lực tổ chức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ nhưng đến những phút cuối hiệp một, U22 Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn trong khâu kiểm soát bóng trước sự áp sát quyết liệt của các cầu thủ đội chủ nhà và đành chấp nhận bất lợi để thua 2 bàn sau hiệp đấu đầu tiên.

Đầu hiệp hai, huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa vào sân Lê Văn Thuận và Thanh Nhàn - những “siêu dự bị” đã mang về chiến thắng trước Philippines ở vòng đấu bán kết.

Và sự “mát tay” của nhà cầm quân người Hàn Quốc một lần nữa được thể hiện ở trận chung kết. Chỉ 2 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Thanh Nhàn chuyền bóng để Thái Sơn thực hiện đường chọc khe cho Đình Bắc bứt tốc, buộc thủ thành Sorawat Phosaman phạm lỗi trong vòng cấm và mang về cho U22 Việt Nam một quả phạt đền.

Trên chấm 11m, Đình Bắc lạnh lùng đánh bại người gác đền của U22 Thái Lan, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho "Binh đoàn Rồng Vàng."

Đình Bắc mang về quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho U22 Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tinh thần lên cao sau bàn rút ngắn tỷ số của Đình Bắc, U22 Việt Nam tiếp tục dồn ép các cầu thủ đội chủ nhà. Đến phút thứ 60, đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Nỗ lực phòng ngự của hậu vệ Waris bên phía U22 Thái Lan vô tình đưa bóng về lưới nhà. Tỷ số của trận chung kết được cân bằng 2-2.

U22 Việt Nam tiếp tục tạo ra thêm nhiều cơ hội nguy hiểm, trong đó đáng chú ý có cú đánh đầu đưa bóng đi trúng cột dọc của Hiểu Minh và pha bắt vô lê nhanh bằng chân trái của tiền đạo Thanh Nhàn. Đáng tiếc là cột dọc khung thành và thủ môn Sorawat đã từ chối bàn thắng của U22 Việt Nam.

Không có thêm bàn thắng nào được ghi trong 90 phút thi đấu chính thức và hai đội bước vào thời gian đá hiệp phụ.

5 phút sau khi hiệp phụ thứ nhất bắt đầu, Lê Văn Thuận có pha xử lý bình tĩnh trong vòng cấm và tung ra cú dứt điểm, thủ môn Sorawat không thể bắt dính bóng và tiền đạo Thanh Nhàn chớp thời cơ đưa bóng vào khung thành trống, lần đầu tiên đưa U22 Việt Nam vượt lên dẫn trước trong trận chung kết với tỷ số 3-2.

U22 Việt Nam vượt lên dẫn trước 3-2 với pha lập công của Thanh Nhàn ở hiệp phụ. Ảnh: TTXVN

Để đối thủ vượt lên, U22 Thái Lan lập tức đẩy cao đội hình tấn công, tuy nhiên những pha hãm thành của đội chủ nhà đều bị thủ môn Trung Kiên và hàng thủ của U22 Việt Nam bình tĩnh hóa giải. Hiệp phụ thứ nhất khép lại với lợi thế nghiêng về "Những Chiến binh Sao Vàng."

Bước sang hiệp phụ thứ hai, U22 Việt Nam chủ động chơi chậm để bảo toàn thành quả. U22 Thái Lan gây sức ép với liên tiếp những tình huống phạt góc, nhưng hàng thủ của “Binh đoàn Rồng Vàng” vẫn duy trì sự tập trung đến những phút bù giờ cuối cùng.

Ngược dòng đầy bản lĩnh để giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước chủ nhà Thái Lan, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chính thức trở thành chủ nhân của tấm huy chương Vàng môn Bóng đá Nam tại SEA Games 33. Đây là lần thứ 3 bóng đá Việt Nam bước lên ngôi cao nhất ở đấu trường Đại hội Đông Nam Á.

Đây cũng là tấm huy chương Vàng thứ 2 của môn Bóng đá trong ngày thi đấu 18/12 của Đoàn Thể thao Việt Nam, khi trước đó Đội tuyển Futsal Nữ Việt Nam đã lần đầu tiên giành Vàng sau chiến thắng 5-0 trước Indonesia ở trận chung kết.

