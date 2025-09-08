Người chăn nuôi điêu đứng sau dịch tả lợn châu Phi

Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) bùng phát thời gian qua đã để lại hậu quả nặng nề cho hàng ngàn hộ chăn nuôi. Hàng trăm đàn lợn buộc phải tiêu hủy, nhiều gia đình trắng tay sau bao năm tích cóp, rơi vào cảnh nợ nần, khó khăn chồng chất.

Vào giống gần 30 lợn nái hậu bị, giờ gia đình anh Bùi Quang Trung ở xóm Cuôi, xã Nật Sơn chỉ còn gần 10 con.

Nhiều hộ mất đến đồng vốn cuối cùng

Những ngày qua, gia đình anh Bùi Quang Trung ở xóm Cuôi, xã Nật Sơn tất bật tìm cách cứu vãn đàn lợn còn sót lại sau khi DTLCP càn quét. Từ việc tạo rãnh vôi khử trùng quanh chuồng, đến tiêm, truyền thuốc cho lợn, anh chỉ hy vọng giữ được chút vốn liếng cuối cùng. Thế nhưng, bất chấp mọi nỗ lực, chỉ trong vòng 10 ngày, gia đình anh đã mất 20 con lợn nái.

Bắt đầu nuôi lợn quy mô lớn từ năm 2022, anh Trung đã từng điêu đứng vì DTLCP nên ngay từ khi vào giống lứa lợn này, anh tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng bệnh cho đàn lợn. Chuồng trại được thiết kế thoáng mát vào mùa hè, kín gió vào mùa đông, lắp đặt hệ thống quạt mát. Anh cũng tiêm thuốc phòng bệnh cho đàn lợn và phun thuốc khử trùng chuồng trại định kỳ. Tuy nhiên, dịch bệnh kéo đến, gần như đã cướp đi toàn bộ nỗ lực của gia đình anh.

Anh Trung nghẹn ngào: “Lứa lợn năm 2024, cũng do DTLCP, gia đình tôi phải tiêu hủy 13 con lợn nái, gần 100 con lợn thịt, thiệt hại đã vô cùng lớn. Tháng 5 vừa rồi, cố gắng vay mượn để tái đàn, tôi nhập 29 lợn nái hậu bị và 1 lợn đực, mong tạo giống và xuất bán lợn thương phẩm. Nhưng dịch đến quá nhanh, nhiều lợn nái chưa kịp đẻ đã bị chết và phải tiêu hủy. Thiệt hại hơn trăm triệu đồng mà dịch vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại”.

Trắng chuồng sau dịch tả lợn châu Phi, anh Bùi Văn Thức ở xóm Cuôi, xã Nật Sơn không biết bao giờ mới có vốn để tiếp tục tái đàn, phục hồi chăn nuôi.

Với gia đình anh Bùi Văn Thực - cũng ở xóm Cuôi, dịch bệnh chẳng khác nào cơn bão quét sạch thành quả nhiều năm gây dựng. Hai vợ chồng đều là công nhân nhưng sức khỏe anh Thực yếu, mấy năm nay không thể đi làm. Để vơi bớt gánh nặng cho vợ, từ năm 2022, anh quyết định đầu tư nuôi lợn. Là hộ nghèo, vốn liếng ít nên ban đầu anh chỉ nuôi 1 lợn nái, bán giống quay vòng vốn. Sau 3 năm chăn nuôi, lứa lợn năm 2025, anh gây dựng được đàn lợn 4 nái đẻ và 2 nái hậu bị.

Thế nhưng, chỉ trong 1 ngày, toàn bộ 32 con lợn, trong đó có 26 lợn con 15 ngày tuổi phải tiêu hủy do mắc DTLCP. Nhìn chuồng trống trơn, anh Thực nghẹn lời: “Tôi vừa vay 27 triệu mua cám, hy vọng bán lứa này đủ trả nợ và dư một ít lo cho con chuẩn bị vào năm học mới. Giờ trắng tay rồi, chẳng biết bao giờ mới gây dựng lại được”.

Gia đình ông Bùi Văn Mư ở xóm Rên, xã Toàn Thắng cũng rơi vào cảnh tương tự. Chỉ trong vài ngày, cả đàn 18 con lợn chết sạch dù đã tách đàn và tìm mọi cách chữa trị. “Giờ chuồng trống hoác, thiệt hại gần trăm triệu đồng, biết bao giờ mới làm lại được...” - ông Mư tâm sự.

Cần sự hỗ trợ kịp thời

Thực tế cho thấy, DTLCP bùng phát khiến nhiều hộ chăn nuôi trong tỉnh đã mất đi toàn bộ kế sinh nhai. Chị Bùi Thị Chinh - cán bộ thú y xã Nật Sơn cho biết: “Ngay khi dịch bùng phát, xã chỉ đạo phun khử trùng chuồng trại, hướng dẫn tách đàn khi phát hiện triệu chứng. Tuy nhiên, bệnh lây lan quá nhanh và phức tạp, gần như không thể cứu chữa khi lợn đã mắc bệnh. Đến nay, xã phải tiêu hủy phần lớn đàn lợn với tổng số 793 con, tương đương gần 50 tấn lợn”.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến cuối tháng 8/2025, DTLCP đã xuất hiện tại 120 xã, phường, khiến hơn 8.400 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng. Toàn tỉnh ghi nhận 83.000 con lợn bị ốm, chết, tiêu hủy, với tổng trọng lượng lên tới 8.460 tấn. Dịch bệnh không chỉ cướp đi tài sản mà còn lấy đi niềm tin, hy vọng của hàng ngàn hộ nông dân. Sau “trắng chuồng”, điều họ cần nhất lúc này là sự hỗ trợ kịp thời để có thể gượng dậy, tìm hướng đi để gây dựng sinh kế cho gia đình.

Chia sẻ về vấn đề này, đồng chí Bạch Công Ban - Phó Chủ tịch UBND xã Nật Sơn cho biết: Căn cứ Nghị định số 02/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, xã đã lập danh sách đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp và có cơ chế hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại.

Tuy nhiên,quá trình triển khai cho thấy, việc hỗ trợ cho các hộ có lợn bị tiêu hủy do DTLCP còn nhiều thủ tục khó khăn. Cụ thể, Điều 4, Nghị định số 02 của Chính phủ quy định: Điều kiện được hỗ trợ là phải có đăng ký kê khai chăn nuôi ban đầu được UBND xã xác nhận. Cái khó hiện nay là xã mới đi vào hoạt động được hơn 1 tháng, UBND xã cũ khi bàn giao không có xác nhận chăn nuôi. Vì vậy, việc lấy xác nhận vào bản kê khai chăn nuôi là rất khó thực hiện.

Người dân xã Nật Sơn tiêu hủy lợn bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.

Theo lãnh đạo các xã có dịch tả lợn châu Phi: Các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã phần lớn là nhỏ lẻ, số lượng ít và chủ yếu tận dụng phụ phẩm thừa của gia đình. Nhiều hộ nuôi trong thời gian ngắn lại xuất bán nên số liệu kê khai các hộ chăn nuôi khá biến động, việc lập danh sách, bảng kê chi tiết từng hộ chăn nuôi là rất khó và không phù hợp thực tế. Vì vậy, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường có hướng dẫn và tạo điều kiện cho các xã có thể xác nhận bảng kê khai hoạt động chăn nuôi tại thời điểm đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động để các hộ bị tiêu hủy lợn do DTLCP đủ điều kiện được hỗ trợ.

Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, việc hỗ trợ người chăn nuôi vượt qua thiệt hại là hết sức cần thiết. Các chính sách về tín dụng ưu đãi, hỗ trợ con giống, kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học và biện pháp phòng dịch cần được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Sự quan tâm của Nhà nước sẽ là điểm tựa giúp bà con khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Đinh Hòa