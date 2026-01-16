Người đem thương hiệu “Mật ong Tam Đảo” ra thế giới

Từ khát vọng gìn giữ và phát triển nghề nuôi ong truyền thống của gia đình, cùng mong muốn được “thử sức” trong môi trường sản xuất, kinh doanh trên chính quê hương Đất Tổ, chị Lê Thị Nga đã rời bục giảng, dấn thân vào con đường doanh nghiệp. Hơn hai thập kỷ bền bỉ khởi nghiệp, chị trở thành Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ong Tam Đảo - Honeco, một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh mật ong tại Việt Nam.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ong Tam Đảo Lê Thị Nga kiểm tra sản phẩm tại dây chuyền đóng chai trong nhà máy.

Từ cô giáo vùng cao đến nữ doanh nhân thành đạt

Với dáng người mảnh dẻ, giọng nói nhẹ nhàng, ít ai nghĩ rằng chị Lê Thị Nga (54 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ong Tam Đảo - Honeco, từng có nhiều năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người” nơi vùng rừng núi xa xôi của tỉnh Điện Biên. Sau đó, chị trở về giảng dạy tại Trường THCS Trung Hà (xã Nguyệt Đức), rồi công tác tại Trung tâm GDNN - GDTX Phúc Yên.

Năm 2002, với mong muốn tiếp nối và phát triển nghề nuôi ong truyền thống của gia đình, chị Nga quyết định xin nghỉ dạy học, thành lập Công ty cổ phần Ong Tam Đảo - Honeco, đặt trụ sở giao dịch tại xã Đạo Đức (nay là xã Xuân Lãng).

Những ngày đầu khởi nghiệp, chuyển từ ngành giáo dục sang lĩnh vực nuôi ong, chị đối mặt với muôn vàn khó khăn: thiếu vốn, ít kinh nghiệm, phải vay ngân hàng, thuê đất sản xuất. Được sự hỗ trợ kỹ thuật từ người chồng là kỹ sư nông nghiệp cùng các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Thực phẩm, chị mạnh dạn đầu tư nuôi 200 đàn ong mật. Với phương châm “mỗi ngày tích góp một ít, lâu dần sẽ thành quả lớn”, chỉ sau hai năm, số lượng đàn ong đã tăng gấp đôi.

Đến nay, Công ty có 50 trang trại liên kết, quản lý 31.760 đàn ong, giải quyết việc làm cho khoảng 300 lao động, trong đó có 50 lao động trực tiếp tại nhà máy, số còn lại làm việc tại các trang trại nuôi ong.

Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, chị Lê Thị Nga xúc động chia sẻ: “Có những lúc tôi tưởng như phải bỏ cuộc, nhất là khi chuyển nghề, thiếu vốn, lại gặp biến cố gia đình: hai xưởng sản xuất bị cháy rụi, chồng ốm nặng phải nằm viện nhiều tháng, hai con còn nhỏ...” Chính sự kiên trì, nhẫn nại của một nhà giáo đã giúp chị vượt qua nghịch cảnh, chèo lái con thuyền Ong Tam Đảo - Honeco từng bước vươn lên, chiếm gần 6% thị phần mật ong trong nước, đồng thời từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.

Đưa thương hiệu Việt chinh phục thị trường khó tính

Gian hàng trưng bày sản phẩm Mật Ong Tam Đảo tại Trạm dừng nghỉ IC4 Tam Đảo Xanh.

Không dừng lại ở sản xuất truyền thống, chị Lê Thị Nga luôn trăn trở tìm hướng đi mới nhằm tạo sự khác biệt cho sản phẩm, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu. Công ty chủ động tìm kiếm đối tác, hợp tác với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thực phẩm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất.

Năm 2017, Công ty cổ phần Ong Tam Đảo - Honeco ký hợp đồng thực hiện dự án “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất các sản phẩm mới từ mật ong và hoa quả” với Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng thời tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ Viện Công nghiệp Thực phẩm (Bộ Công Thương). Từ đó, sản phẩm Tacumin ra đời - sự kết hợp giữa mật ong hoa rừng, sữa ong chúa non và Curcumin, hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng, đặc biệt phù hợp với phụ nữ sau sinh, đồng thời hỗ trợ phòng chống ung thư.

Tacumin đã được vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín như: Giải Bạc Chất lượng quốc gia, Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, Sản phẩm chất lượng cao ASEAN 2018. Hiện nay, Công ty có 14 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao, 4 sản phẩm đề xuất chứng nhận OCOP 5 sao, cùng nhiều chứng nhận uy tín khác như Sản phẩm Vàng nông nghiệp Việt Nam, Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.

Không thỏa mãn với những thành công ban đầu, Honeco tiếp tục nghiên cứu và cho ra đời các dòng sản phẩm mới như Mật ong sữa chúa, Mật ong Nano Curcumin - kết hợp mật ong, sữa ong chúa và tinh nghệ nano, hỗ trợ hiệu quả trong điều trị bệnh dạ dày, tá tràng và phòng chống ung thư.

Đi từ không đến có, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ong Tam Đảo Lê Thị Nga cùng với các cộng sự đã tạo dựng thương hiệu “Mật Ong Tam Đảo - Holeco” bằng sự sáng tạo, cần cù. Sau nhiều năm phấn đấu nỗ lực, đến nay Công ty đã cho ra đời 24 loại sản phẩm mật ong, được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận. Trong đó có 7 sản phẩm mật ong chế biến (mật ong tự nhiên kết hợp với nông sản, thảo dược); 11 sản phẩm ngành ong tự nhiên (mật ong tự nhiên, phấn hoa, sữa ong chúa); 5 sản phẩm rượu chế biến từ mật ong; 2 sản phẩm mới ra mắt là “Mứt gừng nhà ong” và “Mật ong kha tử”. Ngoài ra, Honeco có gần 10 sản phẩm cung ứng dạng OEM cho các đơn vị thương mại.

Sản phẩm Mật Ong Tam Đảo được đóng gói làm quà Tết hữu ích.

Năm 2025, Công ty cổ phần Ong Tam Đảo Honeco cung ứng ra thị trường hơn 550 nghìn sản phẩm với sản lượng 130 tấn mật ong thành phẩm, chiếm trên 10% thị phần bán lẻ mật ong của cả nước, trong đó xuất khẩu khoảng 60 tấn sang các nước như: Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản. Công ty đã và đang xúc tiến làm việc với thị trường của Mỹ và một số nước châu Âu.

Với thành công trong sản xuất, chế biến mật ong, chị Lê Thị Nga đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2020; Tác giả giải pháp chế biến Tacumin được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020; Giải thưởng Nữ doanh nhân tiêu biểu Bông hồng Vàng 2022; “Nữ hoàng thương hiệu ngành thực phẩm 2018”; Chứng nhận Nhà khoa học của nhà nông năm 2022... chị là người góp phần đưa thương hiệu “Mật ong Tam Đảo” vươn ra thị trường quốc tế.

Xuân Hùng